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 Кабмін посилив обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом: медики зможуть призначати карантин хворим, які ухиляються від лікування COVID-19

Кабінет Міністрів України посилив обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню в Україні вірусу COVID-19.

Про це повідомляє на сторінці в мережі Facebook пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Постанова, ініційована Міністром охорони здоров’я України Іллею Ємцем, передбачає, що заклади охорони здоров’я матимуть право здійснювати:
- обов’язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми COVID-19 або перебували в контакті з особами, яким встановлено діагноз COVID-19, якщо ці особи відмовляються від обстеження в добровільному порядку;
- обов’язкову госпіталізацію таких осіб;
- призначати карантин особам, яким встановлено діагноз COVID-19 та які ухиляються від лікування в добровільному порядку.

Крім того, МОЗ має розробити та затвердити порядки обов’язкової госпіталізації осіб, яким встановлено діагноз (або підозру) COVID-19 та які ухиляються від лікування, обстеження та перебування на карантині (самоізоляції) в добровільному порядку, а також обов’язкової самоізоляції осіб, яким встановлено діагноз (або підозру) COVID-19, та їх контактних осіб.

Зазначається, що Національна поліція та Національна гвардія забезпечуватимуть охорону громадської безпеки і порядку на прилеглій території об’єктів, на яких проводяться заходи з обов’язкового обстеження, госпіталізації або карантину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ про ситуацію з коронавірусом: за добу 29 нових випадків, перші інфіковані виявлені в 4 областях. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184220
 
 
 Топ коментарі
 
Наші лікарні необладнані.Там можна скоріше дойти.
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и что, будут их насильно нацгвардией тащить на лечение и привязывать к кровати?
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Карантин продовжили, тепер ми точно будемо з дефолтом.
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и что, будут их насильно нацгвардией тащить на лечение и привязывать к кровати?
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Волонтеры медики предлагают свои услуги на дому.
Кабмин усилил ограничительные меры для борьбы с коронавирусом: медики смогут назначать карантин больным, уклоняющимся от лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 2038
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Самоізоляція і ухиляння від госпіталізації - в чому різниця? Кабмин усилил ограничительные меры для борьбы с коронавирусом: медики смогут назначать карантин больным, уклоняющимся от лечения COVID-19 - Цензор.НЕТ 9530
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Якщо дав хабар, то самоізоляція. Не дав хабар, - ухиляння.
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Карантин продовжили, тепер ми точно будемо з дефолтом.
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Как слова из песни - «А за вікном майже п@зда»
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Наші лікарні необладнані.Там можна скоріше дойти.
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Упс, глянула в флайтрадар-24 - а там наша "Мрія" в повітрі - з Києва долетіла до кордону з Біларуссю і назад повернула
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То, что творится сегодня в борьбе с вирусом, это позор для государства…
В государственных больницах и инфекционных отделениях сейчас такая же ситуация как в армии в 2014-м году. Внезапно началась война, а государство совсем не готово. И пора объявлять АВО - Анти Вирусную операцию. Микробы слишком глубоко въелись во власть. (с)
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Цензор АУ !!! що за бред, хоч назви перевіряйте " хворим, які ухиляються від лікування COVID-19" у вас є секретні дані про ліки від COVID19? Поділіться весь світ шуккає!
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Если их не лечить, они могут выздороветь.
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А симптомы - от потери обоняния до поноса. Всех грести будут?
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А продукти їм хто купувати буде? Ну якщо в самоізоляції?
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А за содержание в скотских условиях на карантине (лечении) ответственность, где? Кабмін посилив обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом: медики зможуть призначати карантин хворим, які ухиляються від лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 1906А если здоровый там заразится? А, бараны?
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Какой здоровый, который из за бугра, с больным на соседнем сиденье ехал?
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Вполне может быть здоров. На Бриллиантовой Принцессе большинство оказалось здорово.
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Вполне может быть здоров? Такой вариант меня не устраивает. Пусть лучше посидит где ему скажут.
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Очередной поклонник ГУЛАГа нарисовался. Много ж вас сралин наплодил... Кабмін посилив обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом: медики зможуть призначати карантин хворим, які ухиляються від лікування COVID-19 - Цензор.НЕТ 168Сам,небось, не хочешь просидеть до конца жизни "где скажут"? Или хочешь?
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В Гулаге люди не сидели, они тяжело работали. Езжай встречай приезжающих, и бейся за их гражданские права.

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Вижу, ты меня правильно понял. И я тебя тоже. Твоя позиция: Какие там на хрен права ВСЯКИХ, когда у нас тут тАкой вирус! Но сам, как каждый поклонник ГУЛАГа, ты видишь себя только вертухаем. В крайнем случае, просто тем, кого не посОдЮт.... Вопрос ты мой "не заметил". Отсутствие ответа тоже информативно.
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