 Замість експрес-тестів закупимо для України ще тести ПЦР через офіс Джека Ма, - Ярославський

Про це повідомляє пресслужба DCH, передають Українські новини.

"ПЛР-тести, про постачання яких я домовлявся і які в понеділок привезли з Китаю, - на сьогодні найбільш точні та ефективні. У світі це дефіцитний товар, який ми отримуємо з надійного перевіреного джерела завдяки неоціненній допомозі Джека Ма. Такою унікальною можливістю нехтувати не можна. Тому ми спільно з Офісом Президента купуємо і веземо в Україну ще 100 тис. тестових систем ПЛР", - пояснив бізнесмен.

Ярославський підкреслив, що це саме такий тип тестів для діагностики коронавірусу, який, на думку медичних експертів, потрібен зараз, щоб призупинити розповзання епідемії по країні.

Як відомо, Олександр Ярославський після наради в ОП 16 березня спочатку виділив $2 млн на закупівлю експрес-тестів.

Нагадаємо, що вчора в Україну по лінії Ярославського-Джека Ма прибула перша партія ПЛР-тестів, що забезпечують максимально можливу високу точність виявлення коронавірусу. На думку вчених-вірусологів, ПЛР-аналіз є золотим стандартом для діагностики коронавірусної інфекції. З допомогою спеціального імунофлюоресцентного аналізатора взяті у пацієнтів зразки досліджуються на предмет наявності в них специфічного для коронавірусу N-антигену.