 Кабмін нараховуватиме субсидії громадянам, які втратили роботу під час карантину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для цього особи мають зареєструватися в службі зайнятості. Це можливо зробити онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд планує збільшити розмір субсидій

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України планує збільшити розмір субсидій приблизно на 300 гривень.