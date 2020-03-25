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 Дитсадки, школи, інститути та університети мають ще на місяць продовжити карантинні заходи, - Міносвіти

Усі заклади освіти незалежно від форм власності мають продовжити карантинні заходи до кінця загальнонаціонального карантину, який сьогодні продовжили до 24 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну", - йдеться в повідомленні.

"З огляду на ситуацію у світі, таке рішення було очікуваним. Наразі терміни карантину можуть знову змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов’язково відбудеться. Це також змінить терміни проведення вступної кампанії. Наразі ми маємо декілька можливих сценаріїв розвитку подій. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня вже зможемо представити їх суспільству з чітким таймінгом", – зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 25 березня Кабінет Міністрів продовжив дію загальнонаціонального карантину до 24 квітня. Зазначається, що карантин можуть продовжити і на більш тривалий термін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184239
 
 
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курорт закрит, всє в обсєр... вациї

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С 25 марта ТК "Буковель" присоединяется к жесткому карантину: прекращает принимать туристов и закрывает все сервисы. Сообщение опубликовано на сайте курорта.
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У малого - студента, уже крышу рвет. Задания по компу делает. Но постоянно дома..... пипец.
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студенты были за зеко - теперь пусть прикалываются дальше.
летом будут все отрабатывать и сразу после сессии на учебу.
хуже точно не будет
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ога! А через месяц всё будет путём? После завоза 70 тысяч гастеров через месяц как раз самая "жара" и начнётся. Так что гуляйте до осени.
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