 Замість експрес-тестів закупимо для України ще тести ПЦР через офіс Джека Ма, - Ярославський

Про це повідомляє пресслужба DCH, передають Українські новини.
"ПЛР-тести, про постачання яких я домовлявся і які в понеділок привезли з Китаю, - на сьогодні найбільш точні та ефективні. У світі це дефіцитний товар, який ми отримуємо з надійного перевіреного джерела завдяки неоціненній допомозі Джека Ма. Такою унікальною можливістю нехтувати не можна. Тому ми спільно з Офісом Президента купуємо і веземо в Україну ще 100 тис. тестових систем ПЛР", - пояснив бізнесмен.
Ярославський підкреслив, що це саме такий тип тестів для діагностики коронавірусу, який, на думку медичних експертів, потрібен зараз, щоб призупинити розповзання епідемії по країні.
Як відомо, Олександр Ярославський після наради в ОП 16 березня спочатку виділив $2 млн на закупівлю експрес-тестів.
Нагадаємо, що вчора в Україну по лінії Ярославського-Джека Ма прибула перша партія ПЛР-тестів, що забезпечують максимально можливу високу точність виявлення коронавірусу. На думку вчених-вірусологів, ПЛР-аналіз є золотим стандартом для діагностики коронавірусної інфекції. З допомогою спеціального імунофлюоресцентного аналізатора взяті у пацієнтів зразки досліджуються на предмет наявності в них специфічного для коронавірусу N-антигену.
"Тест-системы, которые переданы в Украину Китаем, не сертифицированы в соответствии с международными правилами и требованиями ВОЗ. В результате их применения в Китае не идентифицированными оказалось около 100 000 человек, являющихся носителем вируса. "
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
У вас все нормально с логикой?
Потому что если подпустит - через час все тесты будут в Израиле.
Как маски и стратегические запасы зерна.
зачем ему заниматься чем-то еще? - если лезет, беня бьет по лапкам, приходится маме-римме жаловаться...
Может, стоило бы пойти таким путем?
"Вести из другого измерения" - Алексей Давиденко
В Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали Киоски Corona Drive In.
Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. И тут же получаешь результат не выходя из машины.
Все гениальное - просто.
На обочинах дорог расставили обыкновенные контейнеры с окнами, где тебе медицинские работники в защитных костюмах прямо не выходя из машины берут мазок и делают тест на коронавирус.
Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга.
Бескровные тесты - мазок из носа и рта, который не требуют никакого медицинского разъяснения.
Тесты делятся на бесплатные и платные.
Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой.
А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить.