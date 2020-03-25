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 Кабмін продовжив карантин до 24 квітня (оновлено)

Кабінет міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну 25 березня, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з ухваленням рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації пропонується внести зміни до постанови Кабміну про продовження терміну дії карантину з 3 до 24 квітня", - доповів питання на засіданні Кабміну міністр Кабінету міністрів Немчинов.

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"Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів, терміном до 24 квітня 2020 року. З можливістю подальшого продовження", - додав Шмигаль.

Також Немчинов уточнив, що в карантинні заходи внесено зміни в частині обмеження певних видів діяльності, зокрема, щодо ветеринарної практики, комбікормів, стоматологічної практики тощо: "Враховано всі пропозиції".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184199
 
 
 Топ коментарі
 
А запасу міцності у пересічних громадян вистачить на такий термін? Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 9461
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Это не выход, а оттягивание решения. А что дальше будет с экономикой и людьми?
Отмените карантин через месяц - снова вспышка вируса. Снова карантин на месяц... Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 9375
Экономика точно сдохнет. У людей нет денег не то что на черный день, а тут на черный год нужны финансы.
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А запасу міцності у пересічних громадян вистачить на такий термін?
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а им похеру. потом вовину тысячу получишь и все
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Вместо отслеживания цепочек заражения - тотальное уничтожение, только прокурорские и прочие судейско-мусорские зряплату отгребать будут.
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...і одразу до 10 травня (картоплю тре посадити!.. дууже треее..!)
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Картошку в этом году надо сажать не в мае, а в апреле уже. Тепло как, у нас жердели цвести начинают. В мае уже поздно будет.
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на моей памяти сажали люди в одном году и в мае, и в апреле, разницы по осени не было, урожай был.
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Просто у нас на юге если затянуть, то потом жарковато будет и развиваться плохо будет. Ну а сажать можно конечно и в мае, просто от температуры зависит. Бывает, что до мая прохладно.
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Давайте зарплату, и буду хоть до мая сидеть. Вовсю погоняю хоть в эту чёртову Shadow of War.
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Настроение просто нерабочее, вообще ситуация не способствует работе, у нас заводик например вполсилы работает. Расслабон.
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тоже самое почти, но на необходимое деньги есть возможность заработать, ...благо частная компания...
хотя шеф уже начинает нервничать Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 5839
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та я хоть и до сентября с зарплатой: огород буду полоть - поливать, урожай соберу
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Shadow of Chernobyl поиграй. Привыкай к апокалипсису, что твои черти зеленые натворили Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 6313
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Соевый, у тебя уже полная зеленофобия гол.мозга)))
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я, кстати, удивлён, почему это порохоботы не обвинили в распространении коронавируса Зе? Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 649 Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 649 Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 649
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Сразу с козырного туза не ходят, а придерживают к концу игры.
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Да про это боевик снять можно! Звоните Квентину Карантино!
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19-го апреля Пасха, карантин людей не остановит.
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Остановит здоровый глузд, если не хотят встретиться все вместе на Северном кладбище в мае.
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Не остановит. Вот увидите. На Пасху ни один патруль не удержит бабулек с корзинками Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 1372 Все начнется с Вербного воскресенья. И продлится до поминального дня.
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Если так, то это уже действительно "естественный отбор". После такого нужно относиться к сводкам об умерших философски. Главное, чтоб адекваты выжили. Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 9479
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****, зе-влада таки вирішила добити економіку і позбавити людей останніх заощаджень. Сволота.
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Это не выход, а оттягивание решения. А что дальше будет с экономикой и людьми?
Отмените карантин через месяц - снова вспышка вируса. Снова карантин на месяц... Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 9375
Экономика точно сдохнет. У людей нет денег не то что на черный день, а тут на черный год нужны финансы.
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бедными и нищими легко управлять и манипулировать ...- да и отмазка будет почему ПОКРАЩЕННЯ так и не наступило у зЭлоидов...
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К сожалению, не имея собственной аналитики, украинская власть просто в меру своего разумения и возможностей копирует западные решения, не особенно понимая ни их смысла ни правильной последовательности действий и не имея соответствующей экономической и даже политической подушки.
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Навіть не західні а комуністичного китаю. Один Трамп має розум.
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Насмешил. Ничегошеньки Трамп не делал! Теперь в США только начинается Италия-2.
Хотя, смотря какие цели и задачи у Трампа и совпадают ли они с интересами обычных американцев.
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Трамп 31го січня наказав зменьшити маршрути в китай і їх зменьшили. Поки деяки на пост-совку пельку чесали.
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тем более новый китайский Хантавирус на подходе ..
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Хантавирус не новый вирус, он хорошо известен и изучен. Передается через укус мышей, крыс и иногда летучих мышей. От человека к человеку он не передается. А того китайца скорее всего мышь бешеная укусила.
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Не укусила, а чихнула на него, когда он её жрал.
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посмотрим как запоют через несколько месяцев .. тем более если этот китаец ещё кого нибудь укусил ..
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Будем надеяться, что дальше не пойдет ничего. А если серьезно, то этот вирус каждый год фиксируется, десятки случаев в год по миру. Как и у нас и в других странах лептоспироз, который тоже укусами и фекалиями грызунов передается.
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Писали уже об этом не единожды. Главная цель - снизить одновременную нагрузку на больницы при массовых психозах вспышках КРВ. Растянуть болезнь во времени, чтобы медучреждения справлялись с потоком больных. Иначе медицина ляжет.
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что бы что то "лягло" оно должно стоять. а в Украине медицины не стояло последние лет двадцать
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Эпидемия КРВ наглядно показала, что многие страны не готовы к экстремальным ситуациям.
Что уж говорить о нас и нашей медицине, которую постоянно "реформируют" и "оптимизируют". Будет элементарно не хватать медперсонала, больничных койко-мест, медоборудования. Я уже не говорю о реаниматологах.
Карантин - это попытка сохранить жизни, считаю, другого выхода нет.
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Вот я как раз не уверен, что в Украине последствия хаоса не превысят последствия коронавируса... Но компетенции промоделировать сценарии у меня нет.
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Трудно предугадать. Нужны профи во власти, которые могли бы на несколько ходов вперед просчитать ситуацию. Пока несколько хаотичные действия, хотя некоторые и верные, но многое нужно было делать еще позавчера, имхо.
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Но в целом, карантин не спасет от заражения. Вы согласны? Просто оттягивает время и дай Бог до того времени, когда изобретут вакцину. Другое дело, что вакцину обещают через год, а другие уже просчитали, что к осени все население Земли переболеет. В общем, картина не радужная.
Все пройдет. Пройдет и это. Надо держаться и помогать друг другу.
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Ходите чаще в баню... вирус не любит жару. У меня тут такой возможности, увы, нет.
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"Надо держаться и помогать друг другу." (с) - золотые слова!
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даст .. беня умеет хаосом и кацапскими танками под польшей шантажировать ..
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дай Бог скоро "сдуется" - не до этого ему будет...- вУйко сЭм умеет "гайки " закручивать - просто ему сейчас с этой ситуацией немного везет...- со Швейцарии уже сдрыснуло - там бы и сидело - но тут зЭбЭня "победило"..., и вот оно в Украине и дальше мутит и ворует
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Не даст. Первое (главное) условие для следующего транша - принятие закона гарантирующего что Приватбанк не вернётся под контроль прежних владельцев, т. к. это разрушит финансовую систему страны. А Зеленский не рискнёт пойти против Коломойского, уже очевидно.
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все правильно, а то у нас вымрет миллионов 5 учитывая нашу систему здравоохранения...
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Після цих карантинів вірус поширюється в рази швидше ніж до карантину.
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А 25 введут ЧП потому что ситуация с вирусом будет накаляться к сожалению.
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Это добьет малый и средний бизнес возможно на это и рассчитано чтоб скупить олигархами за копейки
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с такими успехами можно сразу до нового года продлевать .. и как минимум так оно и будет ..
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І не біжить Шляшко і його зграя, мовчить Юліна отара і нацсук не чутно. О, можливо Швабода? Але і іх не чутно. Можливо вони були не наші і виїхали в свої країни? А пам*ятаєте, як Порох хотів на місяць ввести в зоні бойових дій, коли кацапи розстріляли наші кораблі?
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Более, чем предсказуемо.
Вангую до июня-июля будет.
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Ну посевной это не мешает - но вот вывоз зерна бездумный, тут уже интересно!
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Не знаю навіть що сказати. Податки і зарплату людям я мушу платити, не ФОП, хоча й ФОПИ мусять податок з доходу платити. На 7 квітня ще відклав, а що робити 21 поки не знаю.
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Трамп заявив, що якшо американці не почнуть працювати- економіці буде важко, що від грипу помирає людей значно більше і ніхто карантини не вводить. Наші зелепузіки вважають,що наша країна може місяць побайдиковать. Добре. Але я хочу почути за чий кошт буде байдикування. Бо щось так здається , що план Коломойського по дефолту України Аваков с Зеленським успішно виконують .
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Зі строками зрозуміло. Але,це, не карантин. Це блокування населення Карантин, - коли годують й лікують!!! Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 5433 Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 6189
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40МЛН НАСЕЛЕННЯ.МІНІМАЛКА 4200ГРН. КУРС 28ГРН=1ДОЛЛ. ЯКЩО ВИДІЛИТИ 6МЛРД ДОЛЛ З ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВІВ ТО БУДЕ КОЖНОМУ ГРОМАДЯНИНУ НА МІСЯЦЬ МІНІМАЛКА.МАЛО АЛЕ ДОСТАТНЬО НА ХЛІБ З МАСЛОМ.140 ГРН НА ДОБУ.БАГАТШІ МАЮТЬ ЯКІСЬ ЗАПАСИ. МІСЯЦЬ МОЖНА ПЕРЕСИДІТИ. ГОЛОВНЕ ЗУПИНИТИ СПЕКУЛЯЦІЮ НА ЦІНАХ.
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Это в целом конец страны. Выстрелили всем нам в голову.
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Очень хотелось бы понять, есть ли какая-то стратегия у властей, или "потянем резину, а там уж как-нибудь". Полностью остановить эпидемию вряд ли возможно - с нашим уровнем здравоохранения, организации, социальной ответственности. Да, её можно растянуть, чтобы не перегружать больными чахлую отечественную медицину. Но ведь экономику же добьют. ((

Впрочем, о чём я - где Владимир Ссаныч, а где стратегия...
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На Пасху и поминальные дни начнется массовое заражение ,это хуже чем футбольные матчи в Италии .
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Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev 3 ч

В ЄС поширюється заклик купляти лише товари власного місцевого виробництва, пропагується «економічний патриотизм» на підтримку власних товаровиробників. Україна має бути готовою до перспективи запровадження з боку ЄС обмежень на постачання укр продукції, скорочення квот.
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Может и фитнес клубам позволят по 10 чел впускать? Интересно, они комменты читают. Мне кушать нечего, бл@ть...
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аааааааааааааааааааааа!!!!!
зрадааааааааааа Кабмін продовжив карантин до 24 квітня - Цензор.НЕТ 4024
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А что с Пасхой 19,03,2020? Тоже перенесут? Это же лишних 5 дней поста, а мне уже мяса хочется. (((
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