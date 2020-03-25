 Найманці РФ 5 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі з початку доби, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Вночі російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції на підступах до Авдіївки з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Вранці противник випустив 20 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського.

Ще 3 міни такого ж калібру розірвалися на наших позиціях біля Оріхового.

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В районі Водяного після 6-ї години ранку окупанти випустили 5 мін калібру 82 мм, а також відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, ручний протитанковий гранатомет ворог застосував неподалік Красногорівки.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності противника.

За поточну добу бойових втрат у лавах українських військ немає.