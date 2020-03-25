 Дату відкриття метро в Києві назвати складно, якщо вірус поширюватиметься так само - обмеження триватимуть, - Кличко

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Кличко заявив, що можна погоджуватися із закриттям метро або не погоджуватися, але в багатьох європейських країнах впроваджуються такі ж заходи.

"Метро в столиці призупинило перевезення 17 березня, попередньо до 3 квітня. Але ми стежимо за розвитком ситуації, якщо вірус буде поширюватися з такою ж динамікою, обмеження триватимуть", - підкреслив мер Києва.

За словами Кличка, потрібно максимально обмежити соціальні контакти і максимально захистити здоров'я людей.

"Тому дату відкриття метро я вам сьогодні, на жаль, сказати не можу", - підсумував мер столиці.

Нагадаємо, з 17 березня у зв'язку з загальнонаціональним карантином зупинив роботу Київський метрополітен.

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