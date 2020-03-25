EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  1593  3
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1103) ОДА (812) Хмельницький (155) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 З підозрою на COVID-19 у Хмельницькій інфекційній лікарні перебувають 3 осіб, - ОДА

У Хмельницькому в інфекційній лікарні з підозрою на нову коронавірусну інфекцією перебувають три людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Хмельницької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 12:30 у Хмельницькій інфекційній лікарні перебувають 3 людини з підозрою на COVID-19.

Зазначається, що одна підозра не підтвердилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші випадки підозри на коронавірус зафіксовано в місті Моршин на Львівщині та в Хмельницькому

З підозрою на COVID-19 у Хмельницькій інфекційній лікарні перебувають 3 осіб, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184227
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
С подозрением на COVID-19 в Хмельницкой инфекционной больнице находятся 3 человека, - ОГА - Цензор.НЕТ 4353

У Великобританії у принца Уельського Чарльза виявили коронавірусну хвороба COVID 19...
 показати весь коментар
 
а сколько ещё по районам валяется... больным не могут сделать тесты на коронавирус потому ша их просто нет...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору