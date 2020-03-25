 5 випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Запорізькій області, - голова ОДА Туринок

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Запорізької ОДА Віталій Туринок, передає Цензор.НЕТ.
"У Запорізькій області лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19. Четверо перебувають в обласній інфекційній лікарні, один пацієнт Мелітополя перебуває на самоізоляції. Усі під наглядом медиків", - йдеться в повідомленні.
"Запоріжці, я звертаюсь до вас, залишайтеся вдома. Усі причетні органи виконують свою роботу.
Область була готова до цієї ситуації. Без паніки!" - підсумував Туринок.
Лариса Сарган@SarganLarysa 6 ч
Партія ЄС передала лікарням необхідне медичне обладнання.
Партія СН передала лікарням хворих нардепів.
ДумайТЕ
Главный медик страны, кстати, изначально назвал цифру: умрут от 50 тыс. до 150 тысяч.
Ребята, будьте бдительны. К вам грядёт то же самое.
По словам Романа Терехова, заболевшая жительница Мелитополя во время инкубационного периода была в гостях в Испании.
Завозные случаи инфицирования и в Запорожье. Там коронавирусом заболели четыре человека - две семейные пары, которые отдыхали в Шарм-эш-Шейхе (Египет) и Куршевеле (Франция).