 22 випадки захворювання на COVID-19 підтверджено на Київщині, у 59 осіб - підозра, за 222 контактними особами встановлено меднагляд, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

З них 11 – в Обухівському районі, 4 – у Києво-Святошинському, 2 – у м. Бровари, по 1 – у м. Бориспіль, смт Ставище, м. Ірпінь, м. Білій Церкві та Білоцерківському районі.

З них на стаціонарному лікуванні 7 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 15.

Підозру на зараження мають 59 осіб. З них 18 – в Обухівському районі, 15 – у Києво-Святошинському, 6 – у Броварському, 5 – у м. Ірпінь, по 4 – у м. Біла Церква та Вишгородському районі, 3 – у Бориспільському районі, по 1 – у Білоцерківському районі, Фастівському районі, Ставищенському районі та Васильківському районі.

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Встановлено медичне спостереження за 222 контактними особами.

"Просимо громадянам утриматись від відвідування місць скупчення людей та для мінімізації контактів, по можливості, користуватися онлайнпослугами, зокрема і для придбання продуктів харчування", - сказано в повідомленні.