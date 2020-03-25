 У Львові пошиють і безкоштовно роздадуть 20 тисяч стерильних масок

Про це розповіла організаторка ініціативи щодо безкоштовного пошиття масок Анастасія Рибак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112.ua.

Власниця невеликої майстерні організувала дистанційне пошиття 20 тисяч стерильних засобів медичного захисту для нужденних громадян. В одні руки планують видавати по 2 маски, на сім'ю - по 6.

"Організація нашого партнера Романа Дуди вже закупила спеціальний тканинний матеріал, з якого роблять медичні маски. Вже розвезли його швачкам: не менше 100 штук в одні руки. Відвезти і пошити маски погодилися люди, які відгукнулися на клич в соцмережах", - розповідає Рибак.

За перший день анонсу ініціативи Анастасії Рибак вдалося зібрати понад 20 волонтерів, серед яких і працівники Львівської держадміністрації. Пошили першу партію, яку направили в лабораторії для обробки.

Обробка теж відбувається на волонтерських засадах. Кожен день на поклик Анастасії Рибак відгукуються нові і нові клініки, в тому числі і стоматології. Автор ініціативи каже, що у них є необхідне обладнання для таких маніпуляцій.

Волонтери будуть видавати маски не тільки в центрі міста, але й у віддалених мікрорайонах Львова, таких як Рясне. В умовах карантину видачу не хочуть зосереджувати в одному місці. Спеціальні намети встановлювати не будуть. Планується, що номери телефонів волонтерів розголосять через соцмережі і держадміністрацію.

Щоб маски не перепродували, їх будуть маркувати. Брендового логотипу не буде: помітки поставлять дитячими печатками. Відрізнити їх легко також і за зовнішнім виглядом: тканина біла, а гумки - чорні.

"Немає проблем, які не можна вирішити. В умовах дефіциту масок всім потребуючим допомогти, звичайно, не можемо. Але взяти ситуацію в свої руки, - вже краще, ніж нічого", - пояснює організатор ініціативи.

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