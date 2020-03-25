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 У Німеччині за добу 4118 заражень COVID-19, 32 людини померли

Кількість зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом у Німеччині перевищила 31,5 тис., за добу хвороба забрала життя 32 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер.

"До сьогодні (25 березня) зареєстровано 31 554 випадки інфікування, збільшення - на 4118 порівняно з попереднім днем. Померло до сьогодні 149 людей, приріст кількості жертв за останню добу - 32. Одужали щонайменше 5600", - розповів Вілер.

За його словами, захворюваність становить 38 випадків на 100 тис. населення.

Середній вік інфікованих – 54 роки, середній вік жертв – 81 рік.

При цьому Вілер підкреслив, що "також молоді і здорові люди можуть важко переносити захворювання та навіть померти; це трапляється рідко, але це може статися". Він вважає, що до лікаря треба звертатися, коли є утруднення з диханням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина почала приймати хворих на коронавірус з Італії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184179
 
 
 Топ коментарі
 
Заражённые заробитчане есть? Везите к нам, здесь уважают их права!
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Ну це просто хайп такий ,що нібито там все добре.Вони взяли 8 пацієнтів. Про мертвих брешуть.
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Просто пожилые немцы съехали в Италию и Швейцарию . А вообще немцы одни из самых законопослушных граждан, обман на уровне страны маловероятен.
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Заражённые заробитчане есть? Везите к нам, здесь уважают их права!
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Щось звіди перестали писати. Мабуть вже здриснули сюди.
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Германия к себе тяжелых итальянцев принимает. А это о чём то говорит.
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Ну це просто хайп такий ,що нібито там все добре.Вони взяли 8 пацієнтів. Про мертвих брешуть.
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Вони не брешуть, а використовують іншу методу збору статистики. В Італії померлих перевіряють на зараження ковід, якщо були симптоми захворювання дихальних шляхів. В Німеччині в статистику попадають лише ті, кому діагноз поставили ще коли вони були живі.
А так як сам по собі ковід не є смертельним захворюванням, він розносить імунну систему, вмирають від інших захворювать, то в Німеччині статистика занижена.
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Ну це все правда,але занижувати статистику також вважаєтсья брехнею. Так само як люди у яких є СПІД вмирають не від нього.
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Німеччина не совок , який сенс брехати тут ?
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Якщо глянути статистику наприклад Швейцарії то там при 10тисячах 135 мертвих,а там медицина ще краще. І то є сумніви. В Англії при 8тисячах 422 мертвих.
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Просто пожилые немцы съехали в Италию и Швейцарию . А вообще немцы одни из самых законопослушных граждан, обман на уровне страны маловероятен.
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Ну ти напевно в Німеччині не жив і не знаеш що брехати воно вміють не гірше інших. І так то це просто якась підьовка без фактів.
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Врать умеют все, вопрос в том как часто этим умением пользуются.
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Не як часто, а коли. Італійці найкращі брехуни в Європі, але вони зрозуміли що у цій ситуації краще не брехати.
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Ты перепутал - французы переправляют своих в Германию.
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Капля не капля, но если для этих восьми не хватило аппаратов в Италии, то аппарат в Германии для них чудо! И что-то я пока не видел аналогичных новостей из других стран, спешащих взять к себе тяжелобольных из Италии и Испании.
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Нужно ещё сравнивать смертность в этих странах. Иначе бы приняли. В Ломбардии сейчас мясорубка!
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Да, да, да я знаю, любой хороший поступок можно принизить, и любой плохой оправдать. Это мы умеем ....
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Перечитал:

Ты перепутал - французы переправляют своих в Германию.
Да, 8. Капля в море, но гуманный жест.
Нужно ещё сравнивать смертность в этих странах. Иначе бы приняли.
Мой ответ соответствует написанному.

Адьюс!
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Да мы ещё и побоимся. У нас Emergenza, а у вас *чрезвычайеая ситуация*, и то ещё рассматривать будут. Здесь на улицах никого нет. (На Севере).
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В 4 утра домой на машинке ехал -- полицаев полный Город -- лютуют. Шутки кончились. У нас штраф за нарушение карантина, до 25000.
Меня не тормознул, но у меня и пропуск есть -- не страшно...

И это правильно, дорогие товарищи! *)
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Все 2 недели карантина постоянно езжу на работу и за продуктами, никто никогда не остановил. У нас пишутся автосертификаты. Полиция и карабиньеры проезжают мимо или стоят на обочине, но меня ещё не останавливали.
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Это то, что нужно знать об официальной иоформации про эпидемию в Поднебесной
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вот смотри, там каждый день плюсики возле Китая)))
все то сказки, что нету!
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В Італії 3й день зменшується кількість заражених в сутки. Вчора було 3600,але чомусь в українських новинах про це не пишуть. Тільки написали про велику кількість мертвих.
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Говорят в Китае уже 4 млн абонентов мобильной связи исчезло кудато.
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я такими маштабами не мыслю-думал выйти глянуть на банки садики..и приват..шаверму...опен или клоуз
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