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Все про:Кабмін (3974) субсидія (356) Шмигаль Денис (3)

 Уряд планує збільшити розмір субсидій

Кабінет міністрів України планує збільшити розмір субсидій приблизно на 300 гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

Шмигаль зазначив, що також планує спростити порядок видачі субсидій, "особливо тим, хто втратив роботу в період карантину".

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"В середньому збільшення субсидій для українців становитиме 300 гривень", - сказав прем'єр.

Він сказав, що механізм запрацює після схвалення Верховною Радою закону про стабілізаційний фонд. Крім того, готуються зміни до держбюджету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184201
 
 
 Топ коментарі
 


Hellis

@13Hellis_13 51 мин

В Украине еще никогда не было президента, которого бы менее, чем за год "правления", как шелудивого щенка пинком под зад, отодвинули бы от власти те, кто должен ему подчиняться. Де-факто сейчас в Украине президентом работает член ОПГ ФСБ России Ермак. Довыбирались.
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для коломойши одного - миллиарды, десятки миллиардов гривень субсидий...
а зебилам - по 300 грн)
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При новом курсе валют єто может біть всего пару уе Правительство планирует увеличить размер субсидий - Цензор.НЕТ 4353
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Hellis

@13Hellis_13 51 мин

В Украине еще никогда не было президента, которого бы менее, чем за год "правления", как шелудивого щенка пинком под зад, отодвинули бы от власти те, кто должен ему подчиняться. Де-факто сейчас в Украине президентом работает член ОПГ ФСБ России Ермак. Довыбирались.
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Дякуємо 73,22%, шаріям, скрипіним, мосєйчучкам...
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это шо .всему сидящему дома. бизнесу - не не верю
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Тобто пенсіонерами таки доведеться особисто платити комунальні платежі ризикуючи захворіти в місцях скупчення платників комунальних платежів... Правительство планирует увеличить размер субсидий - Цензор.НЕТ 577
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То підкажи їм, щоб плату за ЖКХ, відразу вираховували з пенсій.
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Так, далі почнуть друкувати грошики. Усе по плану, ведуть до дефолту.
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А снизить тарифы до справедливых и реальных?! Субсидии это унижение для людей и коррупционная кормушка, падлы.
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"справедливый тариф" - это 4 коп за кВт?
Или шоб тебе доплачивали?
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ты или по жизни особь без мозга или полезный идиот на зарплате троллячьей.
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Тобі задали слушне питання.
За цим всім стоять люди, електрики, водопровочики, газові служби, і т.ін. - їм теж треб платити зарплату за РОБОТУ по обслуговуванню всього цього, і закуповувати необхідні складові.
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за последние 10 лет электрику, канализацию, водопровод, крышу в хрущевке чинили за свой счет, т.что все службы теперь отсосут. Особый внимание газовым конторам - им за обе щеки
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Если,после точки ввода в дом и до квартиры ,то это жэк должен чинить.
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Здесь ключевое слово - должен. И канализацию 15м от дома должен и крышу должен. Только скидывался весь подъезд.
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Читай внимательно...НЕ БЕСПЛАТНО и коррупционно, а справедливый тариф по платёжной способности населения!!!
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а что остались еще лохи, которые будут оплачивать коммуналку вместо жратвы ?
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в том то и вопрос, что людям надо много чего платить, а еще куча семей живут на съемных квартирах с которых их погонят если не будут платить, и что дальше? Месяц карантина, и начнутся бунты, грабежи и пр.
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Лицемерие. Потому что отопительный сезон практически закончился и субсидия фактически отпадет. Ну может народ месячишку что то и получит. Вы лучше отмените ( волки позорные) то что постановили с мая 2020 поменять в формуле расчета субсидии цифру "15" на цифру "20", что автоматически увеличивает обязательный платеж на 25%, а это уменьшает субсидию на означенную сумму. Вот это чисто грабеж.. Куда там Вите - хаму или Пете - барыге.
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Даже не это лицемерие у них нет денег! Напечатать собираются наверное?
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Многим субсидия начисляется на ощадбанк,и автоматом разбрасывается по поставщикам услуг,если тепло не сжирает всю субсидию.
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В центрах занятости перестали платить пособие, все центры занятости на карантине, на горячей линии говорят что денег не будет по время ЧС, безработных просто кинули, делай что хочешь. Зебилы вы вообще понимаете что вы наделали? Как эти клоуны могут страной управлять?
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Случайно прочитал "Правительство планирует увеличить размер груди Мендель".
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Как-то завуалированно. Неужели пенсионерам вернут отобранные субсидии, назначив их по фактически проживающим.
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Весь отопительный сезон пользовались отрезанной от субсидии частью, а теперь если и увеличат, то с ноября, а до ноября половина пенсов перемрет от вируса, а половина забудет, что когдато зелень наобещала. Но вот лапшу сейчас вешать очень своевременно.
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Из каких источников, если в бюджете дыра? Если же включат печатный станок, то будет еще хуже.
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