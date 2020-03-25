 З підозрою на COVID-19 у Хмельницькій інфекційній лікарні перебувають 3 осіб, - ОДА

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 12:30 у Хмельницькій інфекційній лікарні перебувають 3 людини з підозрою на COVID-19.

Зазначається, що одна підозра не підтвердилася.

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