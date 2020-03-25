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 40% українців виступають за посилення карантинних заходів в Україні, 29% вже зазнають фінансових труднощів, - опитування КМІС

За посилення карантинних заходів в Україні висловлюються 40% опитаних українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування КМІС, оприлюднених 24 березня 2020 р

Результати дослідження показують, що майже 90% населення (точніше 88%) турбує поширення корона вірусу в Україні, з них 35% дуже сильно турбує. Ті, кого поширення вірусу не турбує, становлять лише 6%.

На запитання "Як Ви вважаєте, заходи щодо забезпечення карантину в Україні повинні бути більш жорсткими, ніж зараз, менш жорсткими або ж вжиті заходи цілко адекватні?" відносна більшість (40%) відповіли, що заходи мають бути більш жорсткими. Третина (33%) вважають, що заходи цілком адекватні і 22% вважають, що заходи повинні бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень. Тобто 75% опитаних підтримують введені заходи чи вважають, що вони мають бути ще більш жорсткими.

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Незважаючи на високий рівень стурбованості і підтримку введених заходів, їх виконують далеко не всі, винятком є миття рук. Зокрема,

  • рекомендацію "виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності" ніколи не дотримуються чи рідко дотримуються 15% (завжди дотримуються 39%),
  • не одягають маску в громадських місцях 47% (з них 23% через нестачу масок, а 14% вважають непотрібним), завжди одягають 23%,
  • рекомендацію не користуватися громадським транспортом не виконують 20%(але ми не уточнювали – чому),
  • рекомендацію дезінфікувати мобільний та інші речі, повернувшись додому, не виконують чи рідко виконують 37%(завжди виконують 31%)
  • рекомендацію "Торкатися кнопок ліфта і ручок дверей в рукавичках або серветкою" не виконують чи рідко виконують 54%(завжди виконують 21%)
  • часто і ретельно миють руки майже всі, рідко виконують це лише 3%, виконують97%, з них 73% завжди
  • не уникають чи рідко уникають контакту з іншими людьми 20%(завжди уникають 26%)

Крім того, респонденти озвучили три основні проблеми, які їх зараз найбільше турбують. На першому місці, природно, проблеми здоров’я близьких (65%), свого здоров’я (32%) та невизначеність ситуації (46%), далі фінансові труднощі (29%) та складність перебувати вдома (28%), відсутність міського транспорту (15%). Загроза втратити роботу (9%), та неоплачувана відпустка (7%) поки що внизу списку, але пройшло тільки декілька тижнів після введення запобіжних заходів.

Зазначається, що Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 21 до 24 березня 2020 року провів опитування на онлайн панелі Inpoll (https://inpoll.org/). Всього було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80% міського населення).

Також читайте: 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує 5%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184215
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше проведите опрос, какой сейчас рейтинг у бубочки
Не удивлюсь, если он уже минус 73%
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п шо там с "рейтингами" у шмаркли? УЖЕ ен публикуют, по причине их отсутствия? 40% украинцев выступают за ужесточение карантинных мер в Украине, 29% уже испытывают финансовые трудности, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2301
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Круто...пытаться выдать за общественное мнение....мнение 402 человек...это так по зебильному...
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Лучше проведите опрос, какой сейчас рейтинг у бубочки
Не удивлюсь, если он уже минус 73%
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одному мені було би спокійнійше при Порохе-Президенті?
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Достали вы, соевые боты! НЕ БУДЕТ ПОРОШЕНКО УЖЕ ПРЕЗИДЕНТОМ НИКОГДА. И Клоун тоже!
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шо, лаптеноге, дрищішся від розуміння того, шо Порох знову сяде у Президентське крісло? ))))
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одному мені було би спокійнійше при Порохе-Президенті?

Та да,у него бы курс доллара был бы за 50 и вы чувствовали бы себя прекрасно.
Я поражаюсь, когда у людей уменьшится вера в доброго царя?
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А чому не 5000? Порох не цар, а просто дуже компетентна людина, яка ще є і патріотом по сумісництву.
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Порох тусовался во власти с 90-ых, и как никто другой причастен к развалу страны.
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забордюрний, а чому при Порохе був би курс 50? )))))))
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шо сі стало..?

101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, залишає посаду.
Про це повідомляють джерела "Української правди. Життя".
Він не подав свою кандидатуру на вибори нового президента, які мають відбутися 16 квітня.
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Какой был такой и есть. Порохоботы думают если они выть начнут сильнее чем прежде то на них кто-то обратит внимание.
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п шо там с "рейтингами" у шмаркли? УЖЕ ен публикуют, по причине их отсутствия? 40% украинцев выступают за ужесточение карантинных мер в Украине, 29% уже испытывают финансовые трудности, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 2301
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ведь казалось бы - элементарно задать еще 2-3 вопроса, помимо короновируса..
Мол, кто ответственнен за бардак с масками, доверяете ли вы *********** вове, и делает ли власть всё или нет?
Или задали - но там одни маты и направления? 40% украинцев выступают за ужесточение карантинных мер в Украине, 29% уже испытывают финансовые трудности, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6256
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Гм.Хто оплачує,той і музику замовляє.
НАРОД-ЗА !
40% українців виступають за посилення карантинних заходів в Україні, 29% вже зазнають фінансових труднощів, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2335
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Круто...пытаться выдать за общественное мнение....мнение 402 человек...это так по зебильному...
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Та да.Така кількість,максимум-опитування обласного рівня.Хоча...Дурнів завжди більше.
Спитати в опитаних,а що таке "більш жорсткі,менш жорсткі заходи" ,та пояснити до чого ті заходи призведуть....
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Вместо отслеживания цепочек заражения - тотальное уничтожение...
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нєпо сєнькє шапка, янєлох, іді нх в отставку.
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Это все закончится голодом и разбоем
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!00%.Чем дольше будет карантин, тем больше жертв будет от его последствий. Голод, массовое мародёрство, повсеместный разбой. Погибших от последствий экономической и финансовой катастрофы будет намного больше чем от коронавируса.
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За національною ознакою чи через нестачу продуктів?
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Погромы ...они и в Африке погромы...и бьят не по паспорту...а по морде...
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За національною ознакою чи через нестачу продуктів?

Та в основном чтоб самоутвердится - мол я что-то могу! Главное думать не надо, как при попе Гапоне- бей жидов- спасай Россию!...Одни завывания турчинова чего стоят! Прямо всех за дебилов принимает.
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За тиждень-два краще спитайте - чи є вже у них дефіцит продуктів та засобів життєзабезпечення.

Особливо у тих 40%, що прагнуть посилення дій карантину...
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а их на улицу кто гонит? в группе риска и шарятся где ни попадя
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а их на улицу кто гонит? в группе риска и шарятся где ни попадя

Да пусть ходят - ПФ вздохнет полной грудью! А там гляди предложат отстреливать - с 50-ти или с 60-ти! Делов-то!...
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У всі ці опитування,можуть вірити тільки критини.
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Ці 6% треба наручниками до батарей пристібнути.
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Хочетсь сказать этому сборищу дэбилов (т.н. "правительству") только одно: Астанавитесь!
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8ми процентове шоколайно проти
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мне всегда нравятся такие данные)) У кого-нибудь с сайта спрашивали? И что отвечали?
Спрашивали, видать у тех.кого еще не привезли назад, в Украину.

Семен Семеныч! Видите! Я не истерю))
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Думаю через полгода, после голодных бунтов 73% карантин можно будет отменять
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а шо там у перзидента с рейтингом? огласите весь список пожалуйста
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Слишком много кланов и внешних сил заинтересованы в продолжении неадекватных мер карантина в Украине, потому что намерены обогатиться и поймать "рыбку в мутной воде".
И даже та часть политиков и бизнесменов, которые понимают всю пагубность карантина для экономики, не могут сломать политику власти по ужесточению мер.
Увы, Украина и ее тупая и жадная элита катится к полному краху.
Наши олигархи думают что потом скупят по дешевке кучу разорившихся бизнесов, но на самом деле есть внешние игроки (ТНК) которые скупят за копейки активы этих олигархов или попросту "раскулачат" их в западных судах (компромата там полно на всех воров-олигархов!!)
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или попросту "раскулачат" их в западных судах (компромата там полно на всех воров-олигархов!!)

Как по мне очень здравая мысль .Раньше подключали попа Гапона, а сейчас СМИ затмили всех этих прихвостней власти ( священнослужителей) и скоро они останутся без куска хлеба.
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Бо у нас 40% - це пенсіонери та бюрократи всіх рівнів на держ. забезпеченні. Вони сидітимуть удома й проїдатимуть решту державних грошей. Що робити бізнесу?
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эти категории он в принципе не интересует. А что будет в бюджете в апреле, мае? кто-то думает?
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Хай бізнес тепер бере за барки зеленого дегенерата
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Що робити бізнесу?

Как говорил дедушка Ленин, власть не ждут , власть берут.Процесс длительныйи как говорил Маркс - каждая развитая страна указывает путь развития менее развитой. От этого надо плясать...
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Брехня полная. Финансовые трудности испытают 90%.
А 40% - пенсы,наверное?
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У кого трудности - можно привлечь к пошиву масок и рытью могил.
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Ну, на рытье могил еще и питье будет...
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Нынешняя власть напряженно работает над тем, чтоб возрос фронт работ в этом направлении.
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У меня лично денег и жратвы ну на месяца полтора,а там хз.Буду на рыбалку ходить в запрет.Воровать и клянчить не пойду.Честно не знаю что будет.Мне уже 60 и работы с этим карантином вроде как нету.Продам может что нить,ну и рыбалка спасёт надеюсь.
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.Продам может что нить,ну и рыбалка спасёт надеюсь.

Да нечего за упокой раньше времени!
Якось же воно буде,бо не може так буть, щоб ніяк не було!...
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вон оно что - по просьбе трудящихся планируется голод и разруха...
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Пізно. Жорсткі заходи ефективні лише на початковій стадії. Але зелений виродок вже зробив свою чорну справу.
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«...(40%) ответили, что меры должны быть более жесткими. Треть (33%) считают, что меры вполне адекватные и 22% считают, что меры должны быть менее жесткими, введено слишком много ненужных ограничений. Источник: https://censor.net.ua/n3184215»
- 40%+33% = 73%,
- 22%.
Класика.
І до речі відповідь на питання: «За кого би ви проголосовалі, єслі би вибори билі: 21.04.2020?»
Та зєтогоже.
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Да я голосовал и сейчас бы голосовал за него. Все правильно делает то чего я ожидал.
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Финансовые трудности у украинцев - перманентны, поэтому результаты данного опроса вообще ничего не значат
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интересно, кто кого о чем спрашивал, что печатаются такие "выводы"?
402 опрошенных - это мнение всей страны? это как 73% за презика!
а вот то, что рез пару недель при нынешней ситуации 90% людей будет кердык - так это и без опроса понятно и не от короновируса, а от нехватки средств на жизнь!
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Даже тот легкий налет развития стадо легко готово откинуть, лишь бы получить страховку от смерти...Вирус расставил все по своим местам.
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пан Зеленский и прочие миллионеры, а объясните людям где взять денег на оплату аренды помещений, если месяц не работать??? Арендодатель не хочет ни в какую ни снижать ни убирать арендную плату?!!!
от ЕСВ они освободили, вот благодетели...да я лучше 2000,00 грн. ЕСВ оплачу за себя, чем 10000,00 грн. арендной палаты - где эту сумму брать? Кабмин и президент должны решить этот вопрос и, причем, весьма срочно, т.к. иначе хрень какая-то может случиться! Правительство должно законодательно прописать это в сжатые сроки, чтобы арендодатели не брали арендной платы за помещения в период карантина с предпринимателей, а убытки им, т.е. арендодателям, должно возмещать государство согласно договорам аренды!
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а объясните людям где взять денег на оплату аренды помещений, если месяц не работать???

Дык так и задумано - будет великое переселение народа на заводы олигархов ,в торговые сети АТБ и прочие...Как в басне Крылова -ты виноват уж тем,что хочется мне кушать!
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"За посилення карантинних заходів в Україні висловлюються 40% опитаних українців".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3184215

не дивно.
1. Хто цим 40% заважає сидіти вдома і нікуди не виходити?
2.Хто цим 40% заважає придбати протигаз, ОЗК і носити його цілими сутками?
....Думаю зрозуміли.
І щось нагадує
- По многочисленім просьбам трудящихся!
Чи хочуь як , ось показувалиіндію, бідні квартали, полісмени тупо палками розганяють толпу. Не залежно, в респіраторі чи без. А вчора показували ролик і у Києві з трамвая чи щось такого менти просто викидали як котів вдогонку пінаючи дубинами.
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Та да. Вони ж несамостоятєльні.
Розуму у них самих не вистачає, так щоб робити самому, без команди.
Не сцяти в ліфті, не їздити в трамваї без білета...Їм тільки кнут зрозумілий...
А Бог же казав, що головне, то СЛОВО.
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То ті кого путін причислив до потенційних "саграждан"
Упрощенный порядок предоставления гражданства РФ носителям русского языка

Вонигенетично русскіе, без батогів не можуть, це вже в генах.
40% українців виступають за посилення карантинних заходів в Україні, 29% вже зазнають фінансових труднощів, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5519
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Максимально информативное название статьи. Вот когда 40 будут без денег, отанется 15% за карантин. Ведь как жить если все стоит? Где взять деньги и заплатить их барыгам из АТБ, которые на днях подняли цены на еду от 15% до 128%, с ценамми в аптеке еще хуже ситуация там ведь работает мафия, которая продаёт плацево в красивых упаковках за очень дорого !
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А вы уже пригласили 10 тысяч китайских медсестер для обслуживания аппаратов искуственного дыхания?

Нет?
Как странно.Вы же помните, надеюсь, что Китай - тоталитарное государство, а в тоталитарном государстве все мед работники - военнобязанные и имеют воинские звания?
Если нельзя ввсести Народно-Освободительную Армию Китая открыто, то ее введут вот так - под видом мед работников.
Выстраивайтесь в очередь к мясорубкам, нац. илитка.
Как говорили пред газовыми камерами" "Это нестрашно".
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А спросить, кого считают люди источником трудностей слабо?
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40% - это ********* которые сидят на бюджете они и до этого могли на работу не ходить - им *****, а вот если их зарплату разделить и на тех кто работу потерял - то оно сразу дойдет шо такрое карантин
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Надо усиливать меры карантина! Сегодня по делам вышел на Сырец и народу море ходит. Дети гуляют с родителями. Нужно ужесточать меры карантина, чтобы полиция людей гуляющих домой отправляла! В Испании полиция людей гоняет, чтобы те дома на карантине сидели! У нас до некоторых не доходит, что гулять не надо сейчас. У меня плохое предчувствие, что тут начнется такой конец света скоро... Пальцевский говорит, что уже тысячи зараженных. Ему конечно не доверяю, но вероятность такого все же может быть! Власти и олигархи должны скидываться и строить новую больницу под коронавирус! Потому что будет страх полный! Трупов будет море!
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40% хотят, что бы 29 умерли от голода?
Добры-ы-ые!
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Яке, *****, "репрезентативне" опитування, просто пз-дєц!!! Аж 402(!) члєновєка опитали і то онлайн. Зі смертю Бекешкіної (R.I.P) здохла й укр.соціологія причому скоропастішшна...
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Понятно, почему гребут туалетную бумагу? Бо в нас 40% засранців!
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Сначала биомасса накачивается из каждого утюга истерикой про "штрашный вирус", потом проводят опрос где все хотят "ужесточения карантина". Если население накачивать страшилками про то что нас облучают лучами рептилоиды, то опрос покажет что большинство народа хотят расправы над рептилоидами.
Короче, ценность такого опроса только одна - показывает что биомасса легко внушаема. Что ей в уши вольешь, то на опросе и получишь.
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Вроде как истерика у другой половины ,у тех кто штурмует транспорт чтобы добраться на работу. Другие же спокойно сидят пережидают когда все закончится.
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Ужесточить меры - закрыть все продуктовые магазины, сдать излишки хлеба государству, из домов выпускать только по спецпропускам.
Теперь вы понимаете как много лет назад такие же вот зеленожопые Кагановичи организовали голодомор в Украине?
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Государства больше страдают от вводимых ими карантинов, чем от самой пандемии. Развитые государства могут позволить себе такую привилегию. Если это позволит себе Украина нас ждут 8 дефолтов подряд, как Аргентину, потому что сам дефолт страну не лечит.
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160 человек это 40% украинцев???
на хрена вы людей кошмарите и вгоняете в панику, жуналиЗДы???
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Это социология, можно не верить рейтингам как Петя в свое время. Но разница с реальностью небольшая.
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Ни у Лолиты ни у Моники уже нет рейтингов , они их просрали . Им уже никогда не быть президентами . У нас к маю КВ наберет только обороты , карантин надо вводить на год не меньше . 40% українців виступають за посилення карантинних заходів в Україні, 29% вже зазнають фінансових труднощів, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5197
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