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 22 випадки захворювання на COVID-19 підтверджено на Київщині, у 59 осіб - підозра, за 222 контактними особами встановлено меднагляд, - ОДА

За даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 25 березня 2020 року офіційно підтверджено 22 випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

З них 11 – в Обухівському районі, 4 – у Києво-Святошинському, 2 – у м. Бровари, по 1 – у м. Бориспіль, смт Ставище, м. Ірпінь, м. Білій Церкві та Білоцерківському районі.

З них на стаціонарному лікуванні 7 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 15.

Підозру на зараження мають 59 осіб. З них 18 – в Обухівському районі, 15 – у Києво-Святошинському, 6 – у Броварському, 5 – у м. Ірпінь, по 4 – у м. Біла Церква та Вишгородському районі, 3 – у Бориспільському районі, по 1 – у Білоцерківському районі, Фастівському районі, Ставищенському районі та Васильківському районі.

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Встановлено медичне спостереження за 222 контактними особами.

"Просимо громадянам утриматись від відвідування місць скупчення людей та для мінімізації контактів, по можливості, користуватися онлайнпослугами, зокрема і для придбання продуктів харчування", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184152
 
 
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Каким образом ведется наблюдение? кто им сообщил? Тут на инциденты полиция не всегда выезжает... от вруны голимые!
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А вы поступайте так, как советует премьерша Новой Зеландии (та, которая сиской в ООН кормила публично): если нет у тебя вируса, действуй так, как будто он у тебя есть.
Продолжим логическую цепочку:
- если нет у тебя беременности, то веди себя так, как будто она есть даже если ты - мужик
- если нет у тебя сиски, то действуй так, как будто она есть, даже если ты - мужик , и "корми сиской" публично
- если нет у тебя мужика, то действуй так, как будто он у тебя есть, и воспользуйся услугами спермобанка
А вот насчет шизофрении претворяться не нужно, она у рептилоидов точно есть.
22 випадки захворювання на COVID-19 підтверджено на Київщині, у 59 осіб - підозра, за 222 контактними особами встановлено меднагляд, - ОДА - Цензор.НЕТ 4017


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