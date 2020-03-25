 Мін'юст спростив процес отримання спадщини

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Міністерства юстиції у фейсбуці.

Там зазначено, що для отримання спадщини під час карантину потрібно виконати два кроки. Перший - протягом 6 місяців з моменту смерті людини подати заяву про прийняття спадщини.

"Під час карантину Ви маєте право засвідчити заяву про прийняття спадщини у будь-якого нотаріуса за своїм місцем мешкання, а вже посвідчену заяву надіслати до нотаріуса за місцем відкриття спадщини", - йдеться в повідомленні

Другий крок - через 6 місяців з дня відкриття спадщини отримати свідоцтво про право на спадщину.

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