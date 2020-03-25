 "Слуга народу" Дубінський заявив про можливу причетність заступника голови ОП Тимошенка до зникнення 750 тис. коронавірус-тестів, - волонтерка Сегеда

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці волонтерка Юлія Сегеда, коментуючи допис Дубінського в Telegram.

"Я правильно розумію, це заява слуги народу Дубінського про скоєний заступником глави Офісу Президента Зеленського злочин, яким він люб'язно поділився зі 100 тис. своїх підписників?" - написала Сегеда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дистанційне голосування в Раді дасть зрозуміти українцям, що влада рятує виключно себе, - "слуга народу" Дубінський