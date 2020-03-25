 5 випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Запорізькій області, - голова ОДА Туринок

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Запорізької ОДА Віталій Туринок, передає Цензор.НЕТ.

"У Запорізькій області лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19. Четверо перебувають в обласній інфекційній лікарні, один пацієнт Мелітополя перебуває на самоізоляції. Усі під наглядом медиків", - йдеться в повідомленні.

"Запоріжці, я звертаюсь до вас, залишайтеся вдома. Усі причетні органи виконують свою роботу.

Область була готова до цієї ситуації. Без паніки!" - підсумував Туринок.

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