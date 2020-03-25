 Лікарі Києва взяли участь у телемості з китайськими медиками й отримали інструкції щодо лікування хворих на COVID-19, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Китайські медики розповіли, що середній курс лікування тривав 20 днів з моменту виявлення перших симптомів. Дуже складна ситуація була з самого початку, коли люди нехтували рекомендаціями, і не зверталися вчасно до лікарів. Через це була така висока смертність. Тому головне, що може зупинити розповсюдження хвороби, - дотримання суворих обмежень. Коли всі люди залишаються по домівках. Тільки запровадивши ці заходи, китайська влада змогла зупинити поширення вірусу", - наголосив Кличко.

Мер столиці зазначив, що китайські медики надали інструкції столичним лікарям, як під час лікування хворих самим не заразитися. Бо саме медичні працівники в найближчі кілька тижнів будуть головними рятувальниками.

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"Китайські медики зазначили, що готові і надалі надавати будь-яку корисну інформацію. Також, для необхідних консультацій, нагадаю, столична влада створила групу з медиків і менеджерів, що співпрацює з фахівцями Всесвітньої організації з охорони здоров’я", - підкреслив мер Віталій Кличко.