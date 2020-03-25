 Кличко звільнив відповідального за столичні парковки. ДОКУМЕНТ

Відповідне розпорядження міського голови №169 від 20 березня 2020 року розміщено на сайті Київської міськдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Німас був звільнений за власним бажанням. Виконувачем обов'язки директора КП "Київтранспарксервіс" призначена заступник директора з юридичних питань підприємства Тетяна Ларіна.

Радник мера Києва Максим Бахматов у фейсбуці висловився про звільнення Німаса ось так: "Обговорили. Розкрили. Звільнили.

Було б здорово ще кримінальне розслідування. Але це не ми. Поки) Всі парковки і нічні паркувальні місця ".

"Я не борюся з корупцією. Немає повноважень. А виганяти неефективних і будувати ефективні прозорі конструкції - можу", - додав він у коментарі.

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