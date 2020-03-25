 У МЗС очікують три великі хвилі евакуації українців з-за кордону: це триватиме кілька місяців, - Кулеба

Про це дипломат заявив виданню Бабель, передає Цензор.НЕТ.

"У МЗС очікують три великі хвилі. Зараз йде перша (хвиля евакуації. - Ред.) — ті, хто реально злякалися і зрозуміли, що треба їхати додому. Є друга, прихована хвиля. Вони думають: "Та це все фігня, треба пересидіти". Буде третя хвиля, коли в країнах Європи почнеться економічна рецесія. Людей почнуть звільняти, і вони поїдуть додому. Тому це не процес, який закінчиться відразу. Ось, вивезли людей і сказали: "Супер, усе скінчилося, вітаємо з перемогою". Я думаю, усе це триватиме кілька місяців", - сказав Кулеба.

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"Вчора у мене був переломний момент. Раніше я думав, як би не заразитися, але я розумію, що шанси можуть бути невеликі. Тепер я думаю, як перехворіти. Що робити в такій ситуації, кому телефонувати, на кого розраховувати? Я думаю, нам всім треба пропрацювати це в голові", - зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, станом на вечір 24 ​​березня за сприяння дипломатичних установ з-за кордону повернулися 78 592 українці.