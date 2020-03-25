 "Невразлива для коронавірусу" молодь влаштувала в США вечірку на знак протесту, один з учасників заразився коронавірусом

Вечірка відбулася в штаті Кентуккі. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на CNN.
За словами губернатора Енді Бішара, учасники вечірки спеціально зібралися разом, "вважаючи, що невразливі для вірусу". Таким чином вони хотіли кинути виклик обмеженням, які запроваджує влада, вважає Бішар.
"Я просто скаженію від цього. Ми повинні бути набагато кращими", - сказав чиновник.
Влада в США просить молодих людей не ігнорувати рекомендації про самоізоляцію, оскільки вони можуть бути рознощиками вірусу, навіть не маючи симптомів.
Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDCP) нагадують, що молодь не невразлива: 20% заражених коронавірусом у США перебувають у віці від 20 до 44 років, в Нью-Йорку ж більшій половині інфікованих (53%) від 19 до 49 років.
Я тещу запугал до усрачки и она сидит дома (мы ей продукты приносим), а родителей приходится постоянно контролировать, шоб они не поперлись куда-нить "за свежим мясом".
"Если умрете от коронавируса, вас похоронят где-то хз где в общей могиле и мы ничем не сможем помочь".
когда приносишь с магазина молоко, это не то, бо они берут домашнее, а это они пить не могут
Мясо тоже не то, бо химическое с магазина, а надо с базара.
И хоть убейся!!!!
И самый интересный вопрос: от кого же он заразился? (если был единственным вирусоносителем на вечеринке?)
Молодость глупость.
Выявить заражение можно только спустя две недели
Думаю спецслужби США прочитають цензор!