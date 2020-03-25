 Допомога надається спокійно, черг немає, у відділенні близько 30 пацієнтів, - лікар Васильєв про готовність Олександрівської лікарні до коронавірусу

Про те, як в столиці боротимуться з новим вірусом, розповів лікар Олександрівської лікарні Києва Олександр Васильєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
"Олександрівська клінічна лікарня зараз так перебудована, щоб приймати інфекційних пацієнтів. ЛОР-відділення розраховане на 60 ліжок, і воно зараз перепрофільоване для інфекційних пацієнтів", – повідомив Васильєв.
За його словами, зараз у інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні перебуває приблизно 30 осіб.
Він також спростував інформацію ЗМІ про те, що "в Олександрівську лікарню їде безліч швидких допомог".
"У нас абсолютно спокійне надання швидкої медичної допомоги. Всі пацієнти, які надходять зі швидкою, не перебувають у чергах. Вони отримують нормальну допомогу. Є черги людей, які самі хочуть приїхати й зробити тести. Внаслідок того, що ці особи не завжди поводяться адекватно, ухвалено рішення, що біля корпусів перебуватиме охорона", – зазначив Васильєв.
Медик підкреслив, що в лікарні є експрестести для людей, які надходять з високою температурою. Також запевнив, що лікарі-інфекціоністи забезпечені спеціальними захисними костюмами.
На питання, чи будуть доплачувати співробітникам установи за роботу в умовах коронавірусу, він відповів: "Дуже хотілося б, але про таке не говорили. Запитали – чи готові надавати допомогу? Ми сказали, що готові. Ми підписалися, що не будемо ходити у відпустку під час розвитку ситуації в Києві, не будемо покидати свій пост, будемо відвідувати свою роботу згідно з графіком".
Также педиатр рассказал, можно ли заниматься физической активностью на улице при угрозе распространения коронавируса. Тут речь идет о беге, велосипедных прогулках и выгуливании собак.
По мнению Евгения Комаровского, физическая активность должна присутствовать. Но при этом нельзя подходит близко к другим людям.
Доктор советует, перед тем, как выйти на улицу, подумать, как выйти не проконтактировав с людьми и не облапав вокруг поручни и ручки дверей.
А не хочеш на стадіон ?
Розповісти про Оман, вивезені сотні тон масок, нестріляти, мінський договір з окупантами.
Виборці Зеленського, а ви не хочете на стадіоні його спитати про цю всю йухню ?
Епідемія Холери в 70 х роках в Україні . Всім бригадам медиків , на протязі епідеміі була заборона відвідувати домівки , тобто , до закінчення епідемії вони знаходилися в лікарнях.І після всі пройшли 2 тижня карантину. А хто не вірить спитайте лікарів санепідеміологів . Взагалі, зараз міністром охорони здоров'я повинен бути лікар санепідеміолог .