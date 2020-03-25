 "Невразлива для коронавірусу" молодь влаштувала в США вечірку на знак протесту, один з учасників заразився коронавірусом

Вечірка відбулася в штаті Кентуккі. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на CNN.

За словами губернатора Енді Бішара, учасники вечірки спеціально зібралися разом, "вважаючи, що невразливі для вірусу". Таким чином вони хотіли кинути виклик обмеженням, які запроваджує влада, вважає Бішар.

"Я просто скаженію від цього. Ми повинні бути набагато кращими", - сказав чиновник.

Влада в США просить молодих людей не ігнорувати рекомендації про самоізоляцію, оскільки вони можуть бути рознощиками вірусу, навіть не маючи симптомів.

Також читайте: Через грип вмирають тисячі людей, але ми не "відключаємо" країну: американцям потрібно йти на роботу, - Трамп про коронавірус

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDCP) нагадують, що молодь не невразлива: 20% заражених коронавірусом у США перебувають у віці від 20 до 44 років, в Нью-Йорку ж більшій половині інфікованих (53%) від 19 до 49 років.