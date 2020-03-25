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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Економіка
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Все про:карантин (1103) робота (155) субсидія (356) Денис Шмигаль (147) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Кабмін нараховуватиме субсидії громадянам, які втратили роботу під час карантину

Кабмін підтримав ініціативу призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для цього особи мають зареєструватися в службі зайнятості. Це можливо зробити онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд планує збільшити розмір субсидій

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України планує збільшити розмір субсидій приблизно на 300 гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184204
 
 
 Топ коментарі
 
Особливо тим, хто працював без трудової книжки?😁
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ублюдки ...газ на біржах коштує нижче 60$ ...що ви бляді витворяєте субсидіанти єухві ...зробіть ціни адекватні і ніхто до вас клянчити не піде ...
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Вот тебе, $ука, миллион рабочих мест!
Вот тебе и либертарианство впридачу!
Все как обещали.
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ублюдки ...газ на біржах коштує нижче 60$ ...що ви ***** витворяєте субсидіанти єухві ...зробіть ціни адекватні і ніхто до вас клянчити не піде ...
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Не б..., а зебіли, яких обрали 73 відсотка.
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видишь ли, газ покупается не "сегодня на сегодня" а наперед. Отставание - несколько месяцев. Газ "по 60" к нам придет месяца через 3-4.
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дарую тобі
https://oilprice.com
згідно викладеної там біржової інформації газ за останні три - чотири місяці не коштував дорожче 75$ а більшість цього часу біля 65$ ну чим ще "захистиш" мародерів ?
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ну и цена газа падает в Украине постоянно, с весны 2019. В чем проблема?
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...Вести из другого измерения: в Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали киоски Corona-Drive-InВести из другого измерения: в Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали киоски Corona-Drive-In
Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. И тут же получаешь результат не выходя из машины.
Все гениальное - просто. На обочинах дорог расставили обыкновенные контейнеры с окнами, где тебе медицинские работники в защитных костюмах прямо не выходя из машины берут мазок и делают тест на коронавирус.
Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга.
Бескровные тесты - мазок из носа и рта, который не требуют никакого медицинского разъяснения.
Тесты делятся на бесплатные и платные.
Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой. А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить.
Недосягаемые слова. Тесты в наличии. Медики в защите. Страховая медицины. Киоски коронадрайв.
А тут сегодня одна за одной звонят районные больницы - ничего нет.
Вечером уже, позвонил главный врач большой государственной больницы на 1000 коек, которая должна принимать больных с симптомами на коронавирус, и говорит: "Защиты у врачей нет никакой, но завтра вроде обещают передать первые 50 тестов. Но это ещё не точно".
Завтра. Обещают. 50 тестов Вы там е*анулись?!
У них уже успели Коронадрайвы расставить и открыть, чтоб быстрее выявить всех заразившиеся и вылечить их быстрее, а мы третью неделю не можем маски с тестами завезти, чтобы хотя бы больных протестировать.
Импотентны. Посмотрите на эти фото и пусть вам будет стыдно.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367824-vesti_iz_drugogo_izmerenija_v_shvejtsarii_i_germanii_massovo_po_vsej_strane_zarabotali_kioski_corona-drive-in
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Протиепідеміологічна порада - Ретельно мийте руки й вуха після перегляду телевізора з урядовими новинами...
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Механізм,пов"язан з інфікуванням в "центрах соц захисту" й збиранням довідок,при відсутності,свободи переміщення Що,за, владний пердіж Кабмин будет насчитывать субсидии гражданам, потерявшим работу во время карантина - Цензор.НЕТ 9337 Кабмин будет насчитывать субсидии гражданам, потерявшим работу во время карантина - Цензор.НЕТ 3436
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Джефф Безос позвал всех уволенных из ресторанов и баров работать в Amazon.
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Особливо тим, хто працював без трудової книжки?😁
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Вот тебе, $ука, миллион рабочих мест!
Вот тебе и либертарианство впридачу!
Все как обещали.
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- Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!
Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.
Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.
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Лучше бы цены снизили и тарифы, хватит олигархов раскармливать народными деньгами! Субсидии это прямая перекачка денег в карманы монополистов. Тарифы завышены, значит коррупция в огромных масштабах процветает, схемы никуда не делись, субсидии одна из них.
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В жопу себе засуньте свое будет насчитывать...
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Это все закончится голодом и разбоем
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Рекомендую новую идею! Будет фурор! Безусловный базовый доход! Победа на следующих выборах гарантирована!
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Указа нет о закрытии предприятий. Общественный транспорт отменили. Опоздал на 3 часа - официальный повод уволить сотрудника. Закрывайте официально предприятия, с сохранением зп людям в карантине, а то, что происходит сейчас, это называется бардак!
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ніхто нє памрьот,

ЙЄСЛІ будєш паслушен
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А "власний рахунок" ні? Не мають бажання компенсувати?
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