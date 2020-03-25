 Суд продовжив терміни досудового розслідування у справі Гандзюк

Про це повідомляє hromadske із приміщення суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що засідання проходило у закритому режимі, лише за участю сторін, через ризик поширення коронавірусу в Україні.

Прокурори Андрій Сенюк та Ярослав Ущапівський заявили, що для об’єктивного розслідування необхідно допитати підозрюваного Олексія Левіна, якого нещодавно екстрадували з Болгарії, а також провести його спільний допит з іншими фігурантами справи, інші слідчі та процесуальні дії, експертизи та експерименти.

Адвокати виступали проти продовження термінів досудового слідства, зазначивши, що терміни вже були продовжені до максимально можливого терміну.

"Наша позиція така, що генеральна прокуратура має ухвалити рішення про закриття провадження щодо Мангера, у зв'язку з відсутністю достатніх доказів", - сказав адвокат Олександр Шадрін.

Водночас прокурори пояснили, що досудове слідство продовжували щодо інших фігурантів справи, але не в окремому провадженні щодо Левіна та Мангера. Останнє провадження було призупинене через розшук Левіна.

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