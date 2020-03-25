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 Ліки - за гроші, доставка - безкоштовно: "Укрпошта" почала доставляти додому товари з аптек

"Укрпошта" може доставити у відділення або додому товари із 5600 аптек. Для киян та жителів обласних центрів послуга коштує 35 гривень, для всіх інших українців вона безкоштовна.

Нову послугу "Укрпошта" здійснюватиме разом із сервісом Liki24.com. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

"За межами цивілізації в Україні перебуває понад 10 млн осіб. У віддалених куточках країни ще доволі поганий мобільний зв’язок, сумнівний інтернет, закриваються відділення банків і аптеки, якщо взагалі колись були. "Укрпошта" там - чи не єдиний зв’язок людей зі світом", - прокоментував запуск послуги гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Запустити сервіс вдалося після того, як уряд 23 березня ухвалив постанову про можливість для поштових операторів доставляти ліки в період карантину.

"Наш сервіс працює з більш ніж 5600 аптеками по всій Україні. Ми надаємо інформацію про наявність, ціни на 55 000 аптечних товарів і допомагаємо користувачам отримати їх за оптимальною ціною, збираючи медикаменти для відправлень з різних аптек", - сказав керівник Liki24.com Антон Аврінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" запускає безкоштовну доставку посилок із засобами індивідуального захисту в лікарні

Послуги безкоштовної доставки ліків через національного оператора "Укрпошта" будуть доступні до кінця карантину. При цьому користувачі зможуть отримувати свої посилки як на відділеннях "Укрпошти", так і адресно до дверей. Терміни доставки відповідають нормам експрес-відправлень.

Замовлення на безкоштовну доставку медикаментів можна оформити на сайті сервісу Liki24.com.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184176
 
 
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В Укрпочте одни волонтёры работают,на главу.
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"За пределами цивилизации в Украине находится более 10 млн человек. В отдаленных уголках страны еще довольно плохая мобильная связь, сомнительный интернет, закрываются отделения банков и аптеки, если вообще когда-то были. Укрпочта там - не единственная связь человека с миром", - прокомментировал запуск услуги гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский........................................ это то что нам подавали как держава в смартфоне и телемедицина ? Что бильма раскрылись на реальную картину?
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Ото они надоставят, у меня посылка лежала 2 месяца, телефона у них нет, ходил раз в неделю интересовался, после очереди из алкашей, нету и нету, потом через соседку говорят, а чо не забираете. Скоты просто а не почта. Чтоб вы сдохли.
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Как ты к почте относишься так и почта к тебе.
Прихожу - всегда вежлив, но тверд, всем по комплименту, примерно раз в два месяца ********** или шоколадку подкину. Сами звонят мне - "вам посылка". За полгода посылок получил штук 60 и отправил 40, не по одной нареканий нет. Девчушки глазки строят, говорят "приходите еще пожалуйста".
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Пока эта "шустрая" Укрпочта доставит, истечет срок годности и все завоняется.
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