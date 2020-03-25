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 Указ Путіна про права на землю в окупованому Криму спрямований на прискорення колонізації півострова, - Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що указ президента Росії Володимира Путіна щодо прав власності на землю в окупованому Криму "спрямований на прискорення колонізації півострова".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав 25 березня в коментарі Крим.Реалії.

"Вони створюють собі нібито правовий механізм, який з їхньої точки зору, має створити умови для прискореного переселення громадян Росії до Криму. Чого їм для цього зараз не вистачає? Бракує ресурсів і землі. У Росії немає достатніх ресурсів, щоб облаштовувати кожного, кого вони хотіли переселити. Вони хочуть створити умови, щоб росіяни самі переселялися. Для цього треба створити ринок дешевої, "вільної" землі", - сказав Чубаров.

Він упевнений, що над кримчанами, які були змушені взяти російські паспорти після окупації півострова, також нависла загроза вилучення їхніх земель.

"Не треба думати, що під цей перелік потраплять тільки ті жителі Криму, які не взяли паспорти Росії. До тих, проти кого направлять цей указ, можуть увійти і ті люди, які формально були змушені отримати паспорти Росії. Їх у будь-який момент можуть оголосити громадянами України і в них будуть відбирати земельні ділянки", - вважає глава Меджлісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землею в окупованому Криму зможуть володіти тільки громадяни РФ, - Путін підписав указ

Крім цього, переконаний Чубаров, "Росія цим указом спробує витиснути з Криму всіх неугодних, закріпити свою військову присутність на півострові і залучити інвестиції, оскільки указ дозволить вилучати будь-яку ділянку".

Експерт у сфері міжнародного права Борис Бабін вважає, що після указу президента Росії Володимира Путіна з приводу права власності на землю в анексованому Криму підконтрольна Кремлю влада півострова може почати конфісковувати ділянки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184237
 
 
 Топ коментарі
 
Дырявый преЗе!рватив их еще и водой напоить хочет.
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Зебил и Сивох как то отреагируют ???
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Росіян треба вибивати з Криму силою, а не соплі жувати... Вся політика України має бути спрямована на руйнацію росії, а не на її економічний зріст.
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Дырявый преЗе!рватив их еще и водой напоить хочет.
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Да, Зеля получит российское гражданство чтобы не иметь проблем с бизнесом и недвижимостью в Крыму
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Звідки ти знаєш що у янеЛоха42 ЩЕ, немає російського громадянства...
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Мне нравиться когда по 1+1 погоду в Крыму сообщают ...Я не против только это глупо выглядит ..
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Росіян треба вибивати з Криму силою, а не соплі жувати... Вся політика України має бути спрямована на руйнацію росії, а не на її економічний зріст.
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Треба спочатку руйнувати російську економіку.... а не соплі жувати
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А начинали в 2014 году Турчинов "Не срелять... не срелять... не срелять..."
И баба Юля на заседании РНБО " Жоден танк не повинен виїхать, жоден солдат не повинен вийти з казарм..."
А потом рассказывали сказки что в армии было всего "пять тысяч человек Указ Путіна про права на землю в окупованому Криму спрямований на прискорення колонізації півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 785 "
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а под этот шум не получицо той хитродупой шобле укр.паспорта анулировать? вместе с гражданством?

ато знаю многих любителе руцкава мира, которые шмыгают по закордонах по нашим паспортам.
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Ось так безжалостно треба російських окупантів танками давити https://www.youtube.com/watch?v=ckdnU5c5c_A&t=2s
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весь прикол Крыма заключается в том, что когда Украина вернет себе полуостров, любые сделки с недвижимостью, которые проходили с 04.2014 года автоматически станут недействительными поскольку совершались они вне правового поля Украины. скажу больше, любой международный суд, пошлет нахер любого ватана, который захочет отсудить у Украины свое право на землю, жилплощадь и тд. в Крыму.
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Не строй иллюзий, Турция Кипр сколько десятилетий тому назад аннексировала? И чё?
Даже если Россия и распадётся, то велика вероятность что в Крыму просто объявят "суверенитет"... А украинский режим, продолжит чесаться как не мычит ни телится уже почти 30 лет! Указ Путіна про права на землю в окупованому Криму спрямований на прискорення колонізації півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7773
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Старіє упирь!!!!!!!!
Указ ВПХ ПНХ повинен бути обов"язково оскардженим уміжнародному суді.
Міжнародний суд винесе рішення на користь України і українців.
Усі рішення прийняті на окупованому півострові окупаційною владою будуть визнані незаконними.
Це буде підтверджено міжнародним судом. Кожен українець інтереси якогобудуть порушені у Криму буде мати правозахисту на підставі рішення міженародного суду.Держава Україна буде мати право накладати санкції, право оскаржити любе рішення окупаційної влади і Кремлівської хунти.
Слава Україні! Героям слава!.
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Должно быть нормой на любые агрессивные, незаконные действия России должны вводится новые дополнительные санкции. Притом эти новые дополнительные санкции должны быть разрушительными для экономики России. Президент Украины Зеленский должен сказать свое слово. Он должен на незаконные действия России призвать лидеров цивилизованного мира ввести дополнительные санкции против России. Ждем от Зеленского заявлений.
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Стоимость недвижимости в Крыму несравнимо выше Украинской, и растёт непрерывно несмотря на огромные объёмы строительных работ. Население Крыма ежегодно увеличивается на 100 тысяч человек. От же дураки, эти Крымчане. Ничего не понимают.
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Россия продолжает выпрашивать снятия санкций с Вашингтона: глава МИД РФ Сергей Лавров вслед за целым рядом российских политиков просит Соединенные Штаты пойти на уступки Москве. В это время Россия продолжает агрессивную политику, плюет на международное право, пока не собирается освобождать оккупированные территории Украины. Поэтому на указ Путина о правах на землю в оккупированном Крыму, необходимо вводить дополнительные санкции против России.
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Конечно, теперь, когда нет Порошенко, Путин может не боятся и творить что угодно.
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З такими темпами, Росія довго не протягне, а мі ще їм трохи допоможемо.
Тюрьма народів повинна впасти.
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