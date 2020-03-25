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 Політика України, Економіка
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Все про:канікули (38) карантин (1103) кредит (267) НБУ (657) Рожкова Катерина (58) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Кредитні канікули отримають ті, хто реально постраждав від зупинки бізнесу, - заступник голови НБУ Рожкова

Національний банк змінює постанову № 351, щоб спростити банкам надання бізнесу, який постраждав від режиму карантину, кредитних канікул.

Про це заявила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова під час круглого столу з банківським сектором повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Finclub.

"Кредитні канікули - для тих українців і бізнесу, які реально постраждали від зупинки, тимчасової зупинки або часткової зупинки бізнесу", - розповіла Катерина Рожкова.

Також читайте: НБУ найближчим часом затвердить стандартні правила "кредитних канікул" для всіх, - Рожкова

Решта компаній повинні продовжувати обслуговувати отримані кредити.

"Компанії, які продовжують працювати, малий бізнес, який продовжує працювати в тій чи іншій формі, не можуть вимагати від вас і претендувати на кредитні канікули. Ми говоримо про канікули для тих, хто повністю зупинився і у кого зникли джерела надходжень для обслуговування кредиту", - зазначила Рожкова.

Вона нагадала, що кредитні канікули - це не прощення відсотків або тіла кредиту.

"Це є просто відстрочення в часі. Все одно доведеться заплатити і тіло, і відсотки за цей час", - попередила топменеджер НБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184242
 
 
 Топ коментарі
 
Гастроли у некоторых сорвались...ну, ты понимаешь... Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 779
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От я даже список могу начать писать, тех кто получит эти преференции:
1. Коломойский.
2. Пинчук.
3. Ахметов.
4. Новинский.
5. Жеваго.
6. Боголюбов.
7. Фирташ.
8. Костельман.
9. Тигипко.
10. Хорошковский.
Ну и прочие фуксы, суркисы, карачуны и фельдманы.
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Я как раз понимаю, кто первый в очереди из "сирот". И все его куклы

Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7069
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Гастроли у некоторых сорвались...ну, ты понимаешь...
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Я как раз понимаю, кто первый в очереди из "сирот". И все его куклы

Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 7069
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А это как раз и есть та самая большая зебильная тайна...о которой зеленое стадо не говорит...потому что само не знает...
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А по заносу в Охфис Пи..са и по размеру заноса соответственно.
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Під час візуального огляду та пакета документів... Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 1901
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То есть зебобики как всегда в пролете? Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса, - замглавы НБУ Рожкова - Цензор.НЕТ 1786
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шо сі стало?..

101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, залишає посаду.
Про це повідомляють джерела "Української правди. Життя".
Він не подав свою кандидатуру на вибори нового президента, які мають відбутися 16 квітня.
 показати весь коментар
 
 
От я даже список могу начать писать, тех кто получит эти преференции:
1. Коломойский.
2. Пинчук.
3. Ахметов.
4. Новинский.
5. Жеваго.
6. Боголюбов.
7. Фирташ.
8. Костельман.
9. Тигипко.
10. Хорошковский.
Ну и прочие фуксы, суркисы, карачуны и фельдманы.
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Порошенка чому немає в списку? Після Жеваго має йти.
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Интересно а КАК можно не пострадать от остановки бизнеса.
Хотя знаю. Если твой бизнес **** приносил каждый день убытки по штуке баксов, то остановив его на три недели ты сэкономишь двадцать косарей бакинских.
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аптечный бизнес не страдает. Наоборот...
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...страдальцев будут определять по наличию партбилета "слуг урода"
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а як фізично має фізособа банку кредитору довести про припинення бізнесу, чи про відправку у відпустку за свій рахунок? Чи споживчих кредитів для фізичних осіб ця постанова не стосується?
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Наприклад Коломойський.,..
Хорошковський після куршевелю тепер у лікарні страждає...
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а реальность хто визначати буде , ви ...так ви ж весь час "обдолбані" не зрозуміло чим (конопля так не вставляє)
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Красавы,нашли и тут возможность взяточникам погреть ручки на справочках банкам о полном закрытии бизнеса.Мразь гетьманович зря не работает.
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Рожкова - "Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса..."
А як зелена турбо-влада взагалі поводилася з малим та середнім бізнесом, можливо є якісь досягнення?


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Она не родственница МРАЗЬийчук? Ну, той, с Г+Г, что про борщевой набор ежедневно с экрана вещала? Уж больно похожи.
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"Реальтность остановки" на усмотрение контроллирующих органов.
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какие критерии СТРАЖДАНЬ вид остановки бизнесу ???? голодные ОБМОРОКИ , опухания ВСЕГО организму или просто долго не был на СЕЙШЕЛАХ ( более 1 месяца ) ?????
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"Кредитные каникулы получат те, кто реально пострадал от остановки бизнеса" - определяется величиной взятки... как и насколько пострадал
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Что это за бизнесы, которые сдыхают через неделю?)
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И не пострадал, а понёс убытки, в том числе и копеечные)
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