 У Німеччині за добу 4118 заражень COVID-19, 32 людини померли

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер.
"До сьогодні (25 березня) зареєстровано 31 554 випадки інфікування, збільшення - на 4118 порівняно з попереднім днем. Померло до сьогодні 149 людей, приріст кількості жертв за останню добу - 32. Одужали щонайменше 5600", - розповів Вілер.
За його словами, захворюваність становить 38 випадків на 100 тис. населення.
Середній вік інфікованих – 54 роки, середній вік жертв – 81 рік.
При цьому Вілер підкреслив, що "також молоді і здорові люди можуть важко переносити захворювання та навіть померти; це трапляється рідко, але це може статися". Він вважає, що до лікаря треба звертатися, коли є утруднення з диханням.
А так як сам по собі ковід не є смертельним захворюванням, він розносить імунну систему, вмирають від інших захворювать, то в Німеччині статистика занижена.
Да, 8. Капля в море, но гуманный жест.
Ты перепутал - французы переправляют своих в Германию.
Да, 8. Капля в море, но гуманный жест.
Нужно ещё сравнивать смертность в этих странах. Иначе бы приняли.
Мой ответ соответствует написанному.
Адьюс!
Меня не тормознул, но у меня и пропуск есть -- не страшно...
И это правильно, дорогие товарищи! *)
все то сказки, что нету!