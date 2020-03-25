 Кредитні канікули отримають ті, хто реально постраждав від зупинки бізнесу, - заступник голови НБУ Рожкова

Про це заявила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова під час круглого столу з банківським сектором повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Finclub.
"Кредитні канікули - для тих українців і бізнесу, які реально постраждали від зупинки, тимчасової зупинки або часткової зупинки бізнесу", - розповіла Катерина Рожкова.
Решта компаній повинні продовжувати обслуговувати отримані кредити.
"Компанії, які продовжують працювати, малий бізнес, який продовжує працювати в тій чи іншій формі, не можуть вимагати від вас і претендувати на кредитні канікули. Ми говоримо про канікули для тих, хто повністю зупинився і у кого зникли джерела надходжень для обслуговування кредиту", - зазначила Рожкова.
Вона нагадала, що кредитні канікули - це не прощення відсотків або тіла кредиту.
"Це є просто відстрочення в часі. Все одно доведеться заплатити і тіло, і відсотки за цей час", - попередила топменеджер НБУ.
101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, залишає посаду.
Про це повідомляють джерела "Української правди. Життя".
Він не подав свою кандидатуру на вибори нового президента, які мають відбутися 16 квітня.
1. Коломойский.
2. Пинчук.
3. Ахметов.
4. Новинский.
5. Жеваго.
6. Боголюбов.
7. Фирташ.
8. Костельман.
9. Тигипко.
10. Хорошковский.
Ну и прочие фуксы, суркисы, карачуны и фельдманы.
Хотя знаю. Если твой бизнес **** приносил каждый день убытки по штуке баксов, то остановив его на три недели ты сэкономишь двадцать косарей бакинских.
Хорошковський після куршевелю тепер у лікарні страждає...
А як зелена турбо-влада взагалі поводилася з малим та середнім бізнесом, можливо є якісь досягнення?