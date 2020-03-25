EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  4618  63
Матеріали за темою:
Все про:кордон (1427) карантин (1103) Денис Шмигаль (147) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 До кінця п'ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам відпрацювати проєкт рішення Кабміну щодо закриття кордону для пасажирських перевезень з 28 березня.

Про це він заявив на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо пропонується сьогодні розробити план щодо перекриття кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень. Уцьому є гостра необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом потрапляння коронавірусу в Україні був потік громадян з-за кордону. Цей потік триває і це підсилює, збільшує кількість інфікованих людей, які приїжджають в Україну, і далі відбувається колосальне, як у європейських країнах, гіперболічне зростання цього захворювання. Тому пропонується Міністерству інфраструктури, юстиції, внутрішніх справ, закордонних справ розробити і невідкладно надати пропозиції про закриття кордонів України для будь-якого пасажирського сполучення або перетинання. Окремо, розробити в термін, до кінця дня п'ятниці, ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки", - сказав Шмигаль, зазначивши, що для розгляду цього питання буде проведено позачергове засідання Кабміну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184213
 
   
 Топ коментарі
 
Чекай, ти ще потяг підерасті із Росії не завіз!
 показати весь коментар
 
Нужно остановить Шмыгаля и весь этот $раный зелёный режим, пока он не уничтожил страну полностью.
 показати весь коментар
 
Т.е. уже завезли достаточное число заболевших без соблюдения карантина. Теперь на все области хватит, и дальше пока можно не завозить? До конца пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9831
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чекай, ти ще потяг підерасті із Росії не завіз!
 показати весь коментар
 
 
Это сложный политический процесс, таких многоходовок наши керманичи перед собой не ставят...
 показати весь коментар
 
 
Нужно остановить Шмыгаля и весь этот $раный зелёный режим, пока он не уничтожил страну полностью.
 показати весь коментар
 
 
Нарід безмолствует, ранняя весна, скоро потянется на огороды, Украина покрыта метром сала...
 показати весь коментар
 
 
А на власному автотранспорті теж буде зась? До конца пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7300
 показати весь коментар
 
Він мав на увазі п'ятницю 13.03? Чи 06.03?
Один Шмаркля, друге Шмигаль...
 показати весь коментар
 
 
земли не хватит на всех, как в Италии, я даже не представляю что будет.
 показати весь коментар
 
Ага, будут только с прежним тупорылым упорством на шару завозить короновирусников - наших дебильных турыстов и рукожопых носителей горшков из пропитанных вирусом стран!
 показати весь коментар
 
 
Врать можно только до определённого предела.

Это ж сколько голов покатятся когда вскроется вся эта спецоперация "коронавирус".
 показати весь коментар
 
 
Идёт борьба между Моррисоном (Премьер-министр) и частью политического спектра, требующего полностью парализовать государство. Он пока сопротивляется, но хватит ли у него сил ?
 показати весь коментар
 
Тут в нас вже так опутили економіку, що голодні бунти не за горами. І ще хочуть кордони закрити.
 показати весь коментар
 
 
А вантажні перевезення також треба припинити , по цій логіці.
 показати весь коментар
 
"Коронавирус" - это мировая спецоперация по разрушению экономик и расчленению государств.

Люди, ну проснитесь же наконец. Вас разводят.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
в Италии после футбольного матча уже многие заснули, меняй методичку.
 показати весь коментар
 
 
Вали отсюда, кацапский смерд и трепло.
 показати весь коментар
 
 
та со штанами всё ок, а ты спалился, ну ничо, в Трускавце тебя подучат на дополнительный турборежим.
 показати весь коментар
 
вы недооцениваете силу внушения большиства!
 показати весь коментар
 
В Италии работают продмаги и аптеки. Как там смертность у провизоров и кассиров?
 показати весь коментар
 
 
моя тётка работает в Италии, кассиров и провизоров не видела месяц, все доставляется на дом и оплачивается онлайн.
 показати весь коментар
 
може досить вже цієї ***** про Італію??? Вже є десятки статей де італійські медики кажуть що цей всраний вірус був лиш одним з багатьох діагнозів .і багато смертей просто списано на нього.ДОСИТЬ ЦІЄЇ РОЗДУТОЇ ІСТЕРИКИ!
 показати весь коментар
 
"Коронавирус" - это мировая спецоперация по разрушению экономик и расчленению государств.

Где тут поп Гапон? Так скоро и до погромов доберемся - мир хатам - війна палацам! Лоди как не вменяемые- каждый хочет жить 100-150 лет...
 показати весь коментар
 
 
До кінця п'ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7041 Cheba AtWork

Мэр одного из итальянских городов приводил статистику. У него в среднем в неделю в марте прошлого года от всех причин, старости, болезней, ДТП, криминала, в среднем умирало 100-110 человек. На прошлой неделе официально только от эпидемии в городе умерло 360 человек за неделю.
 показати весь коментар
 
Т.е. уже завезли достаточное число заболевших без соблюдения карантина. Теперь на все области хватит, и дальше пока можно не завозить? До конца пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9831
 показати весь коментар
 
 
Надо сначала всех завезти, а когда заезжать будет некому, надо ввести жесткий карантин, чтобы никто не заезжал - это же элементарно.
 показати весь коментар
 
 
Закрыть надо чтобы когда эпидемия разгорится, не ломонулись все обратно
 показати весь коментар
 
логика этих людей не понятна, зачем сюда было возвращаться? чем они собрались здесь лечиться? в аптеках ноль, разве шо купить зелёнки и помазать лобик.
 показати весь коментар
 
 
Та вернулись только турысты, потому что жить в отелях дорого, и те у кого безвиз 3 месячный заканчивается. А так все остались.
 показати весь коментар
 
а там они нах кому нужны ? ... там их подсрачниками с работ повыганяли...
 показати весь коментар
 
- Чем же все это окончится? - Будет апрель.
- Будет апрель, вы уверены? - Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.

- Что же из этого следует? - Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете, все это будет носиться?
- Я полагаю, что все это следует шить.
 показати весь коментар
 
 
...жестяк!..а кто на расее или еуропе в меньшей степени, этих заробитчан лечить то будет, которые сюда млрд. дол. пересылали?..там они реально никому не нужны с их гражданством ... карантины бы жесткие по приезду для них устраивать, иначе это уже какой -цид получается...жесть!..там же млн. людей наших, и далеко не самых худших.. До конца пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7039
 показати весь коментар
 
Вот Польша обещает весь коронавирус бесплатно лечить...

Тут и без эпидемии хрен попадешь в больницу. Но щас наставили палаток под госпиталями. Если что - ляжем в палатку 🌡️⛺
 показати весь коментар
 
 
...а если и попадешь то, страха наберешься, что и не рад будешь или еще чем заболеешь.. До кінця п'ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 629..блинн, они строили страну только для нас, а получилось, что и для себя тоже, бежать то некуда, все в одной лодке...в 14- м армия готовой не оказалась, в 20-м медицина из последних сил бьется..но мерсы жулье покупать не отказалось.. До кінця п'ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4107
 показати весь коментар
 
Sergey Naumovich
24 мин. ·

Нам врагов не надо. Аналогичная история была в 2014 году, когда волонтёры даже платили взятки, чтобы таможня пропустила кевларовые шлемы, необходимые на фронте...
Gennady Korban с Юрием Бутусовым и ещё 2.
45 мин.

Про идиотов и бюрократов во время эпидемии !
Город Днепр через ProZorro приобрёл аппараты ИВЛ, которые уже третий день стоят на таможне. Согласно постановлению кабмина от 20 марта # 224 и приложению к нему этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС. Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу # 21 без проволочек.
Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией.
Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре.
Але, гараж, Шмигаль, или кто-нибудь, кто есть живой. Справку дайте!
 показати весь коментар
 
 
зато киевская таможня таможня масок 1тыс тонн таможнула на вывоз в секунду..и никто не сел еще..и вряд ли это случится..
 показати весь коментар
 
Ви вже усе зробили щоб в Україні бцла така сама ситуація як в італіі,навіщо людям це обмеження? Зовсім здиріли ідіети
 показати весь коментар
 
 
Любое пассажирское движение нужно было останавливать восемь пятниц назад!
 показати весь коментар
 
 
понятно...дошло.
а то ,шо надо было всех вьезжающих сразу на кпп определять на 40 дневный карантин-так и не дошло...
видать шота врожденное.или с северо-востока ветром надуло.
 показати весь коментар
 
 
У нашего премьера явно прослеживается заторможенность в отслеживании причинно следственных связей .
Этим мудакам сразу было непонятно , что они не только «эвакуируют» наших граждан , и что ними приезжает зараза ?
И куда проще , и дешевле для страны принять законы , и каждого вернувшегося продержать две недели в пригородном санатории две недели , чем поставить всю страну ещё на месяц на паузу !!!
 показати весь коментар
 
 
не прошло и пол года...
как оперативно!!! и главное как обосновано...оно только допетрало что именно оттуда и завозится !!! ооо! уже за это его надо награждать... (((((
 показати весь коментар
 
 
шмыга ты уже столько напустил куршавельской заразы. батраков. и прочих ожиревших отдыхающих. что уже все равно . Это диверсия против украинцев
 показати весь коментар
 
 
З закриттям кордонів, дурнику ти запізнився цілих аж на 30 днів... Треба це було робити як тільки китайці почали зливати інфо про Ухань..
 показати весь коментар
 
 
Никто не хотел умирать! Сплошной психоз.
По статистике этот грипп ни чем не опаснее предыдущих по смертности.
Кому выгодна паника?
 показати весь коментар
 
Мэр одного из итальянских городов приводил статистику. У него в среднем в неделю в марте прошлого года от всех причин, старости, болезней, ДТП, криминала, в среднем умирало 100-110 человек. На прошлой неделе официально только от эпидемии в городе умерло 360 человек за неделю.
Но вы продолжайте себя успокаивать, что это ничуть не опаснее гриппа.
С другой стороны, лично я тоже не вижу повода для паники. Минус два-три процента от населения земного шара - это не катастрофа. Это просто множество личных трагедий. А так - через год все выжившие будут только посмеиваться, вспоминая, как они паниковали. Толку подымать панику, если конкретно ты своими действиями ничего сделать не можешь.
 показати весь коментар
 
Вірус вже прошмигнув в Україну і тепер успішно розмножується всередині. Але якщо йдеться про російський кордон - чому б ні? Нехай щастить.
 показати весь коментар
 
В одну сторону необхідно злишити!!
Всем кто не любит и ненавидит все украинское, народ, саму Украину, есть возможность отправится на свою историческую родину!!!

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИГосударственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

І головне для тих хто підпадає під путінський указ о русскагаварящіх
Упрощенный порядок предоставления гражданства РФ носителям русского языка

--
Вас ждет балалайка, водка, селедка
До кінця п'ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2683
 показати весь коментар
 
 
***** ВИ ТОДІ ЗВОЗИТЕ ЗІ ВСІХ КРАЇН УКРАЇНЦІВ ДОДОМУ?????
 показати весь коментар
 
 
А нужно было до прошлых выходных. Ну пускай хоть так ,с опозданием.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору