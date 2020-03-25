 У Києві 10 хворих на коронавірус лікуються вдома, 21 - у лікарнях, - Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".
"Учора ввечері отримали... ще три лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Усі троє - кияни, чоловіки. Двоє з них лікуються вдома, на самоізоляції, один - 5-річний киянин, який повернувся з Франції, 21 березня був госпіталізований до Олександрівської лікарні", - розповів мер.
Загалом, за словами Кличка, 20 осіб проходять лікування в Олександрівській лікарні, ще один - у міській лікарні №4
Мер додав, що десять осіб перебувають на лікуванні вдома.
Також Кличко повідомив, що наразі Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє підтвердження коронавірусу більш ніж 30 зразків.
"На сьогодні в Києві протестовано 1355 киян експрес-тестами і лабораторними дослідженнями", - додав Кличко.
Мер вкотре закликав киян дотримуватися обмежувальних заходів і максимально скоротити контакти, щоб не допустити подальшого поширення вірусу в столиці.
Те что дома...то простой народ..
Те что в больницах...или чинуша или депутат..
Так ведь?