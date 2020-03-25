 До кінця п'ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки, - Шмигаль

Про це він заявив на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
"Окремо пропонується сьогодні розробити план щодо перекриття кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень. Уцьому є гостра необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом потрапляння коронавірусу в Україні був потік громадян з-за кордону. Цей потік триває і це підсилює, збільшує кількість інфікованих людей, які приїжджають в Україну, і далі відбувається колосальне, як у європейських країнах, гіперболічне зростання цього захворювання. Тому пропонується Міністерству інфраструктури, юстиції, внутрішніх справ, закордонних справ розробити і невідкладно надати пропозиції про закриття кордонів України для будь-якого пасажирського сполучення або перетинання. Окремо, розробити в термін, до кінця дня п'ятниці, ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки", - сказав Шмигаль, зазначивши, що для розгляду цього питання буде проведено позачергове засідання Кабміну.
Один Шмаркля, друге Шмигаль...
Это ж сколько голов покатятся когда вскроется вся эта спецоперация "коронавирус".
Люди, ну проснитесь же наконец. Вас разводят.
Где тут поп Гапон? Так скоро и до погромов доберемся - мир хатам - війна палацам! Лоди как не вменяемые- каждый хочет жить 100-150 лет...
Мэр одного из итальянских городов приводил статистику. У него в среднем в неделю в марте прошлого года от всех причин, старости, болезней, ДТП, криминала, в среднем умирало 100-110 человек. На прошлой неделе официально только от эпидемии в городе умерло 360 человек за неделю.
- Будет апрель, вы уверены? - Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.
- Что же из этого следует? - Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете, все это будет носиться?
- Я полагаю, что все это следует шить.
Тут и без эпидемии хрен попадешь в больницу. Но щас наставили палаток под госпиталями. Если что - ляжем в палатку 🌡️⛺
24 мин. ·
Нам врагов не надо. Аналогичная история была в 2014 году, когда волонтёры даже платили взятки, чтобы таможня пропустила кевларовые шлемы, необходимые на фронте...
Gennady Korban с Юрием Бутусовым и ещё 2.
45 мин.
Про идиотов и бюрократов во время эпидемии !
Город Днепр через ProZorro приобрёл аппараты ИВЛ, которые уже третий день стоят на таможне. Согласно постановлению кабмина от 20 марта # 224 и приложению к нему этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС. Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу # 21 без проволочек.
Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией.
Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре.
Але, гараж, Шмигаль, или кто-нибудь, кто есть живой. Справку дайте!
а то ,шо надо было всех вьезжающих сразу на кпп определять на 40 дневный карантин-так и не дошло...
видать шота врожденное.или с северо-востока ветром надуло.
Этим мудакам сразу было непонятно , что они не только «эвакуируют» наших граждан , и что ними приезжает зараза ?
И куда проще , и дешевле для страны принять законы , и каждого вернувшегося продержать две недели в пригородном санатории две недели , чем поставить всю страну ещё на месяц на паузу !!!
как оперативно!!! и главное как обосновано...оно только допетрало что именно оттуда и завозится !!! ооо! уже за это его надо награждать... (((((
По статистике этот грипп ни чем не опаснее предыдущих по смертности.
Кому выгодна паника?
Но вы продолжайте себя успокаивать, что это ничуть не опаснее гриппа.
С другой стороны, лично я тоже не вижу повода для паники. Минус два-три процента от населения земного шара - это не катастрофа. Это просто множество личных трагедий. А так - через год все выжившие будут только посмеиваться, вспоминая, как они паниковали. Толку подымать панику, если конкретно ты своими действиями ничего сделать не можешь.
Всем кто не любит и ненавидит все украинское, народ, саму Украину, есть возможность отправится на свою историческую родину!!!
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИГосударственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
І головне для тих хто підпадає під путінський указ о русскагаварящіх
Упрощенный порядок предоставления гражданства РФ носителям русского языка
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Вас ждет балалайка, водка, селедка