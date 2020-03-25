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Все про:Київ (7530) Кличко (1001) Метрополітен (451)

 Дату відкриття метро в Києві назвати складно, якщо вірус поширюватиметься так само - обмеження триватимуть, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що поки не може назвати дату відкриття метрополітену в Києві.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Кличко заявив, що можна погоджуватися із закриттям метро або не погоджуватися, але в багатьох європейських країнах впроваджуються такі ж заходи.

"Метро в столиці призупинило перевезення 17 березня, попередньо до 3 квітня. Але ми стежимо за розвитком ситуації, якщо вірус буде поширюватися з такою ж динамікою, обмеження триватимуть", - підкреслив мер Києва.

За словами Кличка, потрібно максимально обмежити соціальні контакти і максимально захистити здоров'я людей.

"Тому дату відкриття метро я вам сьогодні, на жаль, сказати не можу", - підсумував мер столиці.

Нагадаємо, з 17 березня у зв'язку з загальнонаціональним карантином зупинив роботу Київський метрополітен.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184171
 
 
 Топ коментарі
 
Нет, Виталик. Это зависит только от тебя. Ты действительно так сильно зависишь от ублюдков, захвативших Банковую, и потому не можешь пригласить к себе профессиональных вирусологов чтобы они тебе рассказали на пальцах: как распространяются вирусные инфекции. Они тебя быстро просветят что метро в триллионы раз безопаснее чем консервные банки без вентиляции, забитые под завязку людьми.
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Они тогда активируют свой план по смещению Кличко, временно отложенный.
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Статистика захворюваності та смертності від коронавірусу показує що це звичайна сезонна інфекція просто ЗМІ роздули її до розмірів катастрофи! Навіть в Китаї всі обмеження зняли і масочний режим відмінили хоча кількість хворих в Китаї збільшується, але влада КНР вде зрозуміла що небезпеки від коронавірусу не більше нід від інших вірусних хвороб! Тому потрібно і в Украхні повертатись до нормального життя!
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Зачем? У них телевизор есть, пусть он им рассказывает.
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Тепло, выдайте людям ласты и маски, пусть переплывают с правого берега на левый, заодно закалка...
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Первый заболевший COVID-19 житель Одесской области прилетел из США: теперь его не могут найти
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Они ищут живого, а надо искать мертвого)))
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Нет, Виталик. Это зависит только от тебя. Ты действительно так сильно зависишь от ублюдков, захвативших Банковую, и потому не можешь пригласить к себе профессиональных вирусологов чтобы они тебе рассказали на пальцах: как распространяются вирусные инфекции. Они тебя быстро просветят что метро в триллионы раз безопаснее чем консервные банки без вентиляции, забитые под завязку людьми.
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А в чем проблема просто послать нах зелебобиков?
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Они тогда активируют свой план по смещению Кличко, временно отложенный.
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де ви бачили ті банки забиті? А ну ви ж не в Києві, троль кацапський!
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из всех меров областных городов только виталя повел себя как актриса немецкого порнофильма и принимает от зе во всех колличествах и со всех сторон
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За создание транспортного коллапса во время эпидемии нужно судить! Нигде в мире не закрыли метро!!! Даже в Ухане! Небольшое количество-10% станций метро закрыли в Лондоне. Узловые и старые станции.(Лондонскому метро 160 лет)
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