 Британський парламент припиняє роботу на чотири тижні

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що парламент мав закритися на тритижневу великодню перерву з 31 березня, але вирішили почати на тиждень раніше, оскільки зростає ризик зараження політиків коронавірусом.
Парламент уже закрито для відвідувачів, а кількість депутатів у Палаті громад скоротили, щоб вони мали можливість сидіти один від одного відповідно до рекомендацій із соціального дистанціювання.
Міністр житлового будівництва Роберт Дженрік прокоментував ситуацію, пов'язану з перервою в парламенті.
"Я впевнений, що парламент повернеться після Великодніх канікул, і я думаю, що справді важливо, якою б глибокою і серйозною ця криза не була, щоб парламент у тій або іншій формі продовжував функціонувати", - сказав міністр.
Як зазначається, верхня палата сьогодні планує затвердити надзвичайне законодавство, надавши владі широкі повноваження для боротьби з коронавірусом у країні.
[Переслано від Компромат.leaks]
#скандал #увольнение #Разумкова
Как стало известно внеочередное заседание ВР Украины, которое планировалось на четверг, переносится на субботу. Но уже сегодня можно сказать что это будет одно из самых горячих «представлений» власти.
Офис Президента намерен снять с должности Председателя ВР Дмитрия Разумкова, если тот откажется провести заседание по заранее спланированному сценарию.
От Разумкова требуют в субботу провести голосование по двум ключевым вопросам:
· Закон про землю;
· Закон про дистанционное голосование.
Малого того, Разумков должен не только обеспечить проведение голосования, но и сделать так чтобы данные законы были приняты.
В ОП уже обсуждается вариант того, что Председателем ВР вместо Разумкова станет Руслан Стефанчук, ведь он полностью «ручной» и с ним не будет возникать проблем.
Тёмный Рыцарь, [25.03.20 13:20]
Дистанционное голосование и продажа земли - это преступление. Большинство депутатов СН полностью на стороне спикера Разумкова.