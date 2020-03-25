 40% українців виступають за посилення карантинних заходів в Україні, 29% вже зазнають фінансових труднощів, - опитування КМІС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування КМІС, оприлюднених 24 березня 2020 р
Результати дослідження показують, що майже 90% населення (точніше 88%) турбує поширення корона вірусу в Україні, з них 35% дуже сильно турбує. Ті, кого поширення вірусу не турбує, становлять лише 6%.
На запитання "Як Ви вважаєте, заходи щодо забезпечення карантину в Україні повинні бути більш жорсткими, ніж зараз, менш жорсткими або ж вжиті заходи цілко адекватні?" відносна більшість (40%) відповіли, що заходи мають бути більш жорсткими. Третина (33%) вважають, що заходи цілком адекватні і 22% вважають, що заходи повинні бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень. Тобто 75% опитаних підтримують введені заходи чи вважають, що вони мають бути ще більш жорсткими.
Незважаючи на високий рівень стурбованості і підтримку введених заходів, їх виконують далеко не всі, винятком є миття рук. Зокрема,
- рекомендацію "виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності" ніколи не дотримуються чи рідко дотримуються 15% (завжди дотримуються 39%),
- не одягають маску в громадських місцях 47% (з них 23% через нестачу масок, а 14% вважають непотрібним), завжди одягають 23%,
- рекомендацію не користуватися громадським транспортом не виконують 20%(але ми не уточнювали – чому),
- рекомендацію дезінфікувати мобільний та інші речі, повернувшись додому, не виконують чи рідко виконують 37%(завжди виконують 31%)
- рекомендацію "Торкатися кнопок ліфта і ручок дверей в рукавичках або серветкою" не виконують чи рідко виконують 54%(завжди виконують 21%)
- часто і ретельно миють руки майже всі, рідко виконують це лише 3%, виконують97%, з них 73% завжди
- не уникають чи рідко уникають контакту з іншими людьми 20%(завжди уникають 26%)
Крім того, респонденти озвучили три основні проблеми, які їх зараз найбільше турбують. На першому місці, природно, проблеми здоров’я близьких (65%), свого здоров’я (32%) та невизначеність ситуації (46%), далі фінансові труднощі (29%) та складність перебувати вдома (28%), відсутність міського транспорту (15%). Загроза втратити роботу (9%), та неоплачувана відпустка (7%) поки що внизу списку, але пройшло тільки декілька тижнів після введення запобіжних заходів.
Зазначається, що Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 21 до 24 березня 2020 року провів опитування на онлайн панелі Inpoll (https://inpoll.org/). Всього було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80% міського населення).
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує 5%.
Не удивлюсь, если он уже минус 73%
Та да,у него бы курс доллара был бы за 50 и вы чувствовали бы себя прекрасно.
Я поражаюсь, когда у людей уменьшится вера в доброго царя?
101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, залишає посаду.
Про це повідомляють джерела "Української правди. Життя".
Він не подав свою кандидатуру на вибори нового президента, які мають відбутися 16 квітня.
Мол, кто ответственнен за бардак с масками, доверяете ли вы *********** вове, и делает ли власть всё или нет?
Или задали - но там одни маты и направления?
НАРОД-ЗА !
Спитати в опитаних,а що таке "більш жорсткі,менш жорсткі заходи" ,та пояснити до чого ті заходи призведуть....
Та в основном чтоб самоутвердится - мол я что-то могу! Главное думать не надо, как при попе Гапоне- бей жидов- спасай Россию!...Одни завывания турчинова чего стоят! Прямо всех за дебилов принимает.
Особливо у тих 40%, що прагнуть посилення дій карантину...
Да пусть ходят - ПФ вздохнет полной грудью! А там гляди предложат отстреливать - с 50-ти или с 60-ти! Делов-то!...
Спрашивали, видать у тех.кого еще не привезли назад, в Украину.
Семен Семеныч! Видите! Я не истерю))
И даже та часть политиков и бизнесменов, которые понимают всю пагубность карантина для экономики, не могут сломать политику власти по ужесточению мер.
Увы, Украина и ее тупая и жадная элита катится к полному краху.
Наши олигархи думают что потом скупят по дешевке кучу разорившихся бизнесов, но на самом деле есть внешние игроки (ТНК) которые скупят за копейки активы этих олигархов или попросту "раскулачат" их в западных судах (компромата там полно на всех воров-олигархов!!)
Как по мне очень здравая мысль .Раньше подключали попа Гапона, а сейчас СМИ затмили всех этих прихвостней власти ( священнослужителей) и скоро они останутся без куска хлеба.
Как говорил дедушка Ленин, власть не ждут , власть берут.Процесс длительныйи как говорил Маркс - каждая развитая страна указывает путь развития менее развитой. От этого надо плясать...
А 40% - пенсы,наверное?
Да нечего за упокой раньше времени!
Якось же воно буде,бо не може так буть, щоб ніяк не було!...
.
вон оно что - по просьбе трудящихся планируется голод и разруха...
.
.
- 40%+33% = 73%,
- 22%.
Класика.
І до речі відповідь на питання: «За кого би ви проголосовалі, єслі би вибори билі: 21.04.2020?»
Та зєтогоже.
402 опрошенных - это мнение всей страны? это как 73% за презика!
а вот то, что рез пару недель при нынешней ситуации 90% людей будет кердык - так это и без опроса понятно и не от короновируса, а от нехватки средств на жизнь!
от ЕСВ они освободили, вот благодетели...да я лучше 2000,00 грн. ЕСВ оплачу за себя, чем 10000,00 грн. арендной палаты - где эту сумму брать? Кабмин и президент должны решить этот вопрос и, причем, весьма срочно, т.к. иначе хрень какая-то может случиться! Правительство должно законодательно прописать это в сжатые сроки, чтобы арендодатели не брали арендной платы за помещения в период карантина с предпринимателей, а убытки им, т.е. арендодателям, должно возмещать государство согласно договорам аренды!
Дык так и задумано - будет великое переселение народа на заводы олигархов ,в торговые сети АТБ и прочие...Как в басне Крылова -ты виноват уж тем,что хочется мне кушать!
не дивно.
1. Хто цим 40% заважає сидіти вдома і нікуди не виходити?
2.Хто цим 40% заважає придбати протигаз, ОЗК і носити його цілими сутками?
....Думаю зрозуміли.
І щось нагадує
- По многочисленім просьбам трудящихся!
Чи хочуь як , ось показувалиіндію, бідні квартали, полісмени тупо палками розганяють толпу. Не залежно, в респіраторі чи без. А вчора показували ролик і у Києві з трамвая чи щось такого менти просто викидали як котів вдогонку пінаючи дубинами.
Розуму у них самих не вистачає, так щоб робити самому, без команди.
Не сцяти в ліфті, не їздити в трамваї без білета...Їм тільки кнут зрозумілий...
А Бог же казав, що головне, то СЛОВО.
Упрощенный порядок предоставления гражданства РФ носителям русского языка
Вонигенетично русскіе, без батогів не можуть, це вже в генах.
Нет?
Как странно.Вы же помните, надеюсь, что Китай - тоталитарное государство, а в тоталитарном государстве все мед работники - военнобязанные и имеют воинские звания?
Если нельзя ввсести Народно-Освободительную Армию Китая открыто, то ее введут вот так - под видом мед работников.
Выстраивайтесь в очередь к мясорубкам, нац. илитка.
Как говорили пред газовыми камерами" "Это нестрашно".
Добры-ы-ые!
Короче, ценность такого опроса только одна - показывает что биомасса легко внушаема. Что ей в уши вольешь, то на опросе и получишь.
Теперь вы понимаете как много лет назад такие же вот зеленожопые Кагановичи организовали голодомор в Украине?
на хрена вы людей кошмарите и вгоняете в панику, жуналиЗДы???