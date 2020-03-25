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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:дефолт (31) МВФ (705) Рашкован Владислав (4)

 Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство. ФОТОрепортаж

В Україні є доволі вперта група людей, яка продає багатьом фінансово неосвіченим людям ідею дефолту.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні є доволі вперта група людей, яка продає багатьом фінансово неосвіченим людям ідею дефолту. Мовляв, тільки боягузи платять за боргами - навіщо нам шукати зовнішнє фінансування на боротьбу з кризою? Давайте покажемо, хто в нашому суверенному домі господар: візьмемо ті мільярди гривень і доларів, які країна позичила в минулому, і замість повернення кредиторам, направимо їх на допомогу бідним і знедоленим. Мене багато хто просив написати колонку на тему шкоди дефолту. Я не буду цього робити - за мене це вже зробили багато відомих економістів, яких я поважаю", - заявив він.

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"Я лише наведу знизу слова, які стоять в одному ряду зі словом "дефолт":

- Девальвація
- Інфляція
- Банкрутство
- Порожні магазини
- Набіги на банки
- Соціальні протести
- Насильство на вулицях
- Мародерство
- Міжнародна ізоляція

Я також рекомендую політикам, зокрема депутатам, подивитися яскраві картинки з Аргентини, Еквадору, Росії та деяких інших країн. Всі вони пов'язані зі словом "дефолт". Панове депутати і політики, ви справді хочете такого майбутнього для України?" - додав Рашкован і опублікував відповідні фото.

Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 01

Аргентина

Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 02
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 03
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 04
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 05

Нікарагуа


Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 06
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 07
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 08

Росія

Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 09
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 10
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 11

Венесуела


Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 12
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 13
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 14
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 15
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 16
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 17

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184161
 
   
 Топ коментарі
 
Святая Бенядонна! Покровительница дефолтов. Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство - Цензор.НЕТ 6079
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опиздал, батенька.

об этом надо было думать год назад - когда вы все весело и с огоньком "топили барыгу".
При "барыге" был профицит, все росло - производство, зарплаты, пенсии.
Но вам это не нравилось.

Чтож, глупость - дорогое удовольствие...
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Место мародера #1 застолбил падлошенко
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Китай встает с колен,покупает нефть только у США,а это конец кремлевскому ОПГ.Хотя просятся на прием в Саудитам,но это бесполезно.Салман дураков не прощает
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ОТВЕТ МВФ:
- Так ведь по приколу. И хуже не будет.
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«Треба просто припинити кашляти»
Общество 25-мар, 04:389 3 660 0

Знаете, вот не критиковал я особо власть за карантин, потому что понимаю, что никто к такому событию как коронавирус не готов.

Даже страны, в которых руководство МОЗ на "Битвах экстрасенсов" скилы себе не поднимало.

И как бы не стоит стрелять в пианиста, он играет как умеет и чем умеет. Все в одной лодке сейчас, грести придется всем.

Но, блд, после того, как увидел разгоняемые в фейсбуке тексты про то, как наше мудрое правительство позаботилось об Украине, и только благодаря ему мы находимся в конце списка по подтвержденным зараженным, благодаря их мудрым и решительным действиям, у меня реально бомбануло.

Мы не знаем сколько зараженных коронавирусом в Украине. Просто потому, что тесты появились слишком поздно.

Нет, у нас не 73 зараженных. У нас смогли только 73 зараженных выявить.

Их может быть в сотни раз больше, а может и в тысячи. Мы не знаем. И это благодаря ему, да.

Тот факт что правительство подсуетилось, и Мотовиловец вернулся из Китая на самолете, забитом медоборудованием, - это хорошо.

Это тот случай, когда большой респект за сделанное. Но этого мало. Это надо было делать месяцы назад.

А нашему мудрому правительству мне есть что сказать.

Говорится голосом ведущей Мосийчук:

- Мы устали от эпидемии. Надо просто прекратить кашлять.

Эту эпидемию придумали политики, они зарабатывают на ней.

Serg Marco

..................................................

НЕ ТАК СТРАШЕН КАРАНТИН, КАК ЕГО ОРГАНИЗАТОРЫ
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"В Украине есть довольно упертая группа людей,Источник:https://censor.net.ua/n3184161"
Як толерантно сказав про зебілів. Представитель Украины в МВФ Рашкован о последствиях дефолта: Пустые магазины, набеги на банки, протесты и мародерство - Цензор.НЕТ 486
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По-факту, дефолт в нас відбувся ще 21.04.19. Зебіли, ви це зробили, разом!
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И вдоль дороги зелёные бабуины на столбах будут висеть...
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ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ ПЕРЕД СУДОМ ЗА СВОИ ЗЛОДЕЯНИЯ !!!! МАЛАНЦА КОЛОМОЙШУ НА НАРЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Fursa Sergey

@FursaSergey

Обидно, когда в сериале ты посылаешь МВФ в попу, потому что они требуют от тебя ядерное хранилище на территории Украины, а в жизни они всего лишь хотят, чтобы твой друг вернул гражданам твоей страны 5,5 млрд долларов. И посылать уже надо своего друга.
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А де Янелох Оманаький? Я так думаю він вже неофіційно відійшов від влади. Країною керує ФСБ.
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Инвесторы бегут из всех стран Мира,на сегодня выведено 90 миллиардов долларов,включая Украину.Покупайте пояса Эрдогана и его безпилотники,только так можно остановить путлерскую шайку Шаривовых
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без дефолта толку не буде... багатиє пазавідуют ніщім
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А дальше, как в ЮАР.
Белые, контролируют весь бизнес, торговлю, политику, отгораживаются от черномазых стенами и ставят пулеметные вышки.
А внизу бегают голодные и дикие черномазые зебилы, ищут у кгого б что-нить отобрать и заполняют своим дерьмом брошенные белыми города. Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 9614

И если события пойдут, как в ЮАР, но в обратном порядке, то следующий этап сегрегация и апартеид - лишение зебилов всех прав и запрет появляться в заведениях для белых. Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 1526
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 1589
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По факту зебилов осталось не больше 16-20% и своего бубочку они точно не будут защищать.
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Даже не знаю хорошо это или плохо.
Умственные и моральные каечства перекрасившихся все равно остались на том же уровне, что и год назад.

Пока у неполноценных будут все права, ничего хорошего в Украине не будет.
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шоколадные белыми быть не могут априори.. цветом морды не вышли
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Зараз, в ПАР, просто геноцид із вбивствами, грабунками, ґвалтуваннями але світ про це «толерантно» мовчить, адже масово вбивають білих поселенців. Соціалісти вони такі...
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Да. Простыз фермеров, которые не огородились.

А к тем, кто за стенами и пулеметами, с палками не подойдешь. По сути там у белых государство в государстве.
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Зебилы дефолта не боятся, как им беня сказал - это всего 10 лет перетерпеть надо.
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А чего им бояться слова, значение которого в силу своей тупости они не понимают?

Они ж думают, что дефолт касается только богатых. А у зебильных нищебродов типа ничего нет и поэтому им нечего терять.
Вот только богатые теряют деньги, которые могут потом заработать, а бедные теряют жизнь, которую не вернешь и не начнешь заново.
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Из того то узнал случайно от честных россянцев.
Зеленский жил на россии с 1998 года и получал гранты от ФСБ на любые съемки фильмов,рассмеши комиков ,прочего дерьма типа кварталовских шуток из бюджета россии.
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четный расиянец всего один... владимвладимырыч.. и как ты это с ним пересёкся? Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 331
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Босой,не гони пургу,на россии есть мои пацаны.Не парься
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кто б сомневался Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 8970
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Господа депутаты и политики, вы действительно хотите такого будущего Украине?" - добавил Рашкован и опубликовал соответствующие фото.Источник: https://censor.net.ua/n3184161

Звісно що хотять.Правда не всі.
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Если не начнете штрафовать магазинных барыг,забирать лицензию на торговлю,конфисковывать товар
и закрывать магазины тех хто старается нажится поднявши от фонаря цены - точно все будет что написано.
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И делать это будет ЗЕбанарий, который продал все средства индивидуальной защиты в разнар эпидемии?
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2013 год.Советник Путина пророчит Украине дефолт. 8 сентября 2013 . /2015 год.Дефолт Украины практически неизбежен Он наступит в конце января, максимум, в феврале 2015 года . Украине невероятно повезет, если в 20015-м курс не превысит 50 гривен за доллар, страну ждет экономический и политический кризис/2019 год.Пришедший к власти кодлан Коломойского начал выполнять установку Путина на дефолт.
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Рашкованя - этим всем сказано, и закрыть тему.
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Враньё, в Зимбабве уже давно Доллар США ходит и другие деньги, а собственных нет.
Ещё бы привёл фотографии из фашистского концлагеря для запугивания...
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Из ютуба.
Петр Порошенко стал президентом россии.Все кто разбросал короновирус в Китае,Петр Алексеевич ждет у Мавзолея ленина
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Дефолт это не плохо! Дефолт - это хуже некуда.
Простые граждане потеряют всё. Те кто у государственного корыта станут миллиардерами.
Но долг величиной в ВВП, при нынешнем развитии экономики, не отдадим никогда! Что делать?
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Что такое дефолт?
Это если у вас есть семья и долг, и вы обязаны его отдавать.
И вот так случилось, что ваш доход уменьшился. И обепечивать семью и отдавать долг теперь не хватает. Вы должны выбрать - или отдавать долг как и раньше, или урезать жену и детей - скажем, пусть теперь едят одну кашу без котлеты. Дефолт - это когда вы решаете в пользу котлеты.
Ну и да, если вы таки решитесь в пользу котлеты - это должна быть таки котлета, а не пузырь водки. Ну, ещё вы должны быть нормальным человеком. а не вором или дебилом с дурки. И т.д.
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В Аргентине сделали только одну из 10 ошибок, которые сделала Украина при Порошенко и Зеленском. Аргентина разрешила продажу государственных земель в частную собственность без ограничениявеличины участка. У нас тоже хотят не ограничивать величину продаваемого участка. 9 других ошибок сделают только возврат страны к нормальной жизни мало вероятным.
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Боятся они другого, при дефолте все таким "трудом" наворованное /движемое и недвижемое имущество, счета в банках/ за границей будет КОНФИСКОВАНО в счет погащения долгов! Куда же тогда податься "бедным" украинским чунушам и олирархам, ведь, все их майно будет арестовано!? Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство - Цензор.НЕТ 6909
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Комментарии о дефолте, должны бы быть из области экономической теории, общей мировой экономики, о экономическом анализе ситуации, о торговом сальдо, и тому подобных вещах, но не очередной грызнёй порохоботов с зелеботами.
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Может нам это и надо , что бы быстрее отправить власть в отставку .
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Протесты в Украине это из области фантастики. Думаю за шесть лет все это поняли.
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