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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Київські новини
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 Лікарі Києва взяли участь у телемості з китайськими медиками й отримали інструкції щодо лікування хворих на COVID-19, - Кличко

Столичні лікарі взяли участь у телемості з лікарями з провінції Хубей і міста Ухань, де був епіцентр поширення коронавірусу в Китаї. Сьогодні там вдалося вийти на мінімальний показник зараження серед населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Китайські медики розповіли, що середній курс лікування тривав 20 днів з моменту виявлення перших симптомів. Дуже складна ситуація була з самого початку, коли люди нехтували рекомендаціями, і не зверталися вчасно до лікарів. Через це була така висока смертність. Тому головне, що може зупинити розповсюдження хвороби, - дотримання суворих обмежень. Коли всі люди залишаються по домівках. Тільки запровадивши ці заходи, китайська влада змогла зупинити поширення вірусу", - наголосив Кличко.

Мер столиці зазначив, що китайські медики надали інструкції столичним лікарям, як під час лікування хворих самим не заразитися. Бо саме медичні працівники в найближчі кілька тижнів будуть головними рятувальниками.

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"Китайські медики зазначили, що готові і надалі надавати будь-яку корисну інформацію. Також, для необхідних консультацій, нагадаю, столична влада створила групу з медиків і менеджерів, що співпрацює з фахівцями Всесвітньої організації з охорони здоров’я", - підкреслив мер Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184180
 
 
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Это просто полный пипец и ганьба в квадрате. Не Минздрав берет рекомендации у Китая, Италии, Америки по лечению коронавируса и делает протоколы, распространяя по всем больницам, а врачи вынуждены сами по телемосту общаться. А как же врачи из других городов? Или больных будут лечить только в Киеве, а остальные пусть подыхают? А Кабмин что творит. Закупили из бюджета лекарства и там ни одного препарата, которым за границей лечат коронавирус. Это что такое? Это геноцид и скотство, народ бросили, министр здравоохранения сдрыснул, вот такая у нас зеленая сучья власть.
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может китайцы научат Кличка читать с бумажки текст? Мать по тельавизору посмотрела, говорит ,,он читать не умеет,,.
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Нужны многоразовые хлопковые защитные костюмы ,маски,накидки на открытые части тела,.и прачечные.Одноразовыми мы медиков загубим
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