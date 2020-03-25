 Уряд планує збільшити розмір субсидій

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.
Шмигаль зазначив, що також планує спростити порядок видачі субсидій, "особливо тим, хто втратив роботу в період карантину".
"В середньому збільшення субсидій для українців становитиме 300 гривень", - сказав прем'єр.
Він сказав, що механізм запрацює після схвалення Верховною Радою закону про стабілізаційний фонд. Крім того, готуються зміни до держбюджету.
а зебилам - по 300 грн)
Hellis
@13Hellis_13 51 мин
В Украине еще никогда не было президента, которого бы менее, чем за год "правления", как шелудивого щенка пинком под зад, отодвинули бы от власти те, кто должен ему подчиняться. Де-факто сейчас в Украине президентом работает член ОПГ ФСБ России Ермак. Довыбирались.
Или шоб тебе доплачивали?
За цим всім стоять люди, електрики, водопровочики, газові служби, і т.ін. - їм теж треб платити зарплату за РОБОТУ по обслуговуванню всього цього, і закуповувати необхідні складові.