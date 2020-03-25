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 У Львові пошиють і безкоштовно роздадуть 20 тисяч стерильних масок

У Львові мешканців міста вже 26-27 березня обіцяють забезпечити безкоштовними стерильними медичними масками.

Про це розповіла організаторка ініціативи щодо безкоштовного пошиття масок Анастасія Рибак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112.ua.

Власниця невеликої майстерні організувала дистанційне пошиття 20 тисяч стерильних засобів медичного захисту для нужденних громадян. В одні руки планують видавати по 2 маски, на сім'ю - по 6.

"Організація нашого партнера Романа Дуди вже закупила спеціальний тканинний матеріал, з якого роблять медичні маски. Вже розвезли його швачкам: не менше 100 штук в одні руки. Відвезти і пошити маски погодилися люди, які відгукнулися на клич в соцмережах", - розповідає Рибак.

За перший день анонсу ініціативи Анастасії Рибак вдалося зібрати понад 20 волонтерів, серед яких і працівники Львівської держадміністрації. Пошили першу партію, яку направили в лабораторії для обробки.

Обробка теж відбувається на волонтерських засадах. Кожен день на поклик Анастасії Рибак відгукуються нові і нові клініки, в тому числі і стоматології. Автор ініціативи каже, що у них є необхідне обладнання для таких маніпуляцій.

Волонтери будуть видавати маски не тільки в центрі міста, але й у віддалених мікрорайонах Львова, таких як Рясне. В умовах карантину видачу не хочуть зосереджувати в одному місці. Спеціальні намети встановлювати не будуть. Планується, що номери телефонів волонтерів розголосять через соцмережі і держадміністрацію.

Щоб маски не перепродували, їх будуть маркувати. Брендового логотипу не буде: помітки поставлять дитячими печатками. Відрізнити їх легко також і за зовнішнім виглядом: тканина біла, а гумки - чорні.

"Немає проблем, які не можна вирішити. В умовах дефіциту масок всім потребуючим допомогти, звичайно, не можемо. Але взяти ситуацію в свої руки, - вже краще, ніж нічого", - пояснює організатор ініціативи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184160
 
 
 Топ коментарі
 
Учитесь зелебобики, в единственной области где нах послали ваших малоросов бесплатно раздадут маски
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Клоун. Итоги 10 месяцев Экономику и внешнюю политику просрал Одичалых почти признал Маски продал Все друзья, кумовья при должностях Области поделены между олигархами Впереди пздц Эй, дефективные, я не слышу вашего смеха
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Учитесь зелебобики, в единственной области где нах послали ваших малоросов бесплатно раздадут маски
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маски или декорации для *********** шоу?
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Саме так мав поступити уряд, скласти список потреб медиків, поліції, НГУ, військових, чиновників, комунальних працівників в масках, щитках, костюмах, дезінфекційних засобах і роздати виробникам з питаннямхто може що виробити і в яких обсягах і за якою ціною! По результатам опитування потрібно було прийняти рішення про фінансування масового виробництва всього необхідного! Україна зараз має працювати в три зміни і шити маски та робити засоби захисту і медичне обладнання і продавати, продавати і продавати по всьому світу!
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28 лет дерибана за год не остановишь, а дерибанщиков всех не переловишь и не запрёшь.
Они еще и мутируют и клонируются, как вирусы... И Зеленского, похоже, обволокли, как
антитела инородное для дерибанной системы тело... Уж такие вы есть пока, украинцы, imho. Во Львове сошьют и бесплатно раздадут 20 тысяч стерильных масок - Цензор.НЕТ 3996
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капля в морі.. але треба щось таке робити скрізь
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Клоун. Итоги 10 месяцев Экономику и внешнюю политику просрал Одичалых почти признал Маски продал Все друзья, кумовья при должностях Области поделены между олигархами Впереди пздц Эй, дефективные, я не слышу вашего смеха
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Опять всё на волонтерах! Нах такие государственные деятели?
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Что-то мне подсказывает, что классическое государство - не для украинцев.
Оно, как ни крути, становится основой коррупции. Украинское общество способно
к иной организации - на основе личной инициативы и самоорганизации,
а не государственного принуждения.
Надо бы это разработать. Быть вам Украинской Конфедерацией,
славянской Швейцарией! Может быть?
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В нас просто держава в своїй основі організована по московським лекалам. Де є "податное население" і є центр Москва(в нас Київ) куда стікається більшість коштів. Що далі відбувається з тим "податним населением" центр особливо ніяк не цікавить.

Нам потрібно вертатись до системи де в основі є місто/громада яке дає собі ради(аля Магдигбурське право) і невелику частину коштів передає в центр для вирішення загальнодержавних питань.
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В нас просто держава в своїй основі організована по московським лекалам.



Именно! С этого и надо начинать. Тимошенко, кстати, предложила мягкий сценарий отхода от этой cxемы, но народ, инфицированный тимошенкофобией еще при ющерах-рыгах и манафортах, да под инфо-хлопушки порохоботов, не смог ее поддержать.
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- Володимир Олександрович, що робитимемо з армією?
- Нада просто пристать иё кармить!
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Генерал Забродський передав реанімаційне обладнання від Фонду Порошенка в інфекційну лікарню ДніпраВо Львове сошьют и бесплатно раздадут 20 тысяч стерильных масок - Цензор.НЕТ 676
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Великий респект Людям з великої букви, які здатні так організуватись.
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Подозрение Порошенко - юридический трэш. Об этом рассказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью Олесе Бацман, отвечая на вопрос о том, почему он не подписал проект подозрения ПорошенкоВо Львове сошьют и бесплатно раздадут 20 тысяч стерильных масок - Цензор.НЕТ 9226
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порохобот Рябошапка вернулся в круги своя.
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Да если Венидиктова подпишет подозрение он обешал выступить свидетелем этой лабуды.
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Військові доставили гуманітарну допомогу до медзакладів біля лінії зіткнення на ДонбасіВо Львове сошьют и бесплатно раздадут 20 тысяч стерильных масок - Цензор.НЕТ 6148
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такое может делать только народ, но не наша влась
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Рішення про створення консультативної ради з ОРДЛО ще не прийнято, - Резніков
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"Минздрав Украины получил от Google более полумиллиона долларов на информационную кампанию касательно коронавирусной инфекции."
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К сожалению "интевью Сороса Дойче Велле от вчера" уже зачищают, бо дядько Сорос может Бенину попку на Джек Юнион порвать. Заметьте как "Порошенко" сменился "Зеленским". Неизменны только стада хомячков бегающие за морковкой из говна Игоря Валерьевича.

Уважаемые "икспьорды". Вся информаций вброшеная Бениным "цензором" не выдерживает никакой критики, ибо высосана из "пальца" Игоря Валерьевича (если не сказать хужей). Подмахивая Игорю Валерьевичу вы помогаете ему в борьбе против антиколомойского закона.

Лубянские "источники" утверждают, що вчера состоялся "эмоциональный разговор" Бени и его продажного клоуна. Краткое содержание разговора и стало основой "интервью Сороса Дойче Велле" и клоун вертелся как шашлык на ........

28.03 зашквар Бени как шашлыка вместо клоуна...
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Суд арештував нерухомість компанії "Приватофис" на вимогу ПриватбанкуУ Львові пошиють і безкоштовно роздадуть 20 тисяч стерильних масок - Цензор.НЕТ 697
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и без порохоботов тем более. А то как в анекдоте про мёд и редьку: Орёт редька, что она с мёдом хороша. А мёд отвечает, что я и без тебя хорош.
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Дуже цікаво що росіянина під англійським проксі так турбують порохоботи у Львові.
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