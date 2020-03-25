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 Мінекономіки має провести моніторинг цін на соціальні продукти, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства провести моніторинг цін на соціально значущі продукти і за необхідності оновити їхній перелік.

Про це він сказав під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд віддасть доручення визначити і в разі потреби оновити перелік продуктів соціального призначення. Міністерство економічного розвитку має провести моніторинг цін на такі продукти, які є товарами першої необхідності, щоб виключити можливість спекулятивного зростання цін на них", - сказав Шмигаль.

Також читайте: Кабмін продовжив карантин до 24 квітня (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184205
 
 
 Топ коментарі
 
ДАВНО ПОРА ,КАРТОШКА ,ГРЕЧКА ,МУКА,САХАР ,МЯСО -ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ПОДОРОЖАЛО А ЭТО МАРОДЁРСТВО А НЕ ПРОСТАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ И ЗА ЭТО НАДО НАКАЗЫВАТЬ !!
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Правой рукой повышают, а левой мониторят
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Увидите мониторинг когда начнем зерно у Китая покупать
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Да! Молодцы! Коммунизм так и рухнул... Но перед этим люди мучились от тотального дефицита! Да здравствует социальный поппулизм и административное регулирование цен...)))
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в китае давно уже капитализм с рыночной экономикой и частной собственностью, красный флаг и название "коммунизм" остались только по наследству от Мао. Или я что-то пропустил и в Китае семимильными шагами идут в коммунистический рай, где не нужны будут деньги?
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Какое налоговое давление на граждан и на бизнес в Ките, а какое у нас?
Сколько контролируют чиновники денег (через бюджет) в процентном соотношении к ВВП, а сколько контролируют украинские чиновники?
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А и конечно нужно тем "благодетелям", которые продают "дешево", допомогу из бюджета предоставить... За счет налогов люмпенизированного населения...))
Отработанная схема...
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Правой рукой повышают, а левой мониторят
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...а ногой за граніцу толкают



Промисловий Портал@ua_industrial 24 мар.

Протягом тижня порти України збільшили експорт зерна на 26%
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ДАВНО ПОРА ,КАРТОШКА ,ГРЕЧКА ,МУКА,САХАР ,МЯСО -ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ПОДОРОЖАЛО А ЭТО МАРОДЁРСТВО А НЕ ПРОСТАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ И ЗА ЭТО НАДО НАКАЗЫВАТЬ !!
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ШотваРіцца@dneprlena





якшо відкрутити час назад, то можна зрозуміти, шо до того, як раіся навколішках буде просити їжу у нєнавісних амєров і бацькі, залишався рік... ОДИН, бл@, РІК!!!
але мудрий наріт обрав шмарклю, яка в турборежимі просрала за рік все шо можна, і все, шо не можна

Минэкономики должно провести мониторинг цен на социальные продукты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6040
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Увидите мониторинг когда начнем зерно у Китая покупать
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Неужели? Кабмин вышел из комы? Аллилуйя!
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не судите зебилят строго - вони учатся - за это и голосовало большенство Украины
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Лимон розміром з сливу вже 103 з копійками
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да чо уж там, давай сразу продразвёрстку и продукты по карточкам. Но только членам партии "слуга зебилов", только по партбилету!

...и ведь дебилы схвают, спорим? Они же не в курсе, что коммунизм кончился и у нас рыночная экономика
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когда барыга ******* в экстренной ситуации цены он кричит в оправдание рыночная экономика , когда государство ему ******* увеличение налога он орет грабеж малого бизнеса в упор не видя повышения цены как рынок , любовь должна быть обоюдной
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не создавай экстренных ситуаций искусственно, зебил - и не будет яркой реакции рынка. Это же элементарно.
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элементарным будет и наказание ,государство надо уважать и соблюдать правила игры
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кто это такой - государство? где он живет?
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это той который дал разрешение на торговлю по определенным правилам за определенную плату , он может разрешение и забрать. еще и штраф ******** определенно умным
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а на каком основании он дает и забирает разрешение? Кто ему это право дал? Я вот не давал такого права никому.
Может у него, у этого государства, у самого пора отобрать право нагло отбирать разрешения на торговлю?
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давал давал , выбирая зебила или не зебила , а уж дальше это их законотворчество , а закон не нуждается в том хочешь ты его или нет , как говорят ---------- не знание закона ,не освобождает от ответственности
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государство - оно в голове. Убей в себе государство
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немного с анархией ты опоздал ,Кропоткин и Махно умерли
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ты же отдаешь себе отчет в том, что барыги - это водилы маршруток, продаваны в магазинах, частники на базаре? Или в твоем представлении есть один-единственный жирный такой барыга, который не дает никому жить?

Вот скажи - абстрактный Вася Пупкин, который сидит в селе Хвыльки и раздумывает - продать или не продать свинью? И решает - да не, нафиг, самому пригодится - вот он по-твоему барыга или нет? Надо раскулачить Васю, чтобы тебе цены меньше получились или нет?
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именно о них и идет речь,они пользуются слабостью власти в данной ситуации и барыжат каждый по своему профилю , в Китае повышение цен было 3 ( три Карл дня гугл в помощь) потом популярно обьяснили чем это для барыг кончится ,и цены стали на место
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то шо - даёшь продразвёрстку? Будем отбирать у селян хлеб, муку, яйки?
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еще раз не мели херни ,селяни производители ,речь идет об посредниках реализаторах
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хорошо-хорошо, не буду молоть херни =) Что еще прикажете, у вас есть ещё идеи как удержать цены?
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диалог приемлем , контроль за ценой критических товаром государством , контроль и мониторинг оптовиков ( за их закупочной и ценой продажи ) и соответственно за розницей ( как на сигареты с указанием рекомендованной цены в рознице ) и тогда попробуй по барыжить на 50 % если рекомендовано 7-10% , мало тебе займись другим ,во всем мире эти проценты норма
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весь мир - он очень большой, в нем есть и венесуела, и северная корея, и даже иран со своим supreme leader
Чем меньше государство лезет регулировать то, в чем не шарит - тем богаче население.
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ну да ну да , попробуй так с ценой побарыжить в такой ситуации в Иране , не говоря за боевого хомяка , у них для особо одаренных смертная казнь норма т
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а Вася не барыга,он производитель в отличии от 90% барыг на рынке которые перепродают товар , при чем добиться у них накладную на товар архи сложно и на это есть причина известная всем , водилы такси то же не сами по себе ,те что сами по себе стоят в сторонке а не у парадного подьезда
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посредники тоже кушать хотят, и они на своем месте, прикинь. Вон некто Карл Маркс считал, что капиталисты, продакт овнеры, маркетологи и прочие посредники не нужны - и что рабочий класс сам может и производить, и продавать, и делить выручку - но что стало с марксизмом, ты же в курсе?

Восьмидесятилетний эксперимент на одной отдельной взятой стране показал, что простые работяги очень неэффективны, когда нужно перераспределять доход так, чтобы в мастштабах страны экономика оставалась конкурентноспособной. Или ты хочешь "повторить"?
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не надо много слов ,посредник и перекупщик реализатор разные вещи , классический посредник это дилер . не классический барыга
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Долбойоб ты две простых меры решают: снимаем импортные пошлины на продукты, устанавливаем ЭКСПОРТНЫЕ заградительные пошлины и не надо ничего мониторить и уравнивать ... Но зебилам не понять ...
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Долбойоб ты, не весь товар критический импорт , сними на импорт пошлины пи++ец отечественному производителю и бюджету в целом , не весь экспорт критический , где ты чудо зеленый брать будешь введя пошлины ?
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Денис, на неделю другую припоздали, попробуйте вернуть все взад, зачет Вам будет.
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і шо далі ? ...поцілуєш "веревских" в сраку ?
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Отмените закон Гнойсмана, он отменил гос. регулирование цен на продукты первой необходимости. Подыграл олигарху Порошенко который владеет агрохолдингами. И всё это привело к тому, что цены на продукты стали как в Германии.
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это называется - рыночная реформа, зебил. Наоборот, нужно уходить от госрегулирования, и чем дальше от совка, тем лучше. Нравится плановая экономика - вали нахрен в северную корею, нехер нам сюда товарища Ким Чен Зе тянуть, понял?
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Зебильня уже и на продуктах мародерит
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Гройсман,падлюка,при полном одобрямсе Потроха отменил государственное регулирование этих цен. Вот теперь и кушаем.
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зелебот, откуда вы прете с одинаковыми мессиджами? От Федорова или от Пригожина?
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Ну дык, а шо вы ждете? Вы еще пенсии поднимите пару раз без роста экономики, единоразовую помощ выдайте, минималку поднимите. Вот тогда узнаете, что значит рост цен...
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правильно. дави свинарчуковских мародёров.
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Шмыгаль, давай для начала маски помониторим. Были 1,25, сейчас 25 грн. В 20 раз. Минэкономики должно провести мониторинг цен на социальные продукты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4327
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Дефолт по опыту других стран:- Девальвация- Инфляция- Банкротства- Пустые магазины- Набеги на банки- Социальные протесты- Насилие на улицах- Мародерство- Международная изоляция.
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