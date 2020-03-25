 "Слуга народу" Дубінський заявив про можливу причетність заступника голови ОП Тимошенка до зникнення 750 тис. коронавірус-тестів, - волонтерка Сегеда

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці волонтерка Юлія Сегеда, коментуючи допис Дубінського в Telegram.
"Я правильно розумію, це заява слуги народу Дубінського про скоєний заступником глави Офісу Президента Зеленського злочин, яким він люб'язно поділився зі 100 тис. своїх підписників?" - написала Сегеда.
"Зачєм ви єта здєлалі,
прадалі маскі бєлиє,
баригі **** клятиє,
гарітє ви в аду..
Ви сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за вамі плачєт
і будєт вам канєц""
вполне серьезно.
можно поподробней?
На фронті, ніякий Президент не керує. Це просто неможливо. Дати наказ прориватись не розгорнувши війська у бойовий розрахунок, у маршевій колоні, може тільки зрадник!
У вас дивне уявлення про повноваження верховного головнокомандувача і його роль у бойових діях. Почитайте, що там насправді відбулось. Це давно не таємниця. Цю трагедію організувала жадоба Ахметова і Коломойського, заради встановлення контролю над заводом у Зугресі.
АБСОЛЮТНО ВЖЕ НЕВИГІДНО.