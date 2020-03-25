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 Принц Чарльз заразився коронавірусом

У принца Чарльза Уельського позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Представник Clarence House заявив, що у принца "проявляються легкі симптоми, але в іншому він залишається в доброму здоров'ї і працює протягом останніх декількох днів як зазвичай".

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Також повідомляється, що 71-річний монарх і його дружина самоізолюються у своєму будинку в Шотландії. Герцогиня також пройшла тестування на коронавірус, яке дало негативний результат.

Чарльз - старший син королеви Великої Британії Єлизавети II, перший в черзі на британський трон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184185
 
 
 Топ коментарі
 
Відтепер, це точно Короно-вірус!
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Указана подрубрика над новостью "За рубежом". Красным шрифтом - специально для дебилов.
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Получил посылку из Китая.
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Был принц, стал король в короне.) Вот такой он вирус, ему наплевать , кто у власти, кто в короне, у него своя корона. Покосит и королей. Путин, говорят, давно сдрыснул из Москвы.
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Висновок - більшість населення через це пройде - тож навіщо поглиблювати економічні проблеми у світовому масштабі?
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Указана подрубрика над новостью "За рубежом". Красным шрифтом - специально для дебилов.
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А зачем эта новость украинцам ? Мало ли чего происходит за рубежом, имеющее отношение к Украине. Данная новость вообще не имеет никакого отношения.
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Еще раз и медленно.

На Цензоре есть подрубрика - "За рубежом", где публикуются новости мирового порядка. Они вовсе не обязаны иметь отношение к Украине. Такая же закладка есть на любых крупных новостных сайтах всех стран.
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Eщё медленнее: новостная лента для того и существует на украинском новостном сайте чтобы давать новости, относящиеся к Украине. Не к Габону, не к Гваделупе, и даже не к Гаити.
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Принц самоизолировался в замке в Шотландии (в Шотландии, между прочим, в реках лосось хороший), а ты заварил дверь квартиры изнутри автогеном?
У вас кто в квартирах водится - мыши?
Это называется - каждому по способностям.
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та да, а ще, у принца буде труна красива - красива...
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Не зря премьер заявлял, что в Англии переболеют 70%, нужно держать марку. А вообще Англичане разгилдяи, толпы людей в метро, все без масок - пусть не жалуются
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Бедненький, где же он его подцепил? С благодарным электоратом ему ведь встречаться не надо
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пуйла в королоевской карете не катал.
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Враховуючи вік, ризикує так ніколи і не стати королем...
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зря Гарри на макаке женился и от титула отказался...
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Всех излечит исцелит добрый доктор Айболит.
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А кто-то тут высрал "это просто передел рынков".....ну да, а принц просто лох и не знал что типо специально заражают.
хотя, может быть западло со стороны Путина/Си, либо сговор двух ымперастов. куча выигрышных моментов(описано - как для Рашки, так и для "КНР")
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Еще раз - вирус пройдет через каждого, это аксиома. А вот конец света для многих наступит не от вируса а от насилия и голода.
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Иди со своей аксиомой лизни ручку двери в больнице. Чё тянуть? Выработаешь иммунитет раньше других.
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Ты, как и большинство, умрет от страха. Страха неминуемой смерти.....
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А чё бояться? Ботяся тупые, вроде тебя. Умные предвидят и готовятся.
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Шо ты можешь предвидеть если веришь в сказки что маска защищает от инфильтрации вируса в организм?
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Ты решил за меня рассказать во что я верю а во что нет?
Ну продолжай Блистай извилиной
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нЕ ЗНАЮ, может ты и был умным человеком, но вирус шизофрении заразил и тебя. Видел как ***** одевают? Вот это и есть защита от вируса. Но ты носишь маску а у тебя открыты глаза и слуховой проход. Вирус прийдет к тебе как бы ты не боялся или храбрился.
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Не знаешь - тогда помолчи. Сойдёшь за умного
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Як принц? Ніхрена не розумію. Він же не зустрічався із Зеленським? Як без цього, до людини може прийти біда?
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прінца короновалі - тепер він буде Єлізавєтою Другою
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Я уже 3 дня размышлял, переживёт ли Елизавета 2 коронавируси тут такой поворот в сюжете. Нужно срочно тотализатор запускать
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Ты лучше у себя на паРаше тотализатор запусти...переживет ваше ***** вирус...или нет..
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***** очень спокойный на этот счёт что он может заболеть вирусом, толкает на мысль что это разработка вируса КГБ и у него есть вакцина.
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куда нам холопам со свиным рылом к вам у замок..об таком суетном задумываться.. .где мы а где королева англии)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Эх Чарльз, Чарльз, сгоунял королевский Роллс-Ройс, теперь будут менять обивку, ручки, ставить фильтры и добавят кармашки для переполненных соплями носовых платков.
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Чем больше заболеет знати, тем быстрее нас после всех спасут.
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та задрали эти уроды что не новость то жопа чьята то сиськи то принц гарри и его телка и эти старперы...кстати королева есть принц есть принц молодой есть шмара его..а где король????????????????????????????????150 лет шарится
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