 Найманці РФ 5 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі з початку доби, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Вночі російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції на підступах до Авдіївки з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
Вранці противник випустив 20 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Кримського.
Ще 3 міни такого ж калібру розірвалися на наших позиціях біля Оріхового.
В районі Водяного після 6-ї години ранку окупанти випустили 5 мін калібру 82 мм, а також відкривали вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, ручний протитанковий гранатомет ворог застосував неподалік Красногорівки.
Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності противника.
За поточну добу бойових втрат у лавах українських військ немає.
Хочу зелёную плесень развесить на столбах и посыпать хлоркой.