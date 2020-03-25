 Мінекономіки має провести моніторинг цін на соціальні продукти, - Шмигаль

Про це він сказав під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд віддасть доручення визначити і в разі потреби оновити перелік продуктів соціального призначення. Міністерство економічного розвитку має провести моніторинг цін на такі продукти, які є товарами першої необхідності, щоб виключити можливість спекулятивного зростання цін на них", - сказав Шмигаль.

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