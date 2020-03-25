 Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів (оновлено)

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну 25 березня, передає Цензор.НЕТ.
Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні і перевів у режим надзвичайної ситуації Єдину державну систему цивільного захисту.
Режим надзвичайної ситуації запроваджується терміном на 30 днів, до 24 квітня.
Раніше Кабмін продовжив усі карантинні заходи.
"Уряд діє за визначеним планом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. І сьогоднішнє рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві", - заявив Шмыгаль.
"Додатково до цього рішення Кабмін постановив:
☑️ належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;
☑️ залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;
☑️ усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
☑️ надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги", - додав Шмигаль.
Недобір бюджету 35%
Карантин лише з 12.03.2020.
Порох четкий НБУ организовал
больнымис ФСБ и охраны.
Украинцы почему то не поняли что должны помереть от страха перед коронавирусом
и гэбня решила повысить ставки написав про "хантавирус".
Ребята, гугл в помощь- он там называется вирус Ханта и он бородатый как и вирус Эбола.
Труд власти ЗЕ, «Квартала» лира!
Он плодотворен и ядрен,
Как выхлоп попы гамадрила.
С ЗЕленой речи прут главы.
Врачи нырнули в тяжки думы:
- Нет респираторов, увы!
Где медицинские костюмы?
А что министры ЗЕ? Оне
Больницы ставят на колени.
Закрыто в общем по стране
Десятков восемь отделений!
Зато в умах плебеев сдвиг
( Сидят без хлеба, без работы ):
- Верни нам, Боже, власть «барыг»!
- Вы звали ЗЕ! - Мы идиоты!
Чтобы вырядиться в костюм утки, нужно иметь куриные мозги.
Может, Семен Семеныч ответит?) Он же не истерит)). Пока еще.
обещавшая 400% годовых,
"поставлена на паузу" (из-за Вируса, ага!).
Плюс, подключилась прокуратура. Пишут, что "инвесторов" - сотни тысяч.
Сейчас и других умников тряхнет...
Все к этому и идет.
Я бы на месте родственников Небесной сотни и погибших и раненых Героев русско-украинской войны свою комиссию создала. Со всем вытекающими последствиями...
или ла-ла-ла
Но очень надеюсь, что такая комиссия где-то уже создается.
министр смерти не запрещает..
15%-20% в китае так ходили.
що з 25 березня військовим може не бути що їсти, - заявив Андрій Смолій.
Эта власть доведет Украину до нового голодомора
32 мин. ·
ЦППР абсолютно грамотно на пальцах показал, что имеет место быть...
После истерии будет еще тот разбор полетов... Думаю, что многие будут на крючке за исполнение заведомо преступных указаний и за принятия заведомо незаконных решений.
Обмежуючі заходи, запроваджені Урядом та Президентом України в березні 2020 року задля запобігання та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), які суттєво обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина, не можуть запроваджуватися поза межами надзвичайного чи воєнного стану, а тому вони є неконституційними з правової точки зору.
ЦППР нагадує, що відповідно до Конституції України та Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р., в Україні існують легальні правові механізми для боротьби з пандеміями, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення.
Зокрема, закон передбачає можливість тимчасового введення надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій природного характеру, що призвели чи можуть призвести до людських та матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян.
Введення надзвичайного стану передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу.
Відповідно до ч. 3 ст. 83, п. 31 ч. 1 ст. 85, п. 21 ч. 1 ст. 106 Конституції України, а також ст. 5 вищезгаданого Закону надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.
З огляду на це закликаємо Главу держави як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, а також Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади неухильно додержуватися та діяти строго в межах Конституції України та не вводити додаткових обмежуючих заходів усупереч тим юридичним механізмам, які передбачені Конституцією та законами України, адже відповідно до ст. 64 Конституції України,конституційні права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені лише у випадках, прямо передбачених самою Конституцією України.
До речі: бомбосховища теж.
Вот так будет с каждым планом запоребрика)Комрадам которые считают что параша нас победит обратить особенное внимание. Поменять свое мнение никогда не поздно.
США прилетели и срочно построили госпиталь на аэродроме. 9 самолетов вируса завезли от путина хла.
Kostiantyn Yelisieiev@k_yelisieiev 3 ч
В ЄС поширюється заклик купляти лише товари власного місцевого виробництва, пропагується «економічний патриотизм» на підтримку власних товаровиробників. Україна має бути готовою до перспективи запровадження з боку ЄС обмежень на постачання укр продукції, скорочення квот.