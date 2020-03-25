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 Житель Одещини, у якого діагностували коронавірус, самовільно покинув лікарню 14 березня, - Куций

Чоловік, у якого підтвердився коронавірус, ще 14 березня пішов з інфекційної міської лікарні і підписав документ про самоізоляцію.

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, у нас є підтвердження підозри коронавірусної інфекції у жителя Одеської області", - написав Куций у фейсбуці.

За словами голови облдержадміністрації, захворілий - чоловік 1995 року народження, який проживає в Одесі і недавно прибув зі США. При виявленні симптомів він звернувся в Одеську міську інфекційну лікарню.

"Згідно з протоколом, тестовий матеріал хворого був направлений до референс-лабораторії у Києві, де сьогодні підтвердили наявність вірусу COVID-19", - поінформував Куций.

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Глава обладміністрації також повідомив, що ще 14 березня 2020 року пацієнт самовільно покинув відділення, підписавши документ про самоізоляцію. У заяві він наголошує на категоричному бажанні покинути лікарню та усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів.

"Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе та пішов самовільно. Наразі з чоловіком спілкується поліція щодо підтвердження самоізоляції та встановлення кола контактних осіб", - написав Куций.

Житель Одещини, у якого діагностували коронавірус, самовільно покинув лікарню 14 березня, - Куций 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184245
 
 
 Топ коментарі
 
Один из 73%, им же всё по приколу
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Не родимый, против фактов теперь не попрешь, веселитесь теперь и прикалывайтесь дальше

Житель Одесчины, у которого диагностировали коронавирус, самовольно покинул больницу 14 марта, - Куцый - Цензор.НЕТ 5387
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...Вести из другого измерения: в Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали киоски Corona-Drive-InВести из другого измерения: в Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали киоски Corona-Drive-In
Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. И тут же получаешь результат не выходя из машины.
Все гениальное - просто. На обочинах дорог расставили обыкновенные контейнеры с окнами, где тебе медицинские работники в защитных костюмах прямо не выходя из машины берут мазок и делают тест на коронавирус.
Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга.
Бескровные тесты - мазок из носа и рта, который не требуют никакого медицинского разъяснения.
Тесты делятся на бесплатные и платные.
Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой. А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить.
Недосягаемые слова. Тесты в наличии. Медики в защите. Страховая медицины. Киоски коронадрайв.
А тут сегодня одна за одной звонят районные больницы - ничего нет.
Вечером уже, позвонил главный врач большой государственной больницы на 1000 коек, которая должна принимать больных с симптомами на коронавирус, и говорит: "Защиты у врачей нет никакой, но завтра вроде обещают передать первые 50 тестов. Но это ещё не точно".
Завтра. Обещают. 50 тестов Вы там е*анулись?!
У них уже успели Коронадрайвы расставить и открыть, чтоб быстрее выявить всех заразившиеся и вылечить их быстрее, а мы третью неделю не можем маски с тестами завезти, чтобы хотя бы больных протестировать.
Импотентны. Посмотрите на эти фото и пусть вам будет стыдно.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367824-vesti_iz_drugogo_izmerenija_v_shvejtsarii_i_germanii_massovo_po_vsej_strane_zarabotali_kioski_corona-drive-in
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Да не, тот бы из паРашки приехал бы, а так 100% поцреот Свыночолого.
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Не родимый, против фактов теперь не попрешь, веселитесь теперь и прикалывайтесь дальше

Житель Одесчины, у которого диагностировали коронавирус, самовольно покинул больницу 14 марта, - Куцый - Цензор.НЕТ 5387
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А в чем ФАКТ. Тут пару дней назад кипятком писали от отморозка, который приехал из Польши, который на камеру сказал что прибор он клал на всех пенсионеров, а как оказалось Петин избиратель, на посмотри на своего собрата по разуму
https://censor.net.ua/video_news/3183310/eto_problema_bolshe_dlya_pojilyh_lyudeyi_silno_sebya_ne_sobirayus_ogranichivat_vozvrativshiyisya_iz
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Врешь, это как раз ваше племя ********* "уставших от войны".. А твой командир и собрат чуть выше, с такими же мозгами в голове. Факт на лицо -- за кого голосовали -- то и получили
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Дебилы, не петляйте теперь. Кушайте по полной. Вот объясните мне -- Как можно было проголосовать за это племя великовозрастных дебилов которым "POHUY" на официальной встрече со своими избирателями? Это что должно быть в голове, чтобы выбрать такое дерьмо? Тож теперь не удивляйтесь, что в стране такая задница всего за 9 месяцев.
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Это ты петляешь, порохобот.
Узнал своего соплеменника, который гундел что "коронавирус это проблемы стариков"?
Теперь смотри его посты в фейсбучике, это типичный и доказанный порохобот.
Что есть сказать по сути этого?
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Что штырит родимый, что носом мокнули? Что сами наголосовали - то и имеете.
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Тебе реальный ФАКТ привели, что быдло, которому похер на других людей голосовало именно за Петю, но тебе ведь свои фантазии дороже фактов - типичный петекантроп.
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а как это влияет на то,шо 73% засранцев выбрали засранцев?
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Как видишь - факты говорят о том, что засранцы вполне себе голосовали за Петьку.
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засранцы есть везде и всегда...но только 73 процентам стукнуло в голову обьединиться и обьявить всем,что они засранцы
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И каков же по-вашему процент засранцев по стране? 99,9?
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Традиционно вы все врете неправда и НИ ОДНОГО доказательства.
Посмотри на своего собрата по разуму https://www.facebook.com/appletomchuk
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чувак ... выши зелебобы вместе с вами облажались уже по всем пунктам .. абсолютно по всем
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Дебил наградит вирусом всех близких -- просто премию Дарвина долбодятлу Житель Одесчины, у которого диагностировали коронавирус, самовольно покинул больницу 14 марта, - Куцый - Цензор.НЕТ 6454
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1995 года рождения, 25 лет, да ему пофиг на всех, он думает что выживет.
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Премию Дарвина ему можно бы дать, если бы он по дороге из больницы каюкнулся или хотя бы яйца себе прищемил бы где-то...а так - он пока вполне может иметь потомство...к сожалению.
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Идёт врач со своим другом по кладбищу. Врач, показывая на могилы, говорит:
- Вот этого я лечил и этого, и этого...
Тут они увидели возле забора мужика, пасущего коз.
- А этот с больницы сбежал...
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@SlugaHu 12 мин

Кривой Рог Семейка вернулась из Египта, должны были быть на самоизоляции - шлялась по супермаркету, их же соседи вызвали ментов - те приехали ухуярили по 17к вроде штраф каждому.
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Згадалося дитинство - "Ищут пожарные, ищет милиция - парня лет 20-ти..." (С) Житель Одесчины, у которого диагностировали коронавирус, самовольно покинул больницу 14 марта, - Куцый - Цензор.НЕТ 2450
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это будет позднее ,если его раньше найдут благодарные одесситы Житель Одесчины, у которого диагностировали коронавирус, самовольно покинул больницу 14 марта, - Куцый - Цензор.НЕТ 1780
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Это минимальное, может попасть на перелом всех конечностей от благодарных одеситов.
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Не, расстреливать надо предателей и вредителей Украины.
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Так він і є зрадник. А його дії - умисний біотероризм. Знищити на місці як скаженого собаку.
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вы лежали в больнице ?
его там могли и заразить, к слову
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вредители это те, кто голосовал в 91 не за Чорновола
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То-есть по-вашему после 1975 вредители не рождались?
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вредители это те, кто голосовал в 91 не за Чорновола
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...Вести из другого измерения: в Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали киоски Corona-Drive-InВести из другого измерения: в Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали киоски Corona-Drive-In
Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. И тут же получаешь результат не выходя из машины.
Все гениальное - просто. На обочинах дорог расставили обыкновенные контейнеры с окнами, где тебе медицинские работники в защитных костюмах прямо не выходя из машины берут мазок и делают тест на коронавирус.
Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга.
Бескровные тесты - мазок из носа и рта, который не требуют никакого медицинского разъяснения.
Тесты делятся на бесплатные и платные.
Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой. А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить.
Недосягаемые слова. Тесты в наличии. Медики в защите. Страховая медицины. Киоски коронадрайв.
А тут сегодня одна за одной звонят районные больницы - ничего нет.
Вечером уже, позвонил главный врач большой государственной больницы на 1000 коек, которая должна принимать больных с симптомами на коронавирус, и говорит: "Защиты у врачей нет никакой, но завтра вроде обещают передать первые 50 тестов. Но это ещё не точно".
Завтра. Обещают. 50 тестов Вы там е*анулись?!
У них уже успели Коронадрайвы расставить и открыть, чтоб быстрее выявить всех заразившиеся и вылечить их быстрее, а мы третью неделю не можем маски с тестами завезти, чтобы хотя бы больных протестировать.
Импотентны. Посмотрите на эти фото и пусть вам будет стыдно.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367824-vesti_iz_drugogo_izmerenija_v_shvejtsarii_i_germanii_massovo_po_vsej_strane_zarabotali_kioski_corona-drive-in
...
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У нас власть создана только для того, чтобы бюджет пилить....
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Граждане Германии и Швейцарии не получают зарплату в конвертах, платят исправно налоги, следовательно могут расчитывать на поддержку государства.Граждане моей страны срут на свое государство с высокой горки, не платят налоги, и имеют то что имеют, а из-за бугра мерить измерения неэтично Юрик..
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В Германии каждый день делается от 150 до 160 ТЫСЯЧ (!) тестов. Каждый день. Тысяч.
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Лучше умереть дома, чем лечиться в наших инфекционных больницах. Понимаю мужика....
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жил бы этот **** в северной корее. его бы сразу пристрелили .. их точно можно понять ..
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тебя тоже: вас, поклонников ГУЛАГа, много... за зе голосовал?
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А це не той з Одеси, який на Цензорі постійно застосовував нецензурну лексику?
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Папа Карло? Був тут такий персонаж - давно не видно...
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"А, чавой там... Хужее не будеть! Эх-ма, ходи изба, ходи печь!"
(життєве "кредо" зебілів у ситуаціях, коли треба думати внутрішньочерепним моском верхньої обчислювально-харчової голови)
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Лучше умереть дома, чем лечиться в наших инфекционных больницах. Понимаю мужика....
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В Чехии:
Количество заражённых: 1 497
Количество выздоровлений: 10
Количество смертей: 5
Проведено тестов: 22600

Две новые смерти от коронавируса в Чехии.
Мужчины, 83 и 88 лет.
По словам медиков, оба имели также другие проблемы со здоровьем.

В Чехии строгий карантин, полицейские патрулируют города.
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тестовый материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве//

Это называется полный пипец... В мире тесты определяют болезнь за 5 минут, а тут.. отправили в Киев.. Через 10 дней узнали результат....
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скоро люди будут обходить стороной полицаев и инфекцонки,
рассказы, что депутаты лечатся как все это басни Андерсона
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И правильно сделал.
Во всех странах, от КИтая до Италии, заболевших не из группы риска и без тяжелых сипмтомов, в больницы не кладут чтобы не занимать места которые нужны тем кто заболеет тяжело.
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А шо он нарушил? Самоизолировался, как и обещал, от вас.
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не сработала зеленая система
в санжарах с подозрением сидели под писмотром полиции, а тут гуляй нихочу
можно даже платить штраф и посылать всех при наличии денег
потому что зеленые ссут ввести чп, хана их рейтингу, хана экономике, везде клин
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желаю чтобы все было зашибись и +40% ввп как наобещал зеля )
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мы обсуждаем что у зеленых не хватает мозгов организовать все нормально
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это очевидно. у них просто нет мозгов. и нет предмета для обсуждения. это печально, но это не ново...
тут оказалось, что у многих наших (кто голосовал за Петра) с мозгами не очень Житель Одещини, у якого діагностували коронавірус, самовільно покинув лікарню 14 березня, - Куций - Цензор.НЕТ 3025
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Поки не закінчиться біохазард. Так зрозуміло?
Чи в тебе теж - "ой девочки, та какой там вирус? то все жидофармацевты панику разгоняют, шоб таблетки впаривать! я газету НЛО читал, там все по-вумному развальцовуют!"
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Нет. ЧП вводится только на определённый срок. Таков закон. Никаких жаргонизмов типа "биохазарда" в законе нет. Что же касается резервуара инфекции, то он, похоже, навечно. Кроме тыканья и снисходительного тона других "аргументов" нет? Ответ будет, или от страха остатки мозгов заклинило? Насколько, малыш?
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14 марта сдал анализ и пошел домой на самоизоляцию, а сегодня только пришли результаты тестов? Круто))) Паренек уже мог выздороветь к этому дню!
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надеюсь его хоть до дома подвезли, а он не пешком шел бо пропуска нет
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Была инфа что в Одессе заболел короновирусом прокурор , может поэтому пациент такой дерзкий ?
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правильно сделал - повысил свои шансы на выживание
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Принц Чарльз заразился коронавирусом

Принц Уэльский Чарльз, 71 года, сын королевы Великобритании Елизаветы II и первый претендент на британский престол, заразился коронавирусом, о чем свидетельствуют результаты проведенного теста.
Об этом сообщает в среду, 25 марта, британская газета The Guardian со ссылкой на официального представителя Кларенс-хаус - вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.
Чиновник отметил, что герцогиня Корнуэльская Камилла, 72 лет, супруга принца, также прошла тест, результаты которого оказались отрицательными: она не заразилась опасным вирусом.
В настоящее время супруги находятся в режиме самоизоляции в замке Балморал, графство Абердиншир. Шотландии. Условия карантина, как отмечает новостная служба ВВС, соответствует установленным минздравом Соединенного Королевства критериям.
Отмечается также, что состояние здоровья принца оценивается как средней тяжести и не вызывает опасений за его жизнь.
В заявлении представителей наследника престола также сказано: "От кого именно принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие в последние недели, выполняя свои общественные обязанности".
Однако издание Express напоминает, что несколько дней тому назад Чарльз находился в одном помещении с князем Монако Альбертом II, у которого также диагностировано заражение вирусом COVID-19.
Блиц-опрос, проведенный этим изданием, свидетельствует: граждане страны считают, что в период пандемии, особенно опасной для людей пожилого и преклонного возраста, обязанности монарха должны перейти к принцу Уильяму, второму претенденту на британский трон.
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С чего ты вдруг взял, что он зебил? Такой же мудак, из польского поезда, который давече в Киеве обещал себя ни в чем не ограничивать - оказался запетьком.
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наверное , просто , гражданское общество раздавлено властью ,
и это то, за что я хаил Порошенко , но проблема была в том, что это не его , по сути проблема , у нас правда есть проблемы, Зеленский попал , как только
ничего не дал из обещанного, а он, как сказали ничего не обещал,
теперь дряхлое государство рвёт на куски, кто то должен
понять, что надо обозначить цель и искать пути решения,
они в панике и мечутся из крайности в крайность,
у них свои больницы и своя жизнь, мы за забором, виноват не Зеленский , мы не проголосовали за Чорновола,
соответствегно нужен лидер, начать сначала
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у нас прям как у Тита Ливия,пора Порошенко звать диктатором,
не подумайте, го так в Риме уже было, книга о нас ( ИсторияГорода )
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Найти, слегка избить и приковать наручниками к его койко-месту в карантине.
Только так мы сможем побороть несознательность наших граждан и, тем самым, хоть трохи уберечь стариков
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