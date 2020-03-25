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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів (оновлено)

Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну 25 березня, передає Цензор.НЕТ.

Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні і перевів у режим надзвичайної ситуації Єдину державну систему цивільного захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі Києва взяли участь у телемості з китайськими медиками й отримали інструкції щодо лікування хворих на COVID-19, - Кличко

Режим надзвичайної ситуації запроваджується терміном на 30 днів, до 24 квітня.

Раніше Кабмін продовжив усі карантинні заходи.

Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів 01

"Уряд діє за визначеним планом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. І сьогоднішнє рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві", - заявив Шмыгаль.

"Додатково до цього рішення Кабмін постановив:

☑️  належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;
☑️ залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;
☑️ усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
☑️ надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги", - додав Шмигаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184198
 
 
 Топ коментарі
 
ЧС - это не ЧП. Все правильно наверно, пока лучше не могут что то предложить.

вислюк Зе в мае 2019: "Кто-то прячет мою булаву. Отдайте мою булаву"
вислюк Зе в марте 2020: на переговоры ходит Ермак, внутри командует Аваков, области раздаются олигархам
зачем тебе булава была, клоун дурачок вертелка-хотелка путина хла?
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Березень
Недобір бюджету 35%
Карантин лише з 12.03.2020.
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Панічне зняття депозитів тривало в Україні лише декілька днів, після чого клієнти заспокоїлися

Порох четкий НБУ организовал
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Снятие депозитов быстро закончилось по одной причине- СНИМАТЬ НЕ#УЙ!
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ЗЕдегенерат + зараженные гастарбайтеры + зараженные туристы=3.14здец стране.
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Давайте не будемо поширювати спокій,а будемо зберігати паніку!!!
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Паника быстро дойдет до пика и упадет это точно, если уже не летит..к путину хлу, сам лично (двойник явно как и двойник в Крым летал а сам Вааламе) скафандр напялил и пиарился с больными с ФСБ и охраны.
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Немного вирусологии.
Украинцы почему то не поняли что должны помереть от страха перед коронавирусом
и гэбня решила повысить ставки написав про "хантавирус".
Ребята, гугл в помощь- он там называется вирус Ханта и он бородатый как и вирус Эбола.
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Воспой, разгневав нотный стан,
Труд власти ЗЕ, «Квартала» лира!
Он плодотворен и ядрен,
Как выхлоп попы гамадрила.

С ЗЕленой речи прут главы.
Врачи нырнули в тяжки думы:
- Нет респираторов, увы!
Где медицинские костюмы?

А что министры ЗЕ? Оне
Больницы ставят на колени.
Закрыто в общем по стране
Десятков восемь отделений!

Зато в умах плебеев сдвиг
( Сидят без хлеба, без работы ):
- Верни нам, Боже, власть «барыг»!
- Вы звали ЗЕ! - Мы идиоты!
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"режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів (оновлено)"- останні 30 років це режим надзвичайної ситуації з епіцентром у центрі м.Київ - може пора винести збудників щоб уся країна перестала хворіти на хронічний ідіотизм? Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 4750
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"Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обращение будет транслироваться по центральным каналам." - синхронізація?
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Уже просят ношки Буша в США, если не можете сегодня, то примени заказ на следующий год ...
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"Валентина Матвиенко сообщила Владимиру Хлу, спрятавшемуся на Валдае, о нехватке для населения в аптеках страны медицинских масок и антисептиков"
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Они там ускоренно огромные больницы строят, что то затевают.
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Страх голода: охваченная коронавирусом Россия попросила у Беларуси еще больше продуктов
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Ну всё. Нам пи*да. Каждый день карантина это чьи-то жизни, это те, кто потерял работу, это те, кто целиком зависит от налоговых поступлений, от бизнеса который перестал работать, это поступления в городские и сельские бюджеты, это колоссальный дефицит бюджета государства. И ляжет всё это на плечи простых граждан: пенсионеров, учителей, медиков, солдат, мелких предпринимателей, всех без исключения. Осталось продать землю и Украину можно закрывать, больше не за что поддерживать пациента в медикаментозной коме и интереса для заграницы она представлять не будет после того как земля будет безвозвратно и навсегда продана. Сами всё отдали иностранцам.
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Не сыте ОРДЛО на карантине 6 лет и живет....а 24 до 5 часов комендантский час
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Вы явно писака брехни, даже текст прочитать не можете, а кошмарит ВАС как пропагандона ОРДЛО
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А с чем ты несогласен, бот? Расскажи, как мы только выиграли от карантина и ЧС.
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Режим надзвичайної ситуації розширено на всю Україну до 24 квітня
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"В Анчурии умышленное нарушение карантина, повлекшее за собой смерть, могут приравнять к терроризму, хулиганству или диверсии."
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путин хло в больнице что бы не узнали одели уткой.
Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 7080

Чтобы вырядиться в костюм утки, нужно иметь куриные мозги.
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Сидит Путин на Валдае и смотрит в прямом эфире как он героически посетил больных коронавирусом.
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а он хоть раз не обосрался? он даже не смог собачку из Китая доставить! Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 2625
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с такими тарифами, как уних) У нас же сегодня, например,платежки принесли)) Карантин карантином, но ЖКХ - плати. Откуда у людей будут деньги в апреле? Да и за март вряд ли кто оплатит.
Может, Семен Семеныч ответит?) Он же не истерит)). Пока еще.
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Прикольно как они сравнивают. Они уже даже не пытаются смотреть и сравнивать даже с Польшей. Единственный соперник на этой помойной доске из оставшихся это ОРДЛО. Тут мы ещё можем статистикой жонглировать и показывать насколько мы бохаче и успешнее. Дальше будут сравнения со Свазилендом.
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Если сейчас массово не платить за ЖКХ , то в мае июне они спишут им другого не остается . Вот я мои друзья решили проверить . пока не будем платить .
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Первый пошел. B2B Jewelry (украинская финансовая пирамида),
обещавшая 400% годовых,
"поставлена на паузу" (из-за Вируса, ага!).
Плюс, подключилась прокуратура. Пишут, что "инвесторов" - сотни тысяч.
Сейчас и других умников тряхнет...
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А в итоге будет - сплошная чиновничья профонация и садомия... Как и прежде, только на пятаки свои наденут повязки.
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Ничего странного. Следующий шаг - ЧП.
Все к этому и идет.
Я бы на месте родственников Небесной сотни и погибших и раненых Героев русско-украинской войны свою комиссию создала. Со всем вытекающими последствиями...
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Вот тут вопрос легитимности этой комиссии можете объяснить как и решить ее
или ла-ла-ла
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Я не знаю, как Вам здесь ответить.
Но очень надеюсь, что такая комиссия где-то уже создается.
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Некуда спешить, думают украинские власти. В связи с вирусом депутаты перенесли заседания с четверга, 26 марта, на субботу, 28 марта. Видимо, в субботу этот вирус не такой опасный. Видать, у него шабат. Еще одно подтверждение, что депутатов беспокоит именно Коломо-вирус.
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Депутаты Дубинский и Палица зарегистрировали альтернативные "антиколомойскому" законопроекты про банки срочно, даже еще теста нет...
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Лучше поздно ,чем некогда. Надо было в водить, как только начали возвращаться с Италии (заробитчаны )
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ЧС - это хорошо, только, ГДЕ ДОСТУПНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЗЕЛЕНЫЕ СУКИ????????
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Можно делать самим
министр смерти не запрещает..
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Можно бутыль платиковую 5л на голову и фильтр вставить в горлышко..
15%-20% в китае так ходили.
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А, кое-каким ШУТНИКАМ, можно и наклейку ЗЕ-КОМАНДА на МОРДУ нацепить и ЗЕЛЕНЫЙ ОГУРЕЦ В ЖОПУ ВСТАВИТЬ, чтобы на следующий выборах не СРАКОЙ думали, а ГОЛОВОЙ.
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Влада "нацарювала" до того,
що з 25 березня військовим може не бути що їсти, - заявив Андрій Смолій.
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Проблеми з харчуванням у ЗСУ не пов'язані з коронавірусом - Бірюков
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Какая страна- такая и диктатура Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 1518 Первый в мире диктатор-клоун со всем своим ******** цирком в Зраде и правительстве. А за их спинами- реальные Карабасы.
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Оно то так но там вроде начали уже с головой разбираться.....
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Миха Чаплыга
32 мин. ·

ЦППР абсолютно грамотно на пальцах показал, что имеет место быть...
После истерии будет еще тот разбор полетов... Думаю, что многие будут на крючке за исполнение заведомо преступных указаний и за принятия заведомо незаконных решений.
Обмежуючі заходи, запроваджені Урядом та Президентом України в березні 2020 року задля запобігання та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), які суттєво обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина, не можуть запроваджуватися поза межами надзвичайного чи воєнного стану, а тому вони є неконституційними з правової точки зору.
ЦППР нагадує, що відповідно до Конституції України та Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р., в Україні існують легальні правові механізми для боротьби з пандеміями, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення.
Зокрема, закон передбачає можливість тимчасового введення надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій природного характеру, що призвели чи можуть призвести до людських та матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян.
Введення надзвичайного стану передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу.
Відповідно до ч. 3 ст. 83, п. 31 ч. 1 ст. 85, п. 21 ч. 1 ст. 106 Конституції України, а також ст. 5 вищезгаданого Закону надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.
З огляду на це закликаємо Главу держави як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, а також Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади неухильно додержуватися та діяти строго в межах Конституції України та не вводити додаткових обмежуючих заходів усупереч тим юридичним механізмам, які передбачені Конституцією та законами України, адже відповідно до ст. 64 Конституції України,конституційні права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені лише у випадках, прямо передбачених самою Конституцією України.Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 4602
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Режим ЧС есть, а что теперь мешает вскрыть склады ГО (гражданской обороны)? Если кто-то не в курсе, то на складах должно быть немерено масок и респираторов! Пусть они даже совковые, но это лучше, чем ничего!!! Или все украли и вывезли???
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Склади всі розпродані. Не тільки те, що там зберігалося а й взагалі СКЛАДИ.
До речі: бомбосховища теж.
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Увидев прибывших "российских вирусологов",итальянцы поняли,что им пи@дец и обратились в Пентагон
Вот так будет с каждым планом запоребрика)Комрадам которые считают что параша нас победит обратить особенное внимание. Поменять свое мнение никогда не поздно.
Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 5

США прилетели и срочно построили госпиталь на аэродроме. 9 самолетов вируса завезли от путина хла.
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просто нужно положить на *****...дей толстый и большой
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ну все, ФОПы- "хребет коррупции", исчезнут класс...
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Не все. Если б все-не так обидно. А так классовая борьба начнется. Вот посмотрите.
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Во всей этой ситуации больше всего пугает жопоголовость, алчность и рукожопость всей той зелёной "молодой команды". Им вполне по силам убить Страну...
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Выстрелили всем нам в голову. Что дальше? Люди будут умирать от разных причин из-за остановки страны не дождавшись встречи с вирусом.
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Ордло не оплатило интернет но нашла причину
Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів - Цензор.НЕТ 1800
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россияне уже психуют и обвиняют Украину в срыве договорённостей.
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Делайте как говорит Юля иначе будет капец.
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Снятие депозитов быстро закончилось по одной причине- СНИМАТЬ НЕ#УЙ!
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Вони хоч думають звідки візьмутся гроші на соціальні виплати якщо, ще на місяць продовжили надзвичайний стан ,до того в багатьох закінчатся гроші ,за що житти?
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Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev 3 ч

В ЄС поширюється заклик купляти лише товари власного місцевого виробництва, пропагується «економічний патриотизм» на підтримку власних товаровиробників. Україна має бути готовою до перспективи запровадження з боку ЄС обмежень на постачання укр продукції, скорочення квот.
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Я в ах*е! они сами свезли сюда вирус, а теперь у них ЧС
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Місяць побуде надзвичайна ситуація, а там можна і надзвичайний стан запровадити
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Можно было это и не писать по логике он уже не нужен будет сто пудово...
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