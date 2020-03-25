EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Здоров'я
  1946  14
Матеріали за темою:
Все про:лікарня (298) охорона здоров'я (184) карантин (982) медицина (919) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Допомога надається спокійно, черг немає, у відділенні близько 30 пацієнтів, - лікар Васильєв про готовність Олександрівської лікарні до коронавірусу

У Києві Олександрівська клінічна лікарня приготувалася до прийому хворих на коронавірус COVID-19.

Про те, як в столиці боротимуться з новим вірусом, розповів лікар Олександрівської лікарні Києва Олександр Васильєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Олександрівська клінічна лікарня зараз так перебудована, щоб приймати інфекційних пацієнтів. ЛОР-відділення розраховане на 60 ліжок, і воно зараз перепрофільоване для інфекційних пацієнтів", – повідомив Васильєв.

За його словами, зараз у інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні перебуває приблизно 30 осіб.

Також читайте: 22 випадки захворювання на COVID-19 підтверджено на Київщині, у 59 осіб - підозра, за 222 контактними особами встановлено меднагляд, - ОДА

Він також спростував інформацію ЗМІ про те, що "в Олександрівську лікарню їде безліч швидких допомог".

"У нас абсолютно спокійне надання швидкої медичної допомоги. Всі пацієнти, які надходять зі швидкою, не перебувають у чергах. Вони отримують нормальну допомогу. Є черги людей, які самі хочуть приїхати й зробити тести. Внаслідок того, що ці особи не завжди поводяться адекватно, ухвалено рішення, що біля корпусів перебуватиме охорона", – зазначив Васильєв.

Медик підкреслив, що в лікарні є експрестести для людей, які надходять з високою температурою. Також запевнив, що лікарі-інфекціоністи забезпечені спеціальними захисними костюмами.

На питання, чи будуть доплачувати співробітникам установи за роботу в умовах коронавірусу, він відповів: "Дуже хотілося б, але про таке не говорили. Запитали – чи готові надавати допомогу? Ми сказали, що готові. Ми підписалися, що не будемо ходити у відпустку під час розвитку ситуації в Києві, не будемо покидати свій пост, будемо відвідувати свою роботу згідно з графіком".

Також дивіться: 34 людини з підозрою на коронавірус перебувають в Івано-Франківській інфекційній лікарні, - мер Марцінків. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184149
 
 
 Топ коментарі
 
- Зеленський !
А не хочеш на стадіон ?
Розповісти про Оман, вивезені сотні тон масок, нестріляти, мінський договір з окупантами.

Виборці Зеленського, а ви не хочете на стадіоні його спитати про цю всю йухню ?

Помощь оказывается спокойно, очередей нет, в отделении около 30 пациентов, - врач Васильев о готовности Александровской больницы к коронавирусу - Цензор.НЕТ 4283
 показати весь коментар
 
Дуже відоме інфекційне відділення цієї лікарні. А ще там хамоваті лікарі, які не хочуть лікувати дизентерію, сальманеліоз,стафілококові та стрептококів інфекції.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Педиатр обратил внимание, что вирус живет в воздухе примерно 3-4 часа. Но это касается замкнутого ограниченного пространства. Однако, если соблюдать дистанцию на улице минимум 2 метра между людьми, то гулять, по мнению Комаровского безопасно.

Также педиатр рассказал, можно ли заниматься физической активностью на улице при угрозе распространения коронавируса. Тут речь идет о беге, велосипедных прогулках и выгуливании собак.

По мнению Евгения Комаровского, физическая активность должна присутствовать. Но при этом нельзя подходит близко к другим людям.

Доктор советует, перед тем, как выйти на улицу, подумать, как выйти не проконтактировав с людьми и не облапав вокруг поручни и ручки дверей.
 показати весь коментар
 
 
- Зеленський !
А не хочеш на стадіон ?
Розповісти про Оман, вивезені сотні тон масок, нестріляти, мінський договір з окупантами.

Виборці Зеленського, а ви не хочете на стадіоні його спитати про цю всю йухню ?

Помощь оказывается спокойно, очередей нет, в отделении около 30 пациентов, - врач Васильев о готовности Александровской больницы к коронавирусу - Цензор.НЕТ 4283
 показати весь коментар
 
 
Ты бедное не знало, о чем же в теме выкакать, если нечего поверещать про зраду - и поэтому выгадило сей баян? А... Ну да...зряплату ж надо отсо...отработать
 показати весь коментар
 
Дуже відоме інфекційне відділення цієї лікарні. А ще там хамоваті лікарі, які не хочуть лікувати дизентерію, сальманеліоз,стафілококові та стрептококів інфекції.
 показати весь коментар
 
 
мне очень интересно... если больницы готовы лечить,то пусть хоть напишут чем,какими препаратами,по какому протоколу
 показати весь коментар
 
А лікування буде симптоматичним, бо антибіотиків проти короновірусу не існує.
 показати весь коментар
 
 
Антибіотики мають використовуватись при важкому перебізі хвороби для профілактики вторинних інфекцій. В нас, скоріш за все, пересічних просто складуватимуть рядочком щоб помирали, це при умові, що вони дивом попадуть в лікарню.
 показати весь коментар
 
интерферон есть,противомалярийные есть,при вторичной инфекции антибиотики есть. чем лечат?
 показати весь коментар
 
какой антибиотик азитромицин или цефепим. Чем они лечат даже при том что у них есть защитная одежда не могу понять
 показати весь коментар
 
симптоматика это парацетамол ?противовирусные не? интерфероны не? антибиотики не? так какое мне дело,как больному есть ли у врачей защитный костюм?
 показати весь коментар
 
Александровская это в честь Омана Александровича?
 показати весь коментар
 
мне есть дело,объясню почему. 1 антисептик для рук должен быть 1 проц хлоргексидина спиртовой 70-80 проц спирта. в аптеке если и купите то концентрация в 200 раз меньше,или 2 проц хлоргексидин водный,соответственно в аптеке в 400 раз меньше. Поэтому у меня и есть вопросы по лечению. какой набор мне приготовить заранее и не зависить от того есть или нет маска у врача. я хочу услышать протокол лечения и что применяется
 показати весь коментар
 
......будем посещать свою работу в соответствии с графиком"Источник: https://censor.net.ua/n3184149

Епідемія Холери в 70 х роках в Україні . Всім бригадам медиків , на протязі епідеміі була заборона відвідувати домівки , тобто , до закінчення епідемії вони знаходилися в лікарнях.І після всі пройшли 2 тижня карантину. А хто не вірить спитайте лікарів санепідеміологів . Взагалі, зараз міністром охорони здоров'я повинен бути лікар санепідеміолог .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору