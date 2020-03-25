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 Замість експрес-тестів закупимо для України ще тести ПЦР через офіс Джека Ма, - Ярославський

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський закупить для України замість експрес-тестів на коронавірус ще партію ПЛР-тестів через свого друга Джека Ма. На це піде близько половини з $2 млн, виділених ним на боротьбу з епідемією.

Про це повідомляє пресслужба DCH, передають Українські новини.

"ПЛР-тести, про постачання яких я домовлявся і які в понеділок привезли з Китаю, - на сьогодні найбільш точні та ефективні. У світі це дефіцитний товар, який ми отримуємо з надійного перевіреного джерела завдяки неоціненній допомозі Джека Ма. Такою унікальною можливістю нехтувати не можна. Тому ми спільно з Офісом Президента купуємо і веземо в Україну ще 100 тис. тестових систем ПЛР", - пояснив бізнесмен.

Ярославський підкреслив, що це саме такий тип тестів для діагностики коронавірусу, який, на думку медичних експертів, потрібен зараз, щоб призупинити розповзання епідемії по країні.

Як відомо, Олександр Ярославський після наради в ОП 16 березня спочатку виділив $2 млн на закупівлю експрес-тестів.

Нагадаємо, що вчора в Україну по лінії Ярославського-Джека Ма прибула перша партія ПЛР-тестів, що забезпечують максимально можливу високу точність виявлення коронавірусу. На думку вчених-вірусологів, ПЛР-аналіз є золотим стандартом для діагностики коронавірусної інфекції. З допомогою спеціального імунофлюоресцентного аналізатора взяті у пацієнтів зразки досліджуються на предмет наявності в них специфічного для коронавірусу N-антигену.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184156
 
 
 Топ коментарі
 
Главное, чтоб Ярославский не подпустил к этим тестам ишака и его "слуг-нарида".
Потому что если подпустит - через час все тесты будут в Израиле.
Как маски и стратегические запасы зерна.
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Вообще-то, с подобніми заявлениями должен віступать Емец, а не олигарх.... Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский - Цензор.НЕТ 1374
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офис президента уже завез 10 млн тестов как зеннелох по видосу обещал
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10 млн -это зелетреп, 50 тыс всего. Ну а Ярославский приберег бы свои миллионы на закупку аппаратов ИВЛ, которых может не хватать и лекарств.
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реально зелупа завез 250 тыс. - и к тому же, непригодных

"Тест-системы, которые переданы в Украину Китаем, не сертифицированы в соответствии с международными правилами и требованиями ВОЗ. В результате их применения в Китае не идентифицированными оказалось около 100 000 человек, являющихся носителем вируса. "
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Ярославский выделил 2млн $ на борьбу с коронавирусом, а сколько выделил Зеленский который только от Коломойского получил 41млн $ за то чтобы стать президентом?
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Украл миллиард дал два миллиона хороший бизне
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Зеленский ничего не крал, потому ничего не даст?
У вас все нормально с логикой?
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Who's Here Твой кормилец житель Испании с украинским паспортом П сколько купил тестов?
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в Омане - его уже ознакомили с его новым Конто - там 100 % уже 9-ть нолей....
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Главное, чтоб Ярославский не подпустил к этим тестам ишака и его "слуг-нарида".
Потому что если подпустит - через час все тесты будут в Израиле.
Как маски и стратегические запасы зерна.
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А Янелох взагалі чимось займається, окрім відосиків?
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этого попку-дурака беня нанял именно для видосиков.
зачем ему заниматься чем-то еще? - если лезет, беня бьет по лапкам, приходится маме-римме жаловаться...
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уголовники решают государственные вопросы)))- вы зробылы це разом))) зробить ще
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у уголовников пока получается на порядок лучше, чем у клоунов...
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Вот нам сейчас начнут раскручивать новых президентов.На этот раз мы должны действительно сделать их вместе.
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Вообще-то, с подобніми заявлениями должен віступать Емец, а не олигарх.... Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский - Цензор.НЕТ 1374
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После прочтения новостей про Хорошковского и Богдана я уровнял шансы !

Вместо экспресс-тестов закупим для Украины еще тесты ПЦР через офис Джека Ма, - Ярославский - Цензор.НЕТ 3266
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А кто конкретно решает, что для украинцев нужнее или лучше? Тот, кто дает деньги?
Может, стоило бы пойти таким путем?
"Вести из другого измерения" - Алексей Давиденко

В Швейцарии и Германии массово по всей стране заработали Киоски Corona Drive In.
Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс только при подъезде к ним вместо заказа бургера, ты делаешь быстрый тест на коронавирус. И тут же получаешь результат не выходя из машины.
Все гениальное - просто.
На обочинах дорог расставили обыкновенные контейнеры с окнами, где тебе медицинские работники в защитных костюмах прямо не выходя из машины берут мазок и делают тест на коронавирус.
Один из пунктов даже открыли в бывшем здании Бургер Кинга.
Бескровные тесты - мазок из носа и рта, который не требуют никакого медицинского разъяснения.
Тесты делятся на бесплатные и платные.
Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой.
А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить.
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сначало сказал что 15 лярдов ,теперь 2 лярда ...по факту выйдет как с аэропортом и металистом все думали что строил за свои а аказалось за бюджетные )))
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Как бы под видом тестей в очередной раз не закупили новый сезон "Сватiв" за народнi кошти.Нелохи они такие...
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