 Мінекономіки має провести моніторинг цін на соціальні продукти, - Шмигаль

Про це він сказав під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд віддасть доручення визначити і в разі потреби оновити перелік продуктів соціального призначення. Міністерство економічного розвитку має провести моніторинг цін на такі продукти, які є товарами першої необхідності, щоб виключити можливість спекулятивного зростання цін на них", - сказав Шмигаль.
Сколько контролируют чиновники денег (через бюджет) в процентном соотношении к ВВП, а сколько контролируют украинские чиновники?
Отработанная схема...
Промисловий Портал@ua_industrial 24 мар.
Протягом тижня порти України збільшили експорт зерна на 26%
ШотваРіцца@dneprlena
якшо відкрутити час назад, то можна зрозуміти, шо до того, як раіся навколішках буде просити їжу у нєнавісних амєров і бацькі, залишався рік... ОДИН, бл@, РІК!!!
але мудрий наріт обрав шмарклю, яка в турборежимі просрала за рік все шо можна, і все, шо не можна
...и ведь дебилы схвают, спорим? Они же не в курсе, что коммунизм кончился и у нас рыночная экономика
Может у него, у этого государства, у самого пора отобрать право нагло отбирать разрешения на торговлю?
Вот скажи - абстрактный Вася Пупкин, который сидит в селе Хвыльки и раздумывает - продать или не продать свинью? И решает - да не, нафиг, самому пригодится - вот он по-твоему барыга или нет? Надо раскулачить Васю, чтобы тебе цены меньше получились или нет?
Чем меньше государство лезет регулировать то, в чем не шарит - тем богаче население.
Восьмидесятилетний эксперимент на одной отдельной взятой стране показал, что простые работяги очень неэффективны, когда нужно перераспределять доход так, чтобы в мастштабах страны экономика оставалась конкурентноспособной. Или ты хочешь "повторить"?