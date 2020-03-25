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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ліки (352) Супрун Уляна (560) Ємець Ілля (23)

 Ємець блокує закупівлю ліків через небажання керівництва "Медзакупівлі України" брати на роботу його протеже, - Супрун

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вже третій тиждень блокує закупівлю важливих медпрепаратів, в тому числі для боротьби з коронавірусом, через небажання керівництва ДП "Медичні закупівлі України" брати на роботу його "довірену особу".

Про це повідомила у фейсбуку ексглава МОЗ Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, під гучні заклики ввести надзвичайний стан, свідомо залишає лікувальні заклади без критично важливих ресурсів і ліків. Причина полягає у відмові керівника Медичні закупівлі України порушувати закон і брати на посаду заступника генерального директора "довірену особу" Ємця. Особу, яка засуджена за кримінальний злочин (крадіжку ікри в супермаркеті)", - відзначає Супрун.

За словами Супрун, гендиректор "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звернувся із заявою про скоєння кримінального злочину в ДБР, а Ємець звернувся в Нацполіцію з проханням відкрити кримінальне провадження проти Жумаділова.

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"В особистій бесіді з Арсеном він сформулював свою поведінку так:"По-хорошому ви не захотіли. Буде по-іншому".

Для мільйонів громадян України "по-іншому" означає перебувати в заручниках у міністра, який зловживає службовим становищем, ставлячи під загрозу національну безпеку ", - написала ексглава МОЗ.

Ємець блокує закупівлю ліків через небажання керівництва Медзакупівлі України брати на роботу його протеже, - Супрун 01Ємець блокує закупівлю ліків через небажання керівництва Медзакупівлі України брати на роботу його протеже, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184206
 
   
 Топ коментарі
 
Чого не зробиш "за толіку "малую"", для себе і друга Емец блокирует закупку лекарств из-за нежелания руководства "Медзакупки Украины" брать на работу его протеже, - Супрун - Цензор.НЕТ 8332
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хорошо ты само себе о себе зебилоидное написало.
на вот прочти сам о себе перед зеркалом: "я тебе помогу что бы проще было
хорошо ты само себе о себе зебилоидное написало.Юра Усатиук дибил"
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ей, выбравшие квартального дурачка! а блокирование госзакупок жизненно важных лекарств зекомандой - это бизнес на крови, или еще нет?
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Це блокується закупка ліків за тим переліком, яким коронавірус пропонується лікувати ністатином і метронідазолом (https://censor.net.ua/news/3183382/v_utverjdennom_pravitelstvom_perechne_zakupaemyh_lekarstv_net_ni_odnogo_preparata_iz_rekomenduemyh_vrachami?fbclid=IwAR2Iu3xpGrxLRXxRwT3hqYgd3opWg8HmNdyXxzXR3H6jWLipn2xb5GhEJjM) ? І взагалі, що ця курва Супрун ще робе в Україні?
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Тебе Супрун крува, а сам(а) то ты кто? Пугало форумное, закрой мордяку позорище, тебе даже до нее , как марса раком.
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ни в коем случае не поддерживаю министра , но вместо татарина желательно нашего поставить ( людей то завались ) , не верю муслам , пускай за море валит и там лечит
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хирург да.. а харя у него тупая .....совок видно мозга
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А мне вот интересно, каким образом Жумаділов Арсен Куатович, с которого начался этот скандал, возглавил Медзакупку. Он политолог по образованию. Я конечно понимаю, Пепа пристраивал дружбанов везде, где только можно, но не до такой же степени.
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Уберите этого рыговского ублюдка зеленые скоты
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