 Принц Чарльз заразився коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
Представник Clarence House заявив, що у принца "проявляються легкі симптоми, але в іншому він залишається в доброму здоров'ї і працює протягом останніх декількох днів як зазвичай".
Також повідомляється, що 71-річний монарх і його дружина самоізолюються у своєму будинку в Шотландії. Герцогиня також пройшла тестування на коронавірус, яке дало негативний результат.
Чарльз - старший син королеви Великої Британії Єлизавети II, перший в черзі на британський трон.
На Цензоре есть подрубрика - "За рубежом", где публикуются новости мирового порядка. Они вовсе не обязаны иметь отношение к Украине. Такая же закладка есть на любых крупных новостных сайтах всех стран.
У вас кто в квартирах водится - мыши?
Это называется - каждому по способностям.
хотя, может быть западло со стороны Путина/Си, либо сговор двух ымперастов. куча выигрышных моментов(описано - как для Рашки, так и для "КНР")
Ну продолжай Блистай извилиной