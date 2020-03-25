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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Вчені із Сінгапуру розробили тест, що визначає коронавірус за 5 хвилин

На проведення стандартного тесту необхідно 2-3 години. Нові тести можуть запустити у виробництво вже через місяць.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання The Straits Times.

"Професор Джекі Ін, яка очолює лабораторію NanoBio в Агентстві з науки, технологій та досліджень (A*Star), та її команда розробили експрес-тест, що дозволяє визначити, чи є в людини COVID-19, лише за п'ять хвилин", - йдеться в повідомленні.

Вчені сподіваються, що їхню розробку затвердять протягом місяця, і тести зможуть надійти в масове виробництво і використання.

Нові експрес-тести дозволяють копіювати ділянки ДНК без температурного впливу, і тому їх можна проводити так швидко. У старому методі велика частина часу витрачається саме на зміну температури, через що проведення аналізів займає до трьох годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський заявив про можливу причетність заступника голови ОП Тимошенка до зникнення 750 тис. коронавірус-тестів, - волонтерка Сегеда

Як повідомлялося, станом на ранок середи, 25 березня, у світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 18 907 летальних випадків і 109 144 одужання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184154
 
 
 Топ коментарі
 
до нас всё равно не дойдут - "слуги нарида" всё выкупят и продадут в Израиль.
как и маски.
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А наших ученых домой денег нету а ср---ным олигархам и всей зелохоаваковской шобле есть
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...потому что 73% зебилоидов привели к власти зебилов - ты что, не в Украине? Ученые из Сингапура разработали тест, определяющий коронавирус за 5 минут - Цензор.НЕТ 7709
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що і потрібно було очікувати - ще трохи часу....
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Ну это не наш варик, у нас зебоболики отправили в неоплачиваемый отпуск ребят, которые разрабатывали подобные тесты.
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до нас всё равно не дойдут - "слуги нарида" всё выкупят и продадут в Израиль.
как и маски.
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А шо вы таки хотели? Чтобы буфетчицу облисполкома кущ ящура? )))
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А наших ученых домой денег нету а ср---ным олигархам и всей зелохоаваковской шобле есть
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Наши разработали раньше, почему их не финансируют?????????????
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...потому что 73% зебилоидов привели к власти зебилов - ты что, не в Украине? Ученые из Сингапура разработали тест, определяющий коронавирус за 5 минут - Цензор.НЕТ 7709
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Потому что денех нет. Дозебилились. В бюджете и так урезано все на медицину, так еще и секвестр будут делать по этим статьям. И это еще ДО КОРОНАВИРУСА все произошло.
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потому что никакие "наши" ничего не разработали, там нет ученых одни пенсы.
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Сидят по домам в потолок плюют, ниче купим импортное, Украина багааатая...
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на ученые тоже..................... сидят дома бе зарплаты. зелень рулит
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