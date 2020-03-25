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 Депутатів нашої фракції орієнтуємо на позачергове засідання Ради в суботу, - "слуга народу" Кравчук

Члени депутатської фракції "Слуга народу" орієнтуються на проведення позачергового засідання Верховної Ради в суботу, 28 березня.

Про це Укрінформу повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно дата проведення засідання з’явиться, коли буде порядок денний. Але депутатів нашої фракції орієнтуємо на суботу", – сказала Кравчук.

Водночас на запитання, чи пов’язане перенесення дати на 28 березня з тим, що наразі до парламенту не внесено всього пакету законопроєктів, рішення щодо яких має бути ухвалене, депутатка відповіла: "Так, законопроєкти доопрацьовуються і мають бути обговорені з усіма фракціями і групами. Також ми чекаємо від Кабміну їхньої частини: очевидно, мають бути зміни до бюджету".

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Стосовно ж того, чи можливий на цьому позачерговому засідання розгляд кадрових питань, зокрема призначення міністра енергетики та захисту довкілля, вона зазначила, що "Верховна Рада може розглянути, якщо Прем’єр-міністр запропонує кандидатуру".

Разом з тим, за її словами, у п’ятницю, 27 березня, фракція "Слуга народу", попередньо, планує провести своє засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184153
 
 
 Топ коментарі
 
Запросіть хворих на короновірус. Може так ви допоможете народу України.
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он бредит....в субботу шабат кворума не будет
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Нафига нужны ваши заседания? Что вы хорошего назаседали за 8 мес. Идите уже лесом, мастурбаторы.
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он бредит....в субботу шабат кворума не будет
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100% половина рады будет в потолок плевать по причине шабата)))
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Запросіть хворих на короновірус. Може так ви допоможете народу України.
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Нафига нужны ваши заседания? Что вы хорошего назаседали за 8 мес. Идите уже лесом, мастурбаторы.
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Не вірю що це робились без відома Оманського Брехуна. Мабуть отримав свою долю.
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Ну что,противники совка,Ленина и Сталина?Каково сейчас смотреть на морду Ярослава Погорелова?Уже не так страшно звучит ГУЛАГ,"короновирусный террор",и все поделить?Не хочется подержать за горло такого молодого и "милого" Ярика?Если жалко,то сходите в аптеку,а лучше по всех аптеках города,и купите маску,антисептик на 70% спирте,или парацетамол...
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Повинні прийняти антиколмойський закон, який вимагає від слуг МВФ?
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Желательно уже ориентироваться на дострочные выборы, не мучайте себя и народ.
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