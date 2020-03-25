EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події
  3659  13
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1103) ОДА (812) Запорізька область (454) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 5 випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Запорізькій області, - голова ОДА Туринок

У Запорізькій області вже п'ять офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Запорізької ОДА Віталій Туринок, передає Цензор.НЕТ.

"У Запорізькій області лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19. Четверо перебувають в обласній інфекційній лікарні, один пацієнт Мелітополя перебуває на самоізоляції. Усі під наглядом медиків", - йдеться в повідомленні.

"Запоріжці, я звертаюсь до вас, залишайтеся вдома. Усі причетні органи виконують свою роботу.

Область була готова до цієї ситуації. Без паніки!" - підсумував Туринок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 осіб перевіряють на коронавірус у Запорізькій області, - ОДА

5 випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Запорізькій області, - голова ОДА Туринок 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184241
 
 
 Топ коментарі
 


Лариса Сарган@SarganLarysa 6 ч

Партія ЄС передала лікарням необхідне медичне обладнання.
Партія СН передала лікарням хворих нардепів.
ДумайТЕ
 показати весь коментар
 
о! вот тут смотрящий по области бабломойский и поможет!
 показати весь коментар
 
Почему не указывается сколько выздоровело, а только нагнетается? Или все заболевшие тут же умирают?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
о! вот тут смотрящий по области бабломойский и поможет!
 показати весь коментар
 
 
да хрен там! тут щупальца раскинул Ахмет! Буряк его человек! Запорожсталь его!
 показати весь коментар
 


Лариса Сарган@SarganLarysa 6 ч

Партія ЄС передала лікарням необхідне медичне обладнання.
Партія СН передала лікарням хворих нардепів.
ДумайТЕ
 показати весь коментар
 
 
Почему не указывается сколько выздоровело, а только нагнетается? Или все заболевшие тут же умирают?
 показати весь коментар
 
 
тесты вчера ночью нам привезли в Зп! потому и не было больных от КоВи (((
 показати весь коментар
 
Один выздоровел, четыре умерло, с утра было сотня с гаком выявленных больных, завтра наверное будет 200 больных, после завтра 400. после-после завтра 4 000.... 5 випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Запорізькій області, - голова ОДА Туринок - Цензор.НЕТ 5960
 показати весь коментар
 
а эти заболевшие откуда приехали на прошлой неделе? польша, египет или куршавель? а может с масквы?
 показати весь коментар
 
на местной новости писали 2 из Куршавеля, 2 из Египта
 показати весь коментар
 
Египет и Куршавель. У прилетевших с Египта просто в аэропорту спросили, нет ли жалоб и все разъехались кто куда... Первый больной зафиксированный в Мариуполе из той же популяции, прилетел из Египта в Запорожье, с кем они потом контактировали уже и не установить...
 показати весь коментар
 
У нас в Австралии вводится принудительное тестирование на "коронавирус". Первые на очереди - старики в госжилье и в домах престарелых. По типу Италии.
Главный медик страны, кстати, изначально назвал цифру: умрут от 50 тыс. до 150 тысяч.
Ребята, будьте бдительны. К вам грядёт то же самое.
 показати весь коментар
 
Жительница Мелитополя, у которой диагностировали коронавирус, гостила в Испании. Об этом во время брифинга Запорожской областной государственной администрации заявил директор Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины Роман Терехов.
По словам Романа Терехова, заболевшая жительница Мелитополя во время инкубационного периода была в гостях в Испании.
Завозные случаи инфицирования и в Запорожье. Там коронавирусом заболели четыре человека - две семейные пары, которые отдыхали в Шарм-эш-Шейхе (Египет) и Куршевеле (Франция).
 показати весь коментар
 
А кто знает, в честь какого Бубочки была названа бубонная чума?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору