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 У МЗС очікують три великі хвилі евакуації українців з-за кордону: це триватиме кілька місяців, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує три великі хвилі евакуації українців з-за кордону, зокрема і через можливу ​​економічну рецесію в Європі.

Про це дипломат заявив виданню Бабель, передає Цензор.НЕТ.

"У МЗС очікують три великі хвилі. Зараз йде перша (хвиля евакуації. - Ред.) — ті, хто реально злякалися і зрозуміли, що треба їхати додому. Є друга, прихована хвиля. Вони думають: "Та це все фігня, треба пересидіти". Буде третя хвиля, коли в країнах Європи почнеться економічна рецесія. Людей почнуть звільняти, і вони поїдуть додому. Тому це не процес, який закінчиться відразу. Ось, вивезли людей і сказали: "Супер, усе скінчилося, вітаємо з перемогою". Я думаю, усе це триватиме кілька місяців", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпотяг 28 березня планує евакуювати українців із Росії, - посольство України в РФ

"Вчора у мене був переломний момент. Раніше я думав, як би не заразитися, але я розумію, що шанси можуть бути невеликі. Тепер я думаю, як перехворіти. Що робити в такій ситуації, кому телефонувати, на кого розраховувати? Я думаю, нам всім треба пропрацювати це в голові", - зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, станом на вечір 24 ​​березня за сприяння дипломатичних установ з-за кордону повернулися 78 592 українці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184168
 
 
 Топ коментарі
 
Виникає питання. А ті українці, про яких йде мова, вони про це знають? В МИД ожидают три большие волны эвакуации украинцев из-за границы: это будет продолжаться несколько месяцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8249
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за чей счет банкет? я понимаю, что граждане ниши, им надо помогать, но было бы нормально, чтобы они несли расходы по своей доставке домой. а то им халява, кой-кому пиар, а оплата счетов - нам?
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И как только все история с вирусом закончится, все гастарбайтеры мгноенно насрут на Украину и быстренько свалят в Польшу и т.д.
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Виникає питання. А ті українці, про яких йде мова, вони про це знають? В МИД ожидают три большие волны эвакуации украинцев из-за границы: это будет продолжаться несколько месяцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8249
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Всякий знает, что там, где есть мухи, посуда не может быть чистой: не говоря уж о простых посетителях, даже такие лица, как исправник, становой и проезжие помещики, обедая в трактире, никогда не жалуются, если им подают тарелку или рюмку, загаженную мухами; он же не стал есть, прежде чем половой не помыл тарелки в горячей воде. Очевидно, форсил и старался показаться благороднее, чем он есть на самом деле.
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за чей счет банкет? я понимаю, что граждане ниши, им надо помогать, но было бы нормально, чтобы они несли расходы по своей доставке домой. а то им халява, кой-кому пиар, а оплата счетов - нам?
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Хочу ще додати що 99% цих українців не платило податків в Україні, з яких утримується система охорони здоров'я..... а шанси що вони нею скористаються дуже високі
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балабол....да никто оттуда не уедет...тут все гораздо хуже
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И как только все история с вирусом закончится, все гастарбайтеры мгноенно насрут на Украину и быстренько свалят в Польшу и т.д.
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Когда в Европе всё закончится, в Украине всё только начнётся. И глазом моргнуть не успеем, как цивилизованные страны оградятся от нас железным занавесом.
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Это непонимает только Зеленский!
Но из-за них может умереть много людей!
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Вы вообще в курсе, сколько денег они из Польши (и других стран) переводят...эти самые, нелюбимые Вами гастарбайтеры. Сейчас без этой валюты экономике будет ой как несладко...Так что правительство молиться должно, чтобы какрантин в Польше поскорее закончился и поток валюты возобновился
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Эти "гастарбайтеры" вкладывают в экономику страны в несколько раз больше тебя, каждый из них. Но ты слишком туп, чтобы это понять. У тебя, наверное, заботиться об Украине - сидеть в своем Мухосранске, получая свою зарплату.

Типичный совок.
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Тоді який толк з карантину? Так точно нічого не в повільнити.Та й довгий карантин Україна не витримає.
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так они что , карантин прекращать "несколько месяцев " не собираются?

Иначе смысл в карантирне внутри страны, если после его окончания МИД продолжит усиленно завозить в Украину потенциальных больных ?
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Якщо в країнах Європи буде економічна криза,то в Україні буде економічний занепад.
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МИД УКРАИНЫ ИМПОРТЕРЫ КОРОНОВИРУСА !!! ПДРЫ ДЕРЖИМОРДЫ !!!
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А у нас не начнётся экономическая рецессия, уж точно посильнее чем в ЕС?

Ради 75000 и более граждан, повернуть страну в эпидемию и карантин.
Мы все пострадаем из-за того, что жизни граждан вне страны оказались важнее для президента чем тех граждан внутри страны, кто платит налоги и чья жизнь, здоровье и материальное благополучие и элементарное наличие еды под угрозой теперь.

Всё защищают этих возвоащенцев, что мы должны проявить толерантность к ним и встречать с распростертыми руками, а о том, что эти несощнательные граждане вполне осознанно ходят по магазинам и аптекам и заражают других, о том, что из-за них и их поведения кто-то может лишиться 30% функции лёгких или умереть все молчат.

Говорят, а поставьте себя на их место, хотя сами не ставят себя на место тех кто может заболеть, лишиться родных, остаться теперь без еды и средств к существованию из-за эпидемии втч.

Президент если хотел кого-то эвакуировать должен был обеспечить условия карантина, он ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕЙ СТРАНЫ, а не тех кто уехал и не справляется со своими обязанностями.
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Не знаю даже с чего начать... Одно возмущение. Почему ВСЕ украинцы должны сидеть на карантине??? Уж если и объявили о нем, то пусть прекратят завозить этих "любителей" всего украинского. ХВАТИТ ИХ СВОЗИТЬ!! А если кого завезли, то пусть ОНИ И СИДЯТ НА КАРАНТИНЕ!! А украинцам необходимо работать!!
Теперь другое. Почему я могу спокойно купить шаурму, но не имею возможности купить кочан капусты?? Почему открыты ломбарды, но закрыты книжные магазины, мастерские, СТО? О промышленных предприятиях я вообще молчу. Что будут кушать люди, у которых не будет даже той мизерной зарплаты уже в АПРЕЛЕ?? Чем они будут кормитть своих детей, которые безвылазно сидят дома и не знают, чем заняться, кроме, как побегать по голове соседям... почему все это есть? Почему нас всех постоянно запугивают?? Хвати издеваться над людьми! хватит...
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Какие Вы странные вопросы задете.
Страну приказано сдать без населения, а Вы все спрашиваете и спрашиваете
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Вот! И кого же тогда без конца к нам завозят? Зачем? Находятся ли эти возвращенцы на карантине, как мы?
Они передваигаются по всему миру, а нам приказано сидеть, ездить можно по пропускам, как буд-то это не общественный транспорт, а билет на Луну! Как все это понимать и сколько можно издеваться...
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О на счёт качана капусты отдельный разговор. Базары-открытый воздух, они более безопасны, чем их супермаркеты с узким одним входом и закрытым пространсвом.

Но базары закрыли, не дали людям распродаться, не дали людям запастись едой для карантина.

Теперь страна 37 млн все должны страдать кто-то экономически, терять работу, кто-то потеряет здоровье, кто-то близких и жизнь, потому что президент не задумался ни о карантине, ни о масках с высокой степенью защиты, а делает все наоборот.

О тех детях, которым скоро нечего есть будет президент не думает, наоборот экспорт пшеницы увеличили на 70%, зато всех больных вернул, молодец, справился.
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зеленский начинает выполнять обещание вернуть украинцев в Украину. про передохших внутри страны от такой миграции - речи не было.
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т.е месяцами будет теоретическая возможность повторных привозов-завозов нам чумки???
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Пока либо российскую армию не введут, либо австрийцам черноземы задаром не отдадут В МИД ожидают три большие волны эвакуации украинцев из-за границы: это будет продолжаться несколько месяцев, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8120
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как раз к осени закончим завозить то, что с новой силой воспрянет уже осенью. Так и будем сидеть по домам?
Я НЕ ВЕРЮ, что едут назад те, кто уехал из Украины в поисках лучшей жизни. К нам завозят тех. кто перепаскудит все и всех здесь. Эти люди НЕ украинцы. А если и есть, то лишь небольшой процент. Вот кто-нибудь видел, кто прилетает-приезжает? Были репортажи или интервью с несколькими из завезенных? я не видела.
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Можете поговорить со мной. Я прилетел в пятницу из Бангкока через Стамбул и сижу на карантине, отправил жену к маме. Задавайте свои вопросы, жду. И да, я украинец У МЗС очікують три великі хвилі евакуації українців з-за кордону: це триватиме кілька місяців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2912
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поздравляю Вас с тем, что Вы - украинец. А Вы, простите, в прошлом году улетели в Бангкок? Нет? А зачем Вы улетели из Украины в тот период, когда повсему миру бушевала корона? А?
С одним таким, только побывавшим в Египте я уже поговрила. Этот умник с двумя детьми туда поперся в начале марта. Вернулись всей семьей довольные и даваай рассказывать. какие мы все тупые!! Что все эти вирусы - чушь собачая. Вы тожетак считаете?
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1. Да, в прошлом. В ноябре. И не отдыхать.

2. Нет, не считаю.
Еще вопросы?
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мое мнение другое , те что остались останутся ,во первых страны в которых они точно знают что они прошли карантин и заразы не притащат , работодатель к ним привык ,они получили опыт , и работодатель сделает все что бы они у него работали вплоть до способствования получения вида на временное жилье так как что бы не говорили про кризис ,рабочая сила нужна и её не хватает , это не белые воротнички ,лопата всегда в тренде , а сюда ехать к разбитому корыту ,а оно будет, заробитчане в ряд ли будут стремиться ,и семьи кормить надо и жить , кроме того многие пересмотрят свою позицию в сторону если хочешь нормально жить сваливай из родной страны быстрее ,и будут сваливать
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остаются те кто имеет вид на жительство или гражданство, или официальную работу, таких всего процентов 10-15 % от всего количества, остальных выставили нах "на выход" с вещами потому как большинство работало нелегально...
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а у меня другая инфо ,тем кто остался в трудное время на работе фирм ,им делают сейчас фирмы и вид на жительство , и многое другое чего не было ранее , да это явление не поголовно но уже и не единичные случаи
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пацан сказал, пацан сделал. Говорил верну Украинцев в Украину "вернул". Пусть возвращаются, только же пускай не несут убытки перелетами да перевозами, а платят своими Мы то же здесь люди. А то как работать бендеровцы уехали туда где все построено, а как строить то мы,, Центральная Украина москали
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Эти "патриоты" за которых Зеленский так переживает, сидят до последнего и ждут, а вдруг возвращаться ненужно будет и при певой же возможности, свалят обратно! Но при этом заразят пол страны! А Оманский осел носится с ними как дурень со ступой, рискуя всеми кто живет в Украине!!! Интересно, а за последствия Зеленский отвечать собирается??
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О, там замечательно.
Там население в сельской местности пластиковый совочек для мусора ремонтирует (были записи в сети, могу даже дать ссылку).
КНДР - страна-концлагерь, мечта рептилоидов.
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её по-видимому держат, как страну музей, что и так может быть, а то никто не поверит, если рассказать.
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Да серьезно? У тебя есть достоверная инфа о том, сколько там больных и умерших? Интересно, как ты ее получаешь.
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Виведіть хтось Моніку із самоізоляції! Скажіть, що це не воєнком із повісткою, досить під спідницею дружини ховатись!
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Я думаю що голова МЗС може не переживати як і де він переболіє. А мільйони простих українців - інше питання.
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Во имя спасения нации , мы будем вынуждены отстреливаться из пулеметов.
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Дурень ти а не міністр - уже постійна міграція на протязі пару років - закінчуються робочі візи - терміни, та іменований "безвіз"...- кУлЄбо , ти є повна дурня У МЗС очікують три великі хвилі евакуації українців з-за кордону: це триватиме кілька місяців, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9438
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