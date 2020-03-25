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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 "Слуга народу" Дубінський заявив про можливу причетність заступника голови ОП Тимошенка до зникнення 750 тис. коронавірус-тестів, - волонтерка Сегеда

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив про те, що влада причетна до зникнення 750 тис. тестів на коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала у фейсбуці волонтерка Юлія Сегеда, коментуючи допис Дубінського в Telegram.

Слуга народу Дубінський заявив про можливу причетність заступника голови ОП Тимошенка до зникнення 750 тис. коронавірус-тестів, - волонтерка Сегеда 01

"Я правильно розумію, це заява слуги народу Дубінського про скоєний заступником глави Офісу Президента Зеленського злочин, яким він люб'язно поділився зі 100 тис. своїх підписників?" - написала Сегеда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дистанційне голосування в Раді дасть зрозуміти українцям, що влада рятує виключно себе, - "слуга народу" Дубінський

Слуга народу Дубінський заявив про можливу причетність заступника голови ОП Тимошенка до зникнення 750 тис. коронавірус-тестів, - волонтерка Сегеда 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184148
 
   
 Топ коментарі
 
Розучуємо нову пісню "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда - Цензор.НЕТ 1473

"Зачєм ви єта здєлалі,
прадалі маскі бєлиє,
баригі сука клятиє,
гарітє ви в аду..

Ви сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за вамі плачєт
і будєт вам канєц""
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А дубина почувствовав что его подвинули начал знатно шатать зелёную власть))
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Я думаю це «кручу-вєрчу-всєх-запутать-хочу».
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опять на сцене говорящая жопа Коломойского
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А ТИ ГОВОРЯЩАЯ ЖОПА кИРИЛЛА тИМОШЕНКО ?
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Дело в том, что Ярославский умыкнул все ПЦР-тесты с китайского "подарка" и вовсю уже хвалится, что Харьковщине их хватит на три месяца. На куклу бубочку олигархи просто уже плюют с высокой горки.
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А чего же не плевать? Они его поставили, они об него и ноги вытирают. Зеля знал на что шел? Пусть теперь терпит и от олигархов, которым служит, и от народа. Ему не место во власти, он никакой, да и слабоумный. Если бы ума было больше, сам бы уже написал заявление об отставке и не морочил бы никому голову.
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Розучуємо нову пісню "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда - Цензор.НЕТ 1473

"Зачєм ви єта здєлалі,
прадалі маскі бєлиє,
баригі **** клятиє,
гарітє ви в аду..

Ви сволачі нєщясниє,
прадажниє, блахастиє,
тюрма за вамі плачєт
і будєт вам канєц""
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Отаке кіно, малята але не забуваємо слідкувати за руками!
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А заодно і заучуємо напам'ять, як діють бариґи і хто такі справжні бариґи.
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Скоро Дубинский будет говорить геть Зеленского "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда - Цензор.НЕТ 1556 Дубинский наш следующий президент "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда - Цензор.НЕТ 1556
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кстати - возможно, что и реально начата раскрутка.
вполне серьезно.
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Ну да, этот преЗерватив прохудился, несите следующий

"Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда - Цензор.НЕТ 352
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дубина - это беззаветно преданная собака каломойского......
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Вчера беня говорил с главзебилом. Чтобы главзебил понял, активизировался дубина. Кстати, и заседание Рады отложили именно в связи с этим разговором, а не потому, что кто-то боится приходить в Раду или правительство не успевает что-то подготовить. Беня. Вот настоящая причина переноса. Зеленая братва(а по сути ОПГ) пока не понимает, что делать со всем этим. Кстати, не тот ли этот Тимошенко, который отвечает(крышует) за всякие игорные заведения?
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Зебіли мочать зебілів! Цікаво, що з цього приводу думають зебіли?
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Анархия мать порядка,или организованый грабеж. Когда все начинают бояться друг друга наступает доверие и соблюдение правил. Как только этот баланс нарушен наступает анархия или организованый грабеж. Гражданин это человек с оружием.
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Дубинский просто всех меряет по себе.Непонятно ,чем занимается Баканов.
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Мхха. Во зебилье друг дружку грызть начало ))) Кино и немцы ))) Только вот кто немцы пока неясно, но то что Монику Зелински будут пользовать уже ясно ))
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И Эрику тоже? Раньше вроде больше Клинтону ужа душила )))
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Если маленько всё стихнет -к Новому году будут перевыборы Рады! Супер патриотам шанс отыграться.
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Есть. Иловайск
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Там был враг внешний , а тут внутренний - улавливаешь огромную разницу ? ( это страшнее и опаснее )
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т.е. ты полагаешь, что в Иловайске зеко-***** одержала блестящую победу и вышла из ситуации со славой?
можно поподробней?
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По этому Зеля обосравшегося Хомчака поставил?
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аха-ха, на одного адекватного комментатора тысячи вонючих соевых дрозофил налетает)))
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Зебилушка, как там на счёт покупки мерса пока масок нет? А пропажа тестов? А питание армии?
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а він адекватний? Хомчак, головний винуватець Іловайська де зараз?
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ви думаєте, що він щось міг тоді зробити без порошенки?
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Так, він міг не зробити того, що зробив. Він міг не кидати власних підлеглих без керівництва, не ховатись у посадці і не тікати в ночі з ночником на голові.
На фронті, ніякий Президент не керує. Це просто неможливо. Дати наказ прориватись не розгорнувши війська у бойовий розрахунок, у маршевій колоні, може тільки зрадник!
У вас дивне уявлення про повноваження верховного головнокомандувача і його роль у бойових діях. Почитайте, що там насправді відбулось. Це давно не таємниця. Цю трагедію організувала жадоба Ахметова і Коломойського, заради встановлення контролю над заводом у Зугресі.
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Ты еще скажи, зебил, что Корбан и добробаты Порошенко подчинялись и он виноват, что их зебилье Коломойского на убой повело.
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Который организовали Хомчак, Корбан и прочие зеленые.
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))) Ну хорошо, еще одна шлюпка хозяина Моники Коломойского. Так пойдет?
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Началось - пауки начали поедать друг друга. Смотрим и запоминаем.
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Расследуйте, судите, конфискуйте, садите......
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А соблюдение законности при расследовании и обвинять в суде будет Венедиктова?
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Дубинський останнім часом красиво своїх топить... Зелені, то Дубинський вже порохобот чи ще нє?))
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Он Коломолюб "Слуга народа" Дубинский заявил о возможной причастности замглавы ОП Тимошенко к пропаже 750 тыс. коронавирус-тестов, - волонтер Сегеда - Цензор.НЕТ 4901 ( интересная "шняга" получилась )
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А как красиво сидит ... , только почему-то не на киче .
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А Венедіктова і її адвокат диявола в дбр де?!
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Мотовило спросите он же по просьбе согласился слётать в китай за мед оборудованием, уже возникает вопрос почему не профильный чиновник летал а партиец?
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Что такое Дубинский.Автобіографічні тексти Олександра Дубінського (рос.).- Мой папа живет в столице ДНР. Мой папа поддерживает Путина. Папа гордится мной. Мою фотку папа показывает солдатикам проезжая блокпосты. «не может быть, чтоб у такого «ура-патриота», как Александр Дубинский, папа был сепаратистом» - думают наши защитники родины и ошибаются. Не такой я и «патриот». Я никогда в волонтерстве замечен не был. Не мое это. Родину защищать? Не мое. Пришлось военкомат в игнор поставить. Эти жалкие потуги нашей доблестной армии пополнить свои ряды великолепным ведущим успехом не увенчаются.Мне русский мир очень близок. Вы поняли, Майданутые, какого я о вас мнения?
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а прошло всего 10 месяцев . Зелюки пока только разминаются и прицениваются . дали буде
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Такое впечатление, что Дубинский и Портнов главные "стукачи" в стране, правоохренительные службы не успевают заводить дела по их заявлениям.
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Правда в глаза это стукачи? А мыши по норам уважаемые люди.
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Каждый день дуб сообщает сенсации, но до сих пор никакой реакции соответствующих органов нету, значит дуб пиарит свою репу, в таком случае пора дуба привести в чувство.
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Не, просто всем им до лампочки, везде свои люди, они друг друга сажать не будут.
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Я бачу що ця влада, скоріше за все, до Ростову не встигне втекти...
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та да...бачу, що вони настільки глупі, що мало що усвідомлюють.
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Павуки в банці. А пройшло ж лише 7 місяців!
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Напевно Дубінський відчув розпуск Верховної Ради з наступними перевиборами. У такому разі причетність до команди зелених служок буде уже негативом.
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ПЕРЕВИБОРИ РАДИ ЗЕ НЕ "ЗАПУСТИТЬ"...
АБСОЛЮТНО ВЖЕ НЕВИГІДНО.
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а потому что за продажу масок никому ни....уя не сделали. а может это те же самые люди и люди эти ЗЕЛЕНСКОГО, который уничтожает Украину
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Нужно немедленно отстранить Зеленского от власти ! Ермак подписывает минское предательский договор, Тимошенко украл тесты на короновирус , а ЗЕ что не в курсе ?
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гниди між собою жруться - головне, щоб українці не постраждали!
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