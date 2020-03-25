 Кабмін продовжив карантин до 24 квітня (оновлено)

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну 25 березня, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з ухваленням рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації пропонується внести зміни до постанови Кабміну про продовження терміну дії карантину з 3 до 24 квітня", - доповів питання на засіданні Кабміну міністр Кабінету міністрів Немчинов.

Також читайте: Кабмін дозволив безкоштовну передачу конфіскованих медтоварів до закладів охорони здоров'я

"Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів, терміном до 24 квітня 2020 року. З можливістю подальшого продовження", - додав Шмигаль.

Також Немчинов уточнив, що в карантинні заходи внесено зміни в частині обмеження певних видів діяльності, зокрема, щодо ветеринарної практики, комбікормів, стоматологічної практики тощо: "Враховано всі пропозиції".