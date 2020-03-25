 22 випадки захворювання на COVID-19 підтверджено на Київщині, у 59 осіб - підозра, за 222 контактними особами встановлено меднагляд, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.
З них 11 – в Обухівському районі, 4 – у Києво-Святошинському, 2 – у м. Бровари, по 1 – у м. Бориспіль, смт Ставище, м. Ірпінь, м. Білій Церкві та Білоцерківському районі.
З них на стаціонарному лікуванні 7 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 15.
Підозру на зараження мають 59 осіб. З них 18 – в Обухівському районі, 15 – у Києво-Святошинському, 6 – у Броварському, 5 – у м. Ірпінь, по 4 – у м. Біла Церква та Вишгородському районі, 3 – у Бориспільському районі, по 1 – у Білоцерківському районі, Фастівському районі, Ставищенському районі та Васильківському районі.
Встановлено медичне спостереження за 222 контактними особами.
"Просимо громадянам утриматись від відвідування місць скупчення людей та для мінімізації контактів, по можливості, користуватися онлайнпослугами, зокрема і для придбання продуктів харчування", - сказано в повідомленні.
Продолжим логическую цепочку:
- если нет у тебя беременности, то веди себя так, как будто она есть даже если ты - мужик
- если нет у тебя сиски, то действуй так, как будто она есть, даже если ты - мужик , и "корми сиской" публично
- если нет у тебя мужика, то действуй так, как будто он у тебя есть, и воспользуйся услугами спермобанка
А вот насчет шизофрении претворяться не нужно, она у рептилоидов точно есть.