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 У Києві 10 хворих на коронавірус лікуються вдома, 21 - у лікарнях, - Кличко

У столиці із 31 киянина з підтвердженим діагнозом коронавірус 10 перебувають на лікуванні вдома.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Учора ввечері отримали... ще три лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Усі троє - кияни, чоловіки. Двоє з них лікуються вдома, на самоізоляції, один - 5-річний киянин, який повернувся з Франції, 21 березня був госпіталізований до Олександрівської лікарні", - розповів мер.

Загалом, за словами Кличка, 20 осіб проходять лікування в Олександрівській лікарні, ще один - у міській лікарні №4

Мер додав, що десять осіб перебувають на лікуванні вдома.

Також Кличко повідомив, що наразі Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє підтвердження коронавірусу більш ніж 30 зразків.

"На сьогодні в Києві протестовано 1355 киян експрес-тестами і лабораторними дослідженнями", - додав Кличко.

Мер вкотре закликав киян дотримуватися обмежувальних заходів і максимально скоротити контакти, щоб не допустити подальшого поширення вірусу в столиці.

Також дивіться: Брифінг МОЗ про ситуацію з коронавірусом: за добу 29 нових випадків, перші інфіковані виявлені в 4 областях. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184191
 
 
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Скоро кількість хворих людей буде збільшуватися.
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А чого ж вдома лікуються - так теж можна чи обіцяні 7000 місць в лікарнях - фейк? В Киеве 10 заболевших коронавирусом лечатся дома, 21 - в больницах, - Кличко - Цензор.НЕТ 3970
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Дайте угадаю..
Те что дома...то простой народ..
Те что в больницах...или чинуша или депутат..
Так ведь?
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Особливо в інфекційному відділенні Олександрівській лікарні
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Парень с запасом гречки и макарон познакомится с девушкой с запасом туалетной бумаги и сахара.. В Киеве 10 заболевших коронавирусом лечатся дома, 21 - в больницах, - Кличко - Цензор.НЕТ 9203
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А чё дома? Александровку куршевелевская "ылита" запрудила? То есть сдыхайте дома- вот и всё "лечение"? МРАЗИ.
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