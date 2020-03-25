 Кредитні канікули отримають ті, хто реально постраждав від зупинки бізнесу, - заступник голови НБУ Рожкова

Про це заявила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова під час круглого столу з банківським сектором повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Finclub.

"Кредитні канікули - для тих українців і бізнесу, які реально постраждали від зупинки, тимчасової зупинки або часткової зупинки бізнесу", - розповіла Катерина Рожкова.

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Решта компаній повинні продовжувати обслуговувати отримані кредити.

"Компанії, які продовжують працювати, малий бізнес, який продовжує працювати в тій чи іншій формі, не можуть вимагати від вас і претендувати на кредитні канікули. Ми говоримо про канікули для тих, хто повністю зупинився і у кого зникли джерела надходжень для обслуговування кредиту", - зазначила Рожкова.

Вона нагадала, що кредитні канікули - це не прощення відсотків або тіла кредиту.

"Це є просто відстрочення в часі. Все одно доведеться заплатити і тіло, і відсотки за цей час", - попередила топменеджер НБУ.