 Іспанія випередила Китай за кількістю смертей від коронавірусу

Про це пише BBC із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з новими даними, кількість загиблих в Іспанії 25 березня сягнула 3434 осіб, тоді як у Китаї, де виникла епідемія, зафіксовано смерть 3287 осіб. В Італії - 6820 померлих.

Загалом за 24 години в Іспанії померли ще 738 осіб у зв'язку з вірусом. Це найвищий приріст кількості загиблих за добу відколи вірус уразив Іспанію.

Кількість заражень за добу зросла на 7937 випадків, тобто на 20%. Загальна кількість заражень становить 47 610 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу в Іспанії стрімко зростає: тільки за добу в країні померли 514 осіб, з початку епідемії - 2,7 тис.