 Уряд планує збільшити розмір субсидій

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль зазначив, що також планує спростити порядок видачі субсидій, "особливо тим, хто втратив роботу в період карантину".

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"В середньому збільшення субсидій для українців становитиме 300 гривень", - сказав прем'єр.

Він сказав, що механізм запрацює після схвалення Верховною Радою закону про стабілізаційний фонд. Крім того, готуються зміни до держбюджету.