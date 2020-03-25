 Житель Одещини, у якого діагностували коронавірус, самовільно покинув лікарню 14 березня, - Куций

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.
"За даними Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, у нас є підтвердження підозри коронавірусної інфекції у жителя Одеської області", - написав Куций у фейсбуці.
За словами голови облдержадміністрації, захворілий - чоловік 1995 року народження, який проживає в Одесі і недавно прибув зі США. При виявленні симптомів він звернувся в Одеську міську інфекційну лікарню.
"Згідно з протоколом, тестовий матеріал хворого був направлений до референс-лабораторії у Києві, де сьогодні підтвердили наявність вірусу COVID-19", - поінформував Куций.
Глава обладміністрації також повідомив, що ще 14 березня 2020 року пацієнт самовільно покинув відділення, підписавши документ про самоізоляцію. У заяві він наголошує на категоричному бажанні покинути лікарню та усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів.
"Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе та пішов самовільно. Наразі з чоловіком спілкується поліція щодо підтвердження самоізоляції та встановлення кола контактних осіб", - написав Куций.
https://censor.net.ua/video_news/3183310/eto_problema_bolshe_dlya_pojilyh_lyudeyi_silno_sebya_ne_sobirayus_ogranichivat_vozvrativshiyisya_iz
Можешь посмотреть его посты
Узнал своего соплеменника, который гундел что "коронавирус это проблемы стариков"?
Теперь смотри его посты в фейсбучике, это типичный и доказанный порохобот.
Что есть сказать по сути этого?
Посмотри на своего собрата по разуму https://www.facebook.com/appletomchuk
- Вот этого я лечил и этого, и этого...
Тут они увидели возле забора мужика, пасущего коз.
- А этот с больницы сбежал...
@SlugaHu 12 мин
Кривой Рог Семейка вернулась из Египта, должны были быть на самоизоляции - шлялась по супермаркету, их же соседи вызвали ментов - те приехали ухуярили по 17к вроде штраф каждому.
его там могли и заразить, к слову
Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. И тут же получаешь результат не выходя из машины.
Все гениальное - просто. На обочинах дорог расставили обыкновенные контейнеры с окнами, где тебе медицинские работники в защитных костюмах прямо не выходя из машины берут мазок и делают тест на коронавирус.
Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга.
Бескровные тесты - мазок из носа и рта, который не требуют никакого медицинского разъяснения.
Тесты делятся на бесплатные и платные.
Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой. А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить.
Недосягаемые слова. Тесты в наличии. Медики в защите. Страховая медицины. Киоски коронадрайв.
А тут сегодня одна за одной звонят районные больницы - ничего нет.
Вечером уже, позвонил главный врач большой государственной больницы на 1000 коек, которая должна принимать больных с симптомами на коронавирус, и говорит: "Защиты у врачей нет никакой, но завтра вроде обещают передать первые 50 тестов. Но это ещё не точно".
Завтра. Обещают. 50 тестов Вы там е*анулись?!
У них уже успели Коронадрайвы расставить и открыть, чтоб быстрее выявить всех заразившиеся и вылечить их быстрее, а мы третью неделю не можем маски с тестами завезти, чтобы хотя бы больных протестировать.
Импотентны. Посмотрите на эти фото и пусть вам будет стыдно.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367824-vesti_iz_drugogo_izmerenija_v_shvejtsarii_i_germanii_massovo_po_vsej_strane_zarabotali_kioski_corona-drive-in
...
(життєве "кредо" зебілів у ситуаціях, коли треба думати внутрішньочерепним моском верхньої обчислювально-харчової голови)
Количество заражённых: 1 497
Количество выздоровлений: 10
Количество смертей: 5
Проведено тестов: 22600
Две новые смерти от коронавируса в Чехии.
Мужчины, 83 и 88 лет.
По словам медиков, оба имели также другие проблемы со здоровьем.
В Чехии строгий карантин, полицейские патрулируют города.
Это называется полный пипец... В мире тесты определяют болезнь за 5 минут, а тут.. отправили в Киев.. Через 10 дней узнали результат....
рассказы, что депутаты лечатся как все это басни Андерсона
Во всех странах, от КИтая до Италии, заболевших не из группы риска и без тяжелых сипмтомов, в больницы не кладут чтобы не занимать места которые нужны тем кто заболеет тяжело.
в санжарах с подозрением сидели под писмотром полиции, а тут гуляй нихочу
можно даже платить штраф и посылать всех при наличии денег
потому что зеленые ссут ввести чп, хана их рейтингу, хана экономике, везде клин
тут оказалось, что у многих наших (кто голосовал за Петра) с мозгами не очень
Чи в тебе теж - "ой девочки, та какой там вирус? то все жидофармацевты панику разгоняют, шоб таблетки впаривать! я газету НЛО читал, там все по-вумному развальцовуют!"
Принц Уэльский Чарльз, 71 года, сын королевы Великобритании Елизаветы II и первый претендент на британский престол, заразился коронавирусом, о чем свидетельствуют результаты проведенного теста.
Об этом сообщает в среду, 25 марта, британская газета The Guardian со ссылкой на официального представителя Кларенс-хаус - вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.
Чиновник отметил, что герцогиня Корнуэльская Камилла, 72 лет, супруга принца, также прошла тест, результаты которого оказались отрицательными: она не заразилась опасным вирусом.
В настоящее время супруги находятся в режиме самоизоляции в замке Балморал, графство Абердиншир. Шотландии. Условия карантина, как отмечает новостная служба ВВС, соответствует установленным минздравом Соединенного Королевства критериям.
Отмечается также, что состояние здоровья принца оценивается как средней тяжести и не вызывает опасений за его жизнь.
В заявлении представителей наследника престола также сказано: "От кого именно принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие в последние недели, выполняя свои общественные обязанности".
Однако издание Express напоминает, что несколько дней тому назад Чарльз находился в одном помещении с князем Монако Альбертом II, у которого также диагностировано заражение вирусом COVID-19.
Блиц-опрос, проведенный этим изданием, свидетельствует: граждане страны считают, что в период пандемии, особенно опасной для людей пожилого и преклонного возраста, обязанности монарха должны перейти к принцу Уильяму, второму претенденту на британский трон.
и это то, за что я хаил Порошенко , но проблема была в том, что это не его , по сути проблема , у нас правда есть проблемы, Зеленский попал , как только
ничего не дал из обещанного, а он, как сказали ничего не обещал,
теперь дряхлое государство рвёт на куски, кто то должен
понять, что надо обозначить цель и искать пути решения,
они в панике и мечутся из крайности в крайность,
у них свои больницы и своя жизнь, мы за забором, виноват не Зеленский , мы не проголосовали за Чорновола,
соответствегно нужен лидер, начать сначала
не подумайте, го так в Риме уже было, книга о нас ( ИсторияГорода )
Только так мы сможем побороть несознательность наших граждан и, тем самым, хоть трохи уберечь стариков