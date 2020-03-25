 Кабмін дозволив безкоштовну передачу конфіскованих медтоварів до закладів охорони здоров'я

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ухваленим рішенням, порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, передбачає, що водонепроникні лабораторні костюми, медичні рукавички, одноразові медичні ізоляційні халати, медичні маски, захисні окуляри, захисні щитки, респіратори класу захисту FFP2, конфісковані у встановленому порядку, будуть безкоштовно передаватися до закладів охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення діятиме до 6 червня або поки буде така необхідність.

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