EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події
  311  4
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (3237) обстріл (6113) Донбас (15615) операція Об'єднаних сил (2200)

 Найманці РФ 5 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі з початку доби, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу втрат серед воїнів Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Вночі російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції на підступах до Авдіївки з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Вранці противник випустив 20 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського.

Ще 3 міни такого ж калібру розірвалися на наших позиціях біля Оріхового.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, СПГ та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб

В районі Водяного після 6-ї години ранку окупанти випустили 5 мін калібру 82 мм, а також відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, ручний протитанковий гранатомет ворог застосував неподалік Красногорівки.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності противника.

За поточну добу бойових втрат у лавах українських військ немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184200
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Боже, Храни наших воинов - героев! путин, сдохни, шизоидный подонок...
 показати весь коментар
 
 
"...надо просто перестать стрелять" и тому подобный зелёный бред...
Хочу зелёную плесень развесить на столбах и посыпать хлоркой.
 показати весь коментар
 
 
В лугандоні продовжують "конкурс " хто поїде у Мінськ з найманців Путіна. Хто більше настріляє українців , того і включать у "консультативну групу " Зеленського- Єрмака.
 показати весь коментар
 
 
ВОНИ МАЛИ ПЕРЕСТАТИ СТРІЛЯТИ ЯК МЕНІ ПАМЯТАЄТЬСЯ ЩЕ В ГРУДНІ!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору