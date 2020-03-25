EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  8400  48
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1103) молодь (41) США (6369) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 "Невразлива для коронавірусу" молодь влаштувала в США вечірку на знак протесту, один з учасників заразився коронавірусом

Молоді люди зібралися на вечірку на знак протесту проти обмежень, які влада запроваджує через пандемію коронавірусу.

Вечірка відбулася в штаті Кентуккі. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на CNN.

За словами губернатора Енді Бішара, учасники вечірки спеціально зібралися разом, "вважаючи, що невразливі для вірусу". Таким чином вони хотіли кинути виклик обмеженням, які запроваджує влада, вважає Бішар.

"Я просто скаженію від цього. Ми повинні бути набагато кращими", - сказав чиновник.

Влада в США просить молодих людей не ігнорувати рекомендації про самоізоляцію, оскільки вони можуть бути рознощиками вірусу, навіть не маючи симптомів.

Також читайте: Через грип вмирають тисячі людей, але ми не "відключаємо" країну: американцям потрібно йти на роботу, - Трамп про коронавірус

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDCP) нагадують, що молодь не невразлива: 20% заражених коронавірусом у США перебувають у віці від 20 до 44 років, в Нью-Йорку ж більшій половині інфікованих (53%) від 19 до 49 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184193
 
 
 Топ коментарі
 
А это тимошонковский интернет-боец, виртуальный участник леворуции Саакашвили, удаченный оруженосец усатой бабушки, котоый 5 лет срал кирпичами на Авакова, теперь защищает ЗЕбанарий и Авакова.
 показати весь коментар
 
Ты попробуй пенсов дома удержать.

Я тещу запугал до усрачки и она сидит дома (мы ей продукты приносим), а родителей приходится постоянно контролировать, шоб они не поперлись куда-нить "за свежим мясом".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тут тоже подобные одичалые учинили акт оплёвывания полицейских.
 показати весь коментар
 
 
А это тимошонковский интернет-боец, виртуальный участник леворуции Саакашвили, удаченный оруженосец усатой бабушки, котоый 5 лет срал кирпичами на Авакова, теперь защищает ЗЕбанарий и Авакова.
 показати весь коментар
 
 
Це з нового серіалу К-95 :«Ужастнойє Срєднєвєковьє в Нью Санжарах!!!!»
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
где-то на севере англии, я не вникал. В Польше тоже, какая-то бестолочь в знак протеста подавала кассиру кредитную карту, плюнув на нее... дикари - они и в европе дикари.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порохоботский флуд - обычный фон цензора. "Неуязвимая для коронавируса" молодежь устроила в США вечеринку в знак протеста, один из участников заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 824 "Неуязвимая для коронавируса" молодежь устроила в США вечеринку в знак протеста, один из участников заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 897
 показати весь коментар
 
 
заказное фейкалометание - удел порохоботской и прокси-лахтинской дичи.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ты поди этих 20 летних обалдуев удержи дома, это не пенсы какие-то, у них энергии через край, а соображала куда как поменьше.
 показати весь коментар
 
 
Ты попробуй пенсов дома удержать.

Я тещу запугал до усрачки и она сидит дома (мы ей продукты приносим), а родителей приходится постоянно контролировать, шоб они не поперлись куда-нить "за свежим мясом".
 показати весь коментар
 
 
Если не секрет, чем пугал?Хочу на паре особо неприятных коллег рецепт опробовать.
 показати весь коментар
 
 
Гы... Сработал последний аргумент.
"Если умрете от коронавируса, вас похоронят где-то хз где в общей могиле и мы ничем не сможем помочь".
 показати весь коментар
 
 
с наглядной демонстрацией того, как итальянская армия армейскими грузовиками вывозит трупы, или без?
 показати весь коментар
 
 
спасибо за идею. Родители доводят просто до бешенства! я не помню, когда я последний раз так орал!! аж горло сорвал! свежее молоко и мясо! и хоть застрели!!!
когда приносишь с магазина молоко, это не то, бо они берут домашнее, а это они пить не могут
Мясо тоже не то, бо химическое с магазина, а надо с базара.
И хоть убейся!!!!
 показати весь коментар
 
Вот дурачье. Надо наоборот всех "желающих" поощрять на такие "подвиги". Чем меньше останется дибилов, тем выше шансы на выживание всего человечества.
 показати весь коментар
 
 
Ви жартуєте? Цей один ймовірно переживе коронавірус, але попутно заразить ще купу людей - в магазинах, дома і т.п. Дурня не особливо шкода, а от інші при чому?
 показати весь коментар
 
 
и у нас такое добро есть , герои хоть куда ,пока в одно место не клюнуло
 показати весь коментар
 
 
"один из участников заразился коронавирусом" - откуда это в названии? в самой статье ни слова.

И самый интересный вопрос: от кого же он заразился? (если был единственным вирусоносителем на вечеринке?)
 показати весь коментар
 
 
Ну можно ж посмотреть и оригинал цитируемой статьи - синенькие буковки CNN. Тыць.
 показати весь коментар
 
 
але ви й садист, тицьнути, знайти знайомі літери, насупити брови, щоб всі зрозуміли, що йде інтелектуальна праця...
 показати весь коментар
 
 
Наши главные епидемиологи тоже распространяют информацию что молодежь и дети неуязвимые для коронавируса и что всем нужно просто переболеть "Неуязвимая для коронавируса" молодежь устроила в США вечеринку в знак протеста, один из участников заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 5167
 показати весь коментар
 
 
Сейчас по всему миру набирает флешмоб - полижи дверную ручку против коронавируса. Счет уже приближается к десятку человек.
 показати весь коментар
 
 
Лижут общественные туалеты "Невразлива для коронавірусу" молодь влаштувала в США вечірку на знак протесту, один з учасників заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 826. Одна девушка судя по надписи лижет туалет в самолете.
 показати весь коментар
 
В штатах уже 55 тысяч заразившихся, на рекорд идут
 показати весь коментар
 
вброс от CNN, а цензор цитирует, мусоросборник!
 показати весь коментар
 
 
Как это - один заразился? Если заразился, значит, от кого-то. Значит - не один.
 показати весь коментар
 
молодежь не умирает от коронавируса. а заразиться может - так в чем новость то?
 показати весь коментар
 
Может медикам в знак протеста изолировать этого козла и пускай умирает в одиночестве?
 показати весь коментар
 
Очередная ложь и грязная провокация с целью нагнетания истерии и страха
Выявить заражение можно только спустя две недели
 показати весь коментар
 
Пропоную владі штату, кожному з цих людей впаяти штраф, а також заборонити обіймати державні та керівні посади на підприємствах, цим гулякам протягом 10 років

Думаю спецслужби США прочитають цензор!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору