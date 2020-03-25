 Кабмін планує запровадити режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів, - Шмигаль

Про це заявив глава українського уряду Денис Шмигаль, відкриваючи засідання Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінет міністрів розгляне питання запровадження режиму надзвичайної ситуації по всій країні і приведення в режим надзвичайної ситуації Єдиної державної системи цивільного захисту", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.
За його словами, режим надзвичайної ситуації і всі карантинні заходи будуть запроваджені терміном на 30 днів.
Шмигаль акцентував, що режим надзвичайної ситуації не передбачає обмежень конституційних прав громадян і його не варто плутати з режимом надзвичайного стану.
В феврале - Украина была готова к пандемии, зачем сейчас ЧС???
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Стесняюсь спросить, кто-то из чиновников наказан за бездеятельность???
???
То, что творится сегодня в борьбе с вирусом, это позор для государства…
В государственных больницах и инфекционных отделениях сейчас такая же ситуация как в армии в 2014-м году.
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Внезапно началась война, а государство совсем не готово.
Есть Президент, есть Кабмин, есть Минздрав, есть Госрезерв, сотни облздравов и обл и райгосадминистраций, все они получают миллиарды гривен на зарплаты и на кабинеты, на машины и вертолеты. Но когда надо спасать людей - на складах пусто, нет никаких запасов, нет денег.
У инфекционных больниц нет аппаратов ИВЛ, антисептиков, перчаток, масок, костюмов.
Нет машин для развозки персонала - ведь вдруг оказывается, что большинство медиков в государственных больницах, которые спасают жизни и здоровье нации, передвигаются только на общественном транспорте, на машины себе они заработать не могут.
Вдруг выясняется, что нет у нас кадров профессиональных инфекционистов за редкими исключениями, потому что грамотные люди уезжают за рубеж.
Вдруг выясняется, что профессионалов не удержать, потому что квалифицированные медсестры и врачи получают 5-10 тысяч гривен, ну кто пойдет на такую подвижническую работу и будет этим заниматься?
Вдруг выясняется, что все эти многие тысячи чиновников, новых и старых, в руководящих и контролирующих органах - просто бюрократы, которые тупо проедают деньги налогоплательщиков, потому что делают карьеру на написании ненужных бумажек и угодливых докладов, и не имеют ни характера ни воли ни стратегии борьбы с эпидемией.
Руководители в этой системе не способны оценить обстановку, боятся брать на себя ответственность и принимать решения, панически боятся не грамотных политиков и трясутся за свое кресла, и хотят любой ценой избежать ответственности.
Зачем вас таких содержать - из-за выслуги и сакрального знания куда какие бумажки перекладывать?
И вдруг общество снова как в 14-м в полном шоке осознает, что спасение нации полностью в руках самих людей.
Что самим надо покупать себе маски, потому что их прямо в разгар эпидемии премьер-министр Гончарук разрешил вывозить из страны и не позаботился о закупке в госрезерв и в аптеки.
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И надо изготавливать самим антисептики, потому что внезапно исчез спирт и государственный концерн «Укрспирт» внезапно не обеспечивает украинский рынок и тоже ничего нет в Госрезерве.
И надо искать деньги, чтобы платить за себя, за своих близких, помогать своим старикам, помогать врачам полицейским и другим нуждающимся, потому что государство к этому никакого интереса не проявляет, и никаких резервных фондов на случай чрезвычайной ситуации нет, и запасов продуктов для малоимущих нет, и топлива нет для общественного транспорта и всего другого тоже нет, зато глава Офиса президента покупает себе в разгар катастрофы «мерседес».
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Нам нужна воля гражданского общества для изменения власти, нужна власть, готовая себя сокращать и исправлять, сокращать не живое, чтобы открыть дорогу здоровому, которая будет изучать ошибки, и на основе анализа строить институты, где будут на всех уровнях востребованы волевые и грамотные люди, способные на поступки, которые не трясутся над своим жалким рейтингом, а берут ответственность на себя.
То, что творится сегодня в борьбе с вирусом, это позор для государства и гордость для гражданского общества, которое выживает и борется вопреки всему.
Сегодня себя снова должен проявить каждый. Чудо надо создавать нам самим.
И пора объявлять АВО - Анти Вирусную операцию. Микробы слишком глубоко въелись во власть…
Ну нате освежитесь, отдохните от всего.
Serendipity.ua
@Blonde75819970
Сегодня сепар олигарх Новинский,которого Зе назначил куратором Херсонской обл.уже собирал представителей местной власти,бизнеса,сельских,городских глав Херсонской обл. ПРОЦЕСС ПОШЕЛ!
владимир
@gXGBE3mM4wcpgYz
Не стоит также забывать-гражданство Украины для этого выродка выхлопотал лично Порох.
Brave Spirit IV
@Brave_spirit_IV
Не стоит забывать, что Херсонская область ключевая в вопросах будущего Крыма и назначение опекуном откровенного сепаратиста в эту обл здесь совсем не случайно...
Не забувай також,що байку про громадянство,вихлопотане Порохом,поширив сам Новінський.
Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве.
Второй системный сбой власти Зеленского (первый - отмена решения о введении ЧС по стране. Нет голосов даже в собственной фракции) - Верховная Рада перенесла внеочередное заседание. Формально - Кабмин не успевает. Реальная причина - Коломойский. Вчера состоялся бурный разговор между Зеленским и Коломойским. Очень бурный ... https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html