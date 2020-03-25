 Принц Чарльз заразився коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Представник Clarence House заявив, що у принца "проявляються легкі симптоми, але в іншому він залишається в доброму здоров'ї і працює протягом останніх декількох днів як зазвичай".

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Також повідомляється, що 71-річний монарх і його дружина самоізолюються у своєму будинку в Шотландії. Герцогиня також пройшла тестування на коронавірус, яке дало негативний результат.

Чарльз - старший син королеви Великої Британії Єлизавети II, перший в черзі на британський трон.