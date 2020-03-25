 Кабмін продовжив карантин до 24 квітня (оновлено)

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну 25 березня, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з ухваленням рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації пропонується внести зміни до постанови Кабміну про продовження терміну дії карантину з 3 до 24 квітня", - доповів питання на засіданні Кабміну міністр Кабінету міністрів Немчинов.
"Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів, терміном до 24 квітня 2020 року. З можливістю подальшого продовження", - додав Шмигаль.
Також Немчинов уточнив, що в карантинні заходи внесено зміни в частині обмеження певних видів діяльності, зокрема, щодо ветеринарної практики, комбікормів, стоматологічної практики тощо: "Враховано всі пропозиції".
хотя шеф уже начинает нервничать
Отмените карантин через месяц - снова вспышка вируса. Снова карантин на месяц...
Экономика точно сдохнет. У людей нет денег не то что на черный день, а тут на черный год нужны финансы.
Хотя, смотря какие цели и задачи у Трампа и совпадают ли они с интересами обычных американцев.
психозахвспышках КРВ. Растянуть болезнь во времени, чтобы медучреждения справлялись с потоком больных. Иначе медицина ляжет.
Что уж говорить о нас и нашей медицине, которую постоянно "реформируют" и "оптимизируют". Будет элементарно не хватать медперсонала, больничных койко-мест, медоборудования. Я уже не говорю о реаниматологах.
Карантин - это попытка сохранить жизни, считаю, другого выхода нет.
Все пройдет. Пройдет и это. Надо держаться и помогать друг другу.
карантин
Вангую до июня-июля будет.
Впрочем, о чём я - где Владимир Ссаныч, а где стратегия...
Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev 3 ч
В ЄС поширюється заклик купляти лише товари власного місцевого виробництва, пропагується «економічний патриотизм» на підтримку власних товаровиробників. Україна має бути готовою до перспективи запровадження з боку ЄС обмежень на постачання укр продукції, скорочення квот.
зрадааааааааааа