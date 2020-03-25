 Кабмін дозволив на час карантину перевозити в громадському транспорті не 10 пасажирів, а 50% від кількості місць для сидіння. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів, ухваленій 25 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою, в громадському транспорті замість попередньої норми в 10 осіб може бути заповнено 50% місць для сидіння.

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Раніше Кабмін продовжив усі карантинні заходи до 24 квітня.



