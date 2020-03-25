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 Кабмін розширив перелік магазинів і закладів, яким дозволено працювати під час карантину. ДОКУМЕНТ

Кабінет міністрів України вніс зміни до своєї постанови щодо того, який бізнес може працювати в умовах запобігання поширенню коронавірусу в Україні (карантину).

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів, ухваленій 25 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, обмеження не торкнуться:

- Торгівлі продуктами, пальним, засобами гігієни, ліками, ветпрепаратами, кормами, агрохімікатами, насінням, посадковим матеріалом, засобами зв'язку.

- Банківських і страхових установ, медичної та ветеринарної практики, АЗС, СТО, закладів з ремонту техніки та побутових виробів, усіх видів пошти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін продовжив карантин до 24 квітня (оновлено)

- Громадське харчування може працювати лише для адресної доставки

Кабмін розширив перелік магазинів і закладів, яким дозволено працювати під час карантину 01
Кабмін розширив перелік магазинів і закладів, яким дозволено працювати під час карантину 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184226
 
   
 Топ коментарі
 
Хозяйственные магазины откройте!!! Кран потёк - прокладку купить негде!
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Хоч,сегментарно повертають функціональність
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Ідійоти, коли працюватимуть базари?
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нет, просто поняли что песец приближается.
Ждем когда уберут этот дурацкий карантин.
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Хоч,сегментарно повертають функціональність
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Когда начнутся стихийные протесты, еще что-нибудь разрешат.
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А у нас зараз штурмують АТБ бо ввели НС.
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З 14-00 ввели надзвичайний стан і почалась паніка. Велікая вешчь паніка.
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У на не штурмуют, затарились неделю назад, да и деньги у бедных кончились
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с какого повода что то штурмовать? по факту ничего не меняется. Кстати сегодня был в атб, все спокойно организованно на улице ждут (минут 10-15 пришлось постоять). Внутрь пускают по одному, по мере возможности. Внутри непривычно свободно и приятно, как для атб. Никакой толкучки , очередей к кассам.
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Хозяйственные магазины откройте!!! Кран потёк - прокладку купить негде!
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Работают без проблем у нас. В любом таком магазине есть средства бытовой гигиены, вот и не закрываются. Ну и взятку дать, не без этого.
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учреждений по ремонту техники и бытовых изделий Источник: https://censor.net.ua/n3184226

Крна же бытовое изделие?))
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предлагаете в ремонт носить? Там поменять прокладку на сгонке элементарное дело)
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придурахані закрили торгівлю, де найменша ймовірність заразитись...
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Ну а одяг? Чи люди мають ходить в лахмітті? А де зробити зачіску? Коротше якась повна дурня.
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Треба ходити голими і голитися під Котовського та протирати все вологими серветками.
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і манікюр, і весняне взуття і каву випити...
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Я побрився налисо.
Поки на роботу - відросте, дружина ще в Німеччині.
Квитки, правда, на літак 11 числа вже є у продажі.
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Жінки можуть одягати перуку.
Зняв, протер - гігієна!
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А зачем ксеноморфам одежда и прическа? Они вроде без этого обходятся 😁
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Любой магазин может начать продавать средства гигиены, для этого особых разрешений не нужно, и не закрываться. У нас так бизнес и поступил.
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не любой!
У вас- это где?

Прокладки с туалетной бумагой может быть! А вот получить лицезию на аптеку...ой вэй....
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Именно прокладки, туалетная бумага, т.е. средства бытовой гигиены. Никто не стремится получить лицензию на аптеку, естественно, даже на продукты питания. И магазины работают. Приходит к ним местное ТВ с вопросом, почему не закрываетесь? Показывают - вот что мы продаем. И естественно, такие дела без взятки не решаются.
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А насчет - это где? Ну не знаю, есть ли на этом сайте личка, так я бы и ссылку дал, т.д. Просто волна пошла и у меня паранойя, могут закрыть для количества с формулировкой "за распространение фейков о короновирусе"
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Засоби зв'язку працюють, тобто мобілками торгують!
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Бачив як базарний підприємець торгує на вулиці з бусика.
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Завтра перестанут мобилками торговать!
Все....сеть легла!
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Договірна ціна + треба привселюдно цілувати портрет зебіла.
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вообще-то у вошдей иконы, а не портреты ))
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Біля великого супермаркету, де я отоварююсь, працюють: 1 - магазин квітів, 2 - магазин аксесуарів до мобілок (але батарейок ААА там нема), кав'ярня (там же продають каву в зернах десяти сортів). Туди постійно заїжджають патрульні менти і заходять військовці з певного закладу. Нехай працюють. Гігієна там на належному рівні.
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А шо, кав'ярня це ж харчові продукти)
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Не проблема кофемашину поставить в магазин одежды )
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Там було чимало продуктових магазинчиків - від грецькох оливок і до кавказької випічки. Усе позакривали.
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Зателефонувала приятелька, яка має родичів в Ізраїлі. Там кількість пасажирів в автобусах не обмежується, але займати перші два ряди сидінь (біля водія) заборонено. І новий указ: у приватній машині можуть їхати лише дві особи. А дітей доведеться перевозити у багажниках.
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мне кажется разумные ограничения (например в количестве покупателей)...плюс наличии маски-перчаток...денег ))) и любой магазин может работать
ну почему ограничивать хозяйственные??? в них тоже есть отделы со средствами защиты и химикатами...опять же, не дай Боже канализасьен гепнулся...где что искать???? или от не хер делать народ бы затеял маленькие ремонтики пока на карантине (хотя соседа-кулибина уже готов убить... уже что-то долбит зараза!!!))))
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23 марта организационный комитет премии "Человек года" объявил лауреатов 2019 года. Одним из победителем общенациональной программы стал народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии "Украинская песня года" Михаил Поплавский. Поплавский выиграл в номинации "Деятель искусств года - 2019".
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серьезно?
итить... удивить !!! (пардон)
посмотрел по ссылке... так там удивляться - не переудивляться !!! ))))
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Надо в ВР и ОП Поплавского крутить по 5-6 часов в день.
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Не расстрелять не вопрос, отп@Zдить по самое нехочу, но Поплавский - это садизм, геноцид преступление против человечности!
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Сімена та саджанці можна продавати - то й садити можна і треба!
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.....а тазики , ведра и корыта с дет. ваночками ЭТО СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ???
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У зелених немає грошей як у розвинуних країнах, ось і відкривають... маски чи то распиратори краще б дістали людям!!!
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Передайте долбодятлам в кабмине мои предложения:

Все открыть!

В любых местах (потенциального) скопления людей

1. не пускать без респиратов (масок),
2. на входах (выходах) всех торговых точек (предприятий, учреждений) обязать владельцев обеспечить наличие и функционирование:

а) переносного (автономного) или стационарного оборудования я мыться и дезинфекции рук;
б) одноразовых полиэтиленовых перчаток для всех посетителей (все точки общественного питания должны априори иметь такое оборудование)
3. обязать администрации всех общественных заведений:
а) обеспечить присутствие внутри такое количество людей, которое гарантирует расстояние между посетителями 1.5-2.м. (сделать соответствующую разметку )
4. остановки общественного транспорта (желательно метро) оборудовать турникетами с автономными системами мытья и дезинфекции рук как это например сделано в такой африканской стране как Руанда (гугл в помощь).
5. местным властям всячески способствовать отъезду людей на огороды (дачи) там в воздухе вируса точно нет;
6.форумчане - дополняйте.....

Продолжеие следует.

ЗАСТАВИТЬ, НАКОНЕЦ, МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ РАБОТАТЬ НАД ПРИВЕДЕННЫМИ ВЫШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ, А НЕ ЗАКРЫВАТЬ НАРОД В ДОМАШНИХ ТЮРЬМАХ! В ИТАЛИИ ЛЮДИ УЖЕ 3 НЕДЕЛИ СИДЯТ ПО ДОМАМ И ЧТО???!!!!!!! Кабмін розширив перелік магазинів і закладів, яким дозволено працювати під час карантину - Цензор.НЕТ 5704
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Маска нужна идиотам которые считают возможным избежать таким ношением намордника неизбежной встречи с вирусом. Носи на здоровье даже у себя дома. Зачем эту эпидемию шизофрении распространять?
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а маски где брать, а пенсионеру, а по какой цене. не пустят в магаз и он с голода помрет
если так - маски должны давать на входе!
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Главное,чтоб ломбарды не закрывали. Вана теперь же заодно с бубочкой хочет гешефт поиметь.
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зеленгы просто не шарят, придумывают все на ходу
то запрещают, то расширяют, то ставят то уволняют, то сливают то разделяют, созданием штабов заняты...
а в такой суете все идет самотеком, хаос
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все думали что они научатся, но настал момент когда учиться некогда и все посыпалось
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