 У МЗС очікують три великі хвилі евакуації українців з-за кордону: це триватиме кілька місяців, - Кулеба

Про це дипломат заявив виданню Бабель, передає Цензор.НЕТ.
"У МЗС очікують три великі хвилі. Зараз йде перша (хвиля евакуації. - Ред.) — ті, хто реально злякалися і зрозуміли, що треба їхати додому. Є друга, прихована хвиля. Вони думають: "Та це все фігня, треба пересидіти". Буде третя хвиля, коли в країнах Європи почнеться економічна рецесія. Людей почнуть звільняти, і вони поїдуть додому. Тому це не процес, який закінчиться відразу. Ось, вивезли людей і сказали: "Супер, усе скінчилося, вітаємо з перемогою". Я думаю, усе це триватиме кілька місяців", - сказав Кулеба.
"Вчора у мене був переломний момент. Раніше я думав, як би не заразитися, але я розумію, що шанси можуть бути невеликі. Тепер я думаю, як перехворіти. Що робити в такій ситуації, кому телефонувати, на кого розраховувати? Я думаю, нам всім треба пропрацювати це в голові", - зазначив глава МЗС.
Як повідомлялося, станом на вечір 24 березня за сприяння дипломатичних установ з-за кордону повернулися 78 592 українці.
Но из-за них может умереть много людей!
Типичный совок.
Иначе смысл в карантирне внутри страны, если после его окончания МИД продолжит усиленно завозить в Украину потенциальных больных ?
Ради 75000 и более граждан, повернуть страну в эпидемию и карантин.
Мы все пострадаем из-за того, что жизни граждан вне страны оказались важнее для президента чем тех граждан внутри страны, кто платит налоги и чья жизнь, здоровье и материальное благополучие и элементарное наличие еды под угрозой теперь.
Всё защищают этих возвоащенцев, что мы должны проявить толерантность к ним и встречать с распростертыми руками, а о том, что эти несощнательные граждане вполне осознанно ходят по магазинам и аптекам и заражают других, о том, что из-за них и их поведения кто-то может лишиться 30% функции лёгких или умереть все молчат.
Говорят, а поставьте себя на их место, хотя сами не ставят себя на место тех кто может заболеть, лишиться родных, остаться теперь без еды и средств к существованию из-за эпидемии втч.
Президент если хотел кого-то эвакуировать должен был обеспечить условия карантина, он ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕЙ СТРАНЫ, а не тех кто уехал и не справляется со своими обязанностями.
Теперь другое. Почему я могу спокойно купить шаурму, но не имею возможности купить кочан капусты?? Почему открыты ломбарды, но закрыты книжные магазины, мастерские, СТО? О промышленных предприятиях я вообще молчу. Что будут кушать люди, у которых не будет даже той мизерной зарплаты уже в АПРЕЛЕ?? Чем они будут кормитть своих детей, которые безвылазно сидят дома и не знают, чем заняться, кроме, как побегать по голове соседям... почему все это есть? Почему нас всех постоянно запугивают?? Хвати издеваться над людьми! хватит...
Страну приказано сдать без населения, а Вы все спрашиваете и спрашиваете
Они передваигаются по всему миру, а нам приказано сидеть, ездить можно по пропускам, как буд-то это не общественный транспорт, а билет на Луну! Как все это понимать и сколько можно издеваться...
Но базары закрыли, не дали людям распродаться, не дали людям запастись едой для карантина.
Теперь страна 37 млн все должны страдать кто-то экономически, терять работу, кто-то потеряет здоровье, кто-то близких и жизнь, потому что президент не задумался ни о карантине, ни о масках с высокой степенью защиты, а делает все наоборот.
О тех детях, которым скоро нечего есть будет президент не думает, наоборот экспорт пшеницы увеличили на 70%, зато всех больных вернул, молодец, справился.
Я НЕ ВЕРЮ, что едут назад те, кто уехал из Украины в поисках лучшей жизни. К нам завозят тех. кто перепаскудит все и всех здесь. Эти люди НЕ украинцы. А если и есть, то лишь небольшой процент. Вот кто-нибудь видел, кто прилетает-приезжает? Были репортажи или интервью с несколькими из завезенных? я не видела.
С одним таким, только побывавшим в Египте я уже поговрила. Этот умник с двумя детьми туда поперся в начале марта. Вернулись всей семьей довольные и даваай рассказывать. какие мы все тупые!! Что все эти вирусы - чушь собачая. Вы тожетак считаете?
2. Нет, не считаю.
Еще вопросы?
Там население в сельской местности пластиковый совочек для мусора ремонтирует (были записи в сети, могу даже дать ссылку).
КНДР - страна-концлагерь, мечта рептилоидов.