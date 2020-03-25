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Все про:Кожара (17) Геращенко Антон (506) Старицький Сергій (11)

 Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко (оновлено)

Ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому був убитий бізнесмен Сергій Старицький, затримали правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара тільки що затриманий співробітниками поліції за підозрою в умисному вбивстві громадянина.

Зараз його доставляють в суд для обрання запобіжного заходу", - написав він.

Також читайте: Розслідування вбивства Старицького гальмується, і це дає підстави вважати, що хтось заважає правоохоронцям діяти, - адвокати

Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко 01

Фото - Олександр Дубінський/Facebook

"Кожарі повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК Украіни. Тепер у слідства є 72 години, щоб обрати підозрюваному запобіжний захід. З огляду на тяжкість і спосіб вчинення злочину, особу підозрюваного і наявність ризиків передбачених ч. 1 ст . 177 КПК України це має бути виключно утримання під вартою без визначення суми застави", - йдеться в повідомленні юридичної компанії "Міллер", яка захищає інтереси сім'ї бізнесмена Сергія Старицького.

21 лютого 2020 року слідчо-оперативна група виявила в будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари тіло бізнесмена Сергія Старицького з вогнепальним пораненням в голову і пістолетом у руці. Пізніше з'ясувалося, що зброя належить Кожарі.

Крім Сергія Старицького, на місці події було ще двоє людей: сам Кожара і його дружина Марина Козерод. Їх не затримали на місці в порядку ст. 208 КПК України, хоча, як зазначають адвокати потерпілої сторони, сукупність очевидних ознак і коментарі фахівців дають зрозуміти, що це було не самогубство.

Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко 02

Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184214
 
   
 Топ коментарі
 
быстро через месяц после убийства((((((
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вода в Крым...

Brave Spirit IV

@Brave_spirit_IV

·5 ч

Не стоит забывать, что Херсонская область ключевая в вопросах будущего Крыма и назначение опекуном откровенного сепаратиста в эту обл здесь совсем не случайно...

Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2523
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Высосали деньги, а потом задержали....
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быстро через месяц после убийства((((((
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Просто переговоры были трудными и продолжались долго... Но так и не сошлись на цене...
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не, так просто ставки повышаются) в СИЗО чувак быстрее решится на оплату))
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Красавцы, мааладцы!!! Месяц понадобился, доблестным полициянтам. Как еще он не смылся куда?
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Это же яныковское чмо русскомирское. Москва берет всех, даже психопатов и убийц. Там все сгодятся.
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А чого йому тікати, ригопокидьки для своєї срані "організують типу судовий процес по-риговські" і все буде пучком. А в умовах карантину "процес" організують не виходячи з квартири прямо на унітазі. А шо ви хтіли, така у нас судова система, і не тільки. Не хватає тільки вивісок на всіх державних установах типу "Тільки для білих" і просто "Для черні".
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"Обвинувачення висмоктані з пальця". Да, Вітя Чумак?
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Этой суке региональной место или на нарах или на Орде с Януковичем и Азаровым.
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Похоже Кожара взял вину на себя, т.к. по заключению эксперта только у его жены обнаружили наличие пороховых газов на одежде.
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может жена приревновала.... и выстрелила.
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Міністр закордонних справ України з 24 грудня 2012 року до 23 лютого 2014 року, колишній голова ОБСЄ та ОЧЕС. Член політичної партії «Соціалісти». Колишній член КПРС та Партiï Регiонiв..

Таку мерзоту слід було затримувати і без вбивства.
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да ниче , ... дети малые , мать больная , теща присмерти , судьи добрые.....
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ну шо, небожитель, как раз вовремя? и возраст короновирусный
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вода в Крым...

Brave Spirit IV

@Brave_spirit_IV

·5 ч

Не стоит забывать, что Херсонская область ключевая в вопросах будущего Крыма и назначение опекуном откровенного сепаратиста в эту обл здесь совсем не случайно...

Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2523
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Куратором? Прокуратором? Провизором? Прорабом? Продавцом? Ахахаха!
Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5735
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Ну нихрена себе. Это слив полнейший. Щас водичка потечёт в Крым, а затем и вся область сольётся
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открывающий шлюзы !! писец , зе- мразота внаглую страну слить собралось !
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эта **** скупила Николаевский судостроительный и полностью блокировала его работу..... я там был - полная тишина......
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Не сбежал только топому, что за бугром не принимают? Ибо времени на это у него было ПРЕДОСТАТОЧНО. Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2405 Теперь решили поиграть в "суд"? Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 912
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Дело рассыпется в суде. Стрелять мог и кожара, и жена, и еще кто угодно. Кожаре светит разве что ответственность за то что в этом участвовал его пистолет
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Тоха мудак ты наш , а шо так долго Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7221 С таким правосудием вы еще долго будете ждать инвесторов Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7221
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Оперативно спрацювали підопічні віслюка- Рюкзакова.Дали Кожарі місяць часу щоб порішав з сім'єю потерпілих, мусорами ,суддями і прокурором))). В п'ятницю буде вже в дома!
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Интересно, все указывает на жену, а задержали мужа.
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аэропорты все закрыты, некуда бежать было.
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месяц прошел... Вот это турбо-режим... А как с благоверной, которая не то сама убила, не то покрывала?
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Экс-глава МИД Кожара задержан для доставки в суд, - Геращенко (обновлено)

сегодня поймали, сегодня и назначат министром Иностр дел укр

а че ждать??
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Необходимо соблюсти кое-какие формальности...

Хотя зачем - непонятно.
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за ЧТО задержали ведь все знають что его дружка убил Изюмский волк - синок того самого волка что кушнарева завалил
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Очередное шоу для зебилов. Интершум, чтобы отвлечь от фактов катастрофы в медицине и экономике.
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не помню такого до пороха помню при порохе помню..а это какие однодневки
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