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 Кличко звільнив відповідального за столичні парковки. ДОКУМЕНТ

Мер Києва Віталій Кличко звільнив Олександра Німаса з посади директора КП "Київтранспарксервіс".

Відповідне розпорядження міського голови №169 від 20 березня 2020 року розміщено на сайті Київської міськдержадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Німас був звільнений за власним бажанням. Виконувачем обов'язки директора КП "Київтранспарксервіс" призначена заступник директора з юридичних питань підприємства Тетяна Ларіна.

Радник мера Києва Максим Бахматов у фейсбуці висловився про звільнення Німаса ось так: "Обговорили. Розкрили. Звільнили.

Було б здорово ще кримінальне розслідування. Але це не ми. Поки) Всі парковки і нічні паркувальні місця ".

"Я не борюся з корупцією. Немає повноважень. А виганяти неефективних і будувати ефективні прозорі конструкції - можу", - додав він у коментарі.

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Кличко звільнив відповідального за столичні парковки 01
Кличко звільнив відповідального за столичні парковки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184165
 
 
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педаля почувствовал кризис на своем кармане) так сам же запретил людям передвигаться!
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давно пора, обнагліли вже зовсім, паркомісце на автостоянках ГО "Київської міської спілки автомобілістів" з листопада 2019 року стало коштувати 700 (сімсот грн. в місяць). На Стоянці по вул. Героїв Севастополя, 21 паркоміст за 350. ось і порахуйте куда ідуть кошти. В штаті тільки сім охоронців, по чотири тисячі в місяць. Кошти за стоянку беруть тільки налом, терміналів, для сплати по безналу немає.
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