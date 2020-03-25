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Все про:Кабмін (3974) Денис Шмигаль (147)

 Засідання Кабміну: в порядку денному запровадження надзвичайної ситуації в Україні. ВIДЕО

25 березня під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбувається засідання Уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кабінет Міністрів на засіданні в середу, 25 березня, врегулює деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у звʼязку із загостренням ситуації, повʼязаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Як зазначається в порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідати з цього питання буде міністр юстиції Денис Малюська.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець на засіданні ініціюватиме внесення змін до порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів, а також розгляд питання про надання в 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення підтримки окремих установ і заходів у системі охорони здоров'я.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна представляє проєкт постанови про особливості надання житлових субсидій.

Урядовці також планують змінити порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби. Вони можуть врегулювати деякі питання Державного агентства спорту і Державного агентства розвитку молоді і громадянського суспільства.

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На порядку денному засідання уряду - виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції

Крім того, міністри повинні схвалити звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Урядовці заслухають законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації переміщення через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення". У разі схвалення Кабміном він повинен бути переданий на розгляд Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184184
 
 
 Топ коментарі
 
Авакян никак не успокоить, ну дайте ему доиграть в монополию по почувствовать себя царьком
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Прямого расстрела не хватает
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Обязательно будет пока ЗЕбанарий держится на плаву.
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Авакян никак не успокоить, ну дайте ему доиграть в монополию по почувствовать себя царьком
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Ты бы меньше сидел бы в он-лайн играх, то может и мыслить правильно смог бы!!!!
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Ты бы меньше звездел бы, толку было бы больше, если вообще он был.
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))) фантомасы на работе (((

Так и люди ж могли бы в масках, которые наконец-то купили в аптеках,
ездить НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ НА РАБОТУ!! Без всяких там прокусков-допусков!! Вы лучше эти пропуски на границе с Донбассом сделайте!!
Почему этим "работать"!! можно, а людям нельзя иметь возможность заработать на кусок хлеба?
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потому что 73% населения - идиоты, и и благодаря им со всеми 100% теперь можно делать все что угодно, молитесь за здравие презеленейшего
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что ты бегаешь истеришь в каждой ветке?
Отключи интернет, купи кусок хлеба.
Задолбала припадочная.
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ТЫ! Кто такой? Дядя! Или ка ты прогуляйся по своей любимой стране. из которой вещаешь! И пусть к тебе сегодня поутачатся в двери голоные люди, которым ты ответишь примерно то же самое. Отвали, не хами.
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Стремно, что этот е@анарий работает против народа Украины.
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Скажите а без введения ЧС Зелупе и Бене МВФ не даст кредит на якобы борюбу с коронавирусом? Или вы поетому контрольный поезд из Мацквы с прокаженными сепарами в Киев присылаете?
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зебилы))) где радостные вопли по поводы победы над эпохой зубожиння?
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Лекарств нет, марлевых повязок нет, ни чего нет, компенсаций нет...... Олигархи получили льготы по это дела..... Вы держитесь там, болейте на здоровье....
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Шизофрения в полном разгаре. Противогазы на себя натяните, уроды.
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Хуже не будет, слуги олигархов нас спасут!
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ЧС это не чрезвычайное положение. Это больше для служебных работников. В половине областей уже введено.
в принципе в тексте я ничего очень страшного не нашел. заседать кабмин конечно должен посмотрим на результаты
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Щоби проштовхнути свого протеже, министр смерть Ємець вже третій тиждень блокує всі централізовані закупівлі медичних товарів і ліків в країні. Тим часом ситуація з підготовкою України до захисту населення від коронавірусу нагадує дамбу, яку ось-ось прорве.

Засідання Кабміну: в порядку денному запровадження надзвичайної ситуації в Україні - Цензор.НЕТ 8397
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Пока не начнут умирать сотнями, как в Италии, не введут.
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