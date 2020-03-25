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 Мін'юст спростив процес отримання спадщини

Тепер заяву про вступ у спадщину можна засвідчити у будь-якого нотаріуса за місцем проживання, а потім надіслати її нотаріусу за місцем відкриття спадщини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку Міністерства юстиції у фейсбуці.

Там зазначено, що для отримання спадщини під час карантину потрібно виконати два кроки. Перший - протягом 6 місяців з моменту смерті людини подати заяву про прийняття спадщини.

"Під час карантину Ви маєте право засвідчити заяву про прийняття спадщини у будь-якого нотаріуса за своїм місцем мешкання, а вже посвідчену заяву надіслати до нотаріуса за місцем відкриття спадщини", - йдеться в повідомленні

Другий крок - через 6 місяців з дня відкриття спадщини отримати свідоцтво про право на спадщину.

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Мінюст спростив процес отримання спадщини 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184216
 
 
 Топ коментарі
 
к большому количеству умерших
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Какое то совпадение и дурно пахнет? Это к чему?
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Та ні до чого це. Такий порядок передбачався і з 1994 року. Це ВаЗелинові спеціалісти прийшли. Піаряться, сер! Минюст упростил процесс получения наследства - Цензор.НЕТ 7116
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кто то готовиться подняться по новому )))
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Тепер треба максимально спростити для місцевих чинуш процес отримання житла, що залишилось без спадкоємців. Ото нерухомості нахапають...
(може, з лікарями доведеться поділитися... щоб не дуже лікували таких-то за списком... хто самотній, бездітний, або просто родичів чортма...)
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щас базы данных таких вот безспадкоємних, тоже в спрос угодят. кто то уже в эти самые минуты ими занимается ))
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раша запустила 15' таймер по обращению ***** к крепостным по поводу "спокойствие и только спокойствие!". щас буду посмотреть, должно быть прикольно, как обнулённый де факто обнуление протягивать будет ))))
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пошли приколы ))) 15' готовность с полчаса превращалась из 5' в 10'ые пока не стала 40' )))) шо то явно идёт догоры дрыгом )))))
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что за бред?! полгода назад начал оформление наследства, засвидетельствовал по месту прописки и отправил нотариусу по месту открытия!
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молодцы какие заботливые, помоему уже заражены сотни тысяч и твари об этом умалчивают.
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А в чем же упрощение? Ранее можно было на протяжении 6 мес. просто дать телеграмму или послать заяву (простую) письмом нотариусу по месту открытия наследства, и нотариус был обязан открыть дело. А теперь нужно заяву про принятие наследства сначала у нотариуса заверить
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Я, кстати, сегодня подумала об этом.
Как только температура - пишу завещание!
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Не гоните,парацетамолу примите и сидите дома.Завещание сразу....ппц
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Конечно, буду лечиться и сидеть дома. Но лучше не откладывать.
Чтоб потом дочка не тратила время и деньги Минюст упростил процесс получения наследства - Цензор.НЕТ 2032
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