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 Кабмін дозволив на час карантину перевозити в громадському транспорті не 10 пасажирів, а 50% від кількості місць для сидіння. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови щодо правил перевезення пасажирів у громадському транспорті.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів, ухваленій 25 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з постановою, в громадському транспорті замість попередньої норми в 10 осіб може бути заповнено 50% місць для сидіння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін розширив перелік магазинів і закладів, яким дозволено працювати під час карантину. ДОКУМЕНТ

Раніше Кабмін продовжив усі карантинні заходи до 24 квітня.

Кабмін дозволив на час карантину перевозити в громадському транспорті не 10 пасажирів, а 50% від кількості місць для сидіння 01

Кабмін дозволив на час карантину перевозити в громадському транспорті не 10 пасажирів, а 50% від кількості місць для сидіння 02
Кабмін дозволив на час карантину перевозити в громадському транспорті не 10 пасажирів, а 50% від кількості місць для сидіння 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184235
 
 
 Топ коментарі
 
в Дніпрі минулої п"ятниці маршрутні таксі познімали таблички з номером рейсу та маршрутом, повісили табличку "Спецрейс" та перевозили людей по 20 гривень..
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Оце,роздуплилися....Неймовірно...!
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Что раздуплились? В маршрутке 16 сидячих мест...
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в Дніпрі минулої п"ятниці маршрутні таксі познімали таблички з номером рейсу та маршрутом, повісили табличку "Спецрейс" та перевозили людей по 20 гривень..
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было и по 30 ...
(и обратите внимание на номер! засланный козачок оказался)))))

Кабмін дозволив на час карантину перевозити в громадському транспорті не 10 пасажирів, а 50% від кількості місць для сидіння - Цензор.НЕТ 4474

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так. потім вже було і по 30. Але кажуть що реально було в салоні пасажирів не багато. Як на мене, то таку практику треба вводити окрім карантину навіть. Ті, хто хоче з комфортом доїхати і може собі дозволити це, то треба щоб був і такий вид перевезень для них. І, звісно, звичайний загальнодоступний. Але це моя думка.
Але ж мова не про те, а про те, як швидко в нас люди "хавають" ситуацію та пристосовуються до нових умов.. Занадто швидко я б сказав.
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я думаю-гадаю, що ті хто в змозі - ті таксі наймуть
їнше діло кому дуже треба - вони готові платити, аби не чекати... та й то...таксі ж можно і тепер швидко визвати...
****** його зна...))))
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))) ну не скажіть, таксі 110 (наприклад в моєму випадку), а такий автобус 30 гривень. Різниця таки є.
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По каким то пропускам ездят в общественном транспорте. Страна веселых дебилов
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Дистанция метр + маска на лице а не на шее или в руке.
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Представляю теперь мусоров, высчитывающих на калькуляторе, можно ли тебя долбануть дубинкой или нет )
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в "богданах" зазвичай 21 місце.
тепер, за новою постановою, їхатиме на пів дупи більше.

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ото ж,а в малих маршрутках і того менше чол. 6-7,Геніально *****
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С Польского вчерашнего постановления слизали
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А толку, якщо на Закарпатті зупинили міський, приміський та міжміський транспорт...
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Гениально! А почему не100% мест для сидения???Чтобы рассаживались строго через одного и можно было штрафовать тех кто сидит на соседних местах?
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США бедная страна...
им нужно работать...

Кабмін дозволив на час карантину перевозити в громадському транспорті не 10 пасажирів, а 50% від кількості місць для сидіння - Цензор.НЕТ 8923
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у нас типа разбили маршрут на два (хотя как ехал от А до Б так и едет) и берут двойную оплату
было 6 стало 12
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Очень скоро везде будут висеть таблички,,спасение утопающих дело рук самих утопающих,,,!
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Передайте долбодятлам в кабмине мои предложения:
Все открыть!
В любых местах (потенциального) скопления людей
1. не пускать без респиратов (масок),
2. на входах (выходах) всех торговых точек (предприятий, учреждений) обязать владельцев обеспечить наличие и функционирование:
а) переносного (автономного) или стационарного оборудования я мыться и дезинфекции рук;
б) одноразовых полиэтиленовых перчаток для всех посетителей (все точки общественного питания должны априори иметь такое оборудование)
3. обязать администрации всех общественных заведений:
а) обеспечить присутствие внутри такое количество людей, которое гарантирует расстояние между посетителями 1.5-2.м. (сделать соответствующую разметку )
4. остановки общественного транспорта (желательно метро) оборудовать турникетами с автономными системами мытья и дезинфекции рук как это например сделано в такой африканской стране как Руанда (гугл в помощь).
5. местным властям всячески способствовать отъезду людей на огороды (дачи) там в воздухе вируса точно нет;
6.форумчане - дополняйте.....
Продолжеие следует.
ЗАСТАВИТЬ, НАКОНЕЦ, МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ РАБОТАТЬ НАД ПРИВЕДЕННЫМИ ВЫШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, А НЕ ЗАКРЫВАТЬ НАРОД В ДОМАШНИХ ТЮРЬМАХ! В ИТАЛИИ ЛЮДИ УЖЕ 3 НЕДЕЛИ СИДЯТ ПО ДОМАМ И ЧТО???!!!!!!!
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Передайте долбодятлам в кабмине мои предложения:
Все открыть!
В любых местах (потенциального) скопления людей
1. не пускать без респиратов (масок),
2. на входах (выходах) всех торговых точек (предприятий, учреждений) обязать владельцев обеспечить наличие и функционирование:
а) переносного (автономного) или стационарного оборудования я мыться и дезинфекции рук;
б) одноразовых полиэтиленовых перчаток для всех посетителей (все точки общественного питания должны априори иметь такое оборудование)
3. обязать администрации всех общественных заведений:
а) обеспечить присутствие внутри такое количество людей, которое гарантирует расстояние между посетителями 1.5-2.м. (сделать соответствующую разметку )
4. остановки общественного транспорта (желательно метро) оборудовать турникетами с автономными системами мытья и дезинфекции рук как это например сделано в такой африканской стране как Руанда (гугл в помощь).
5. местным властям всячески способствовать отъезду людей на огороды (дачи) там в воздухе вируса точно нет;
6.форумчане - дополняйте.....
Продолжеие следует.
ЗАСТАВИТЬ, НАКОНЕЦ, МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ РАБОТАТЬ НАД ПРИВЕДЕННЫМИ ВЫШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, А НЕ ЗАКРЫВАТЬ НАРОД В ДОМАШНИХ ТЮРЬМАХ! В ИТАЛИИ ЛЮДИ УЖЕ 3 НЕДЕЛИ СИДЯТ ПО ДОМАМ И ЧТО???!!!!!!!
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в кабмине всё это знают ЛУЧШЕ Вас - так как могут спросить у экспертов разных. и у ВОЗ...
НО специально ...... утилизируют.... пенсионеров
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в партии Сдуга олигархов подсчитали что МАЛО украинцев умрёт - надо БОЛЬШЕ!
нормальные страны обьявили НАСТОЯЩИЙ карантин - и ВСЕ сидят по домам.... а у нас толкают ситуацию к такой как в Бергамо - т.е. смерть 1-3% всего населения
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ты дятел, смертность 1-3 % это от количества зтех кому лабораторно установлен диагноз, а это не есть количество заболевших
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в Италии ОФИЦИАЛЬНО летальность около 10%
у нас будет гораздо хуже, так как для простых людей медицина отсутствует
в Бергамо за 20 дней умерло 0,7% ВСЕГО населения города
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800 чел за месяц. А обычно сколько людей умирает за март в Бергамо, есть данные?
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Точно! Соотношение невыявленых 1/10. По ходу смертность через год объявчт на уровне 0.1-0.2 процента. Люди чаще просто так сдыхают. Только никто уже не ответит за то, что сейчас творится. Сюр какой то
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Может и в фитнес- клубы разрешат по 10 чел впускать? Интересно они комменты читают? Мне жрать нечего, $уки бл@ть
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В Ізраїлі єдине обмеження - не сідати у перших двох рядах, щоби не кашляти на водія. Кількість пасажирів не обмежується.
Але: днями там заборонили їздити у приватних автівках більше двох осіб. Мабуть дітей будуть возити у багажниках.
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Кабмину похер, пускай народ гибнет от вируса...
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Тварюки тупі, навіть без всякої освіти було зрозуміло, що кількість транспорту треба збільшувати а не зменшувати.
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