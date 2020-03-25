 Смерть від хантавірусу, що передається людині від мишей, зафіксували в Китаї

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт GlobalTimes.

Чоловік помер у понеділок. Аналізи показали, що в нього був хантавірус, а не COVID-19.

Хантавірус викликає високу температуру, кровотечу і пошкодження нирок. Інкубаційний період для нього становить 1-2 тижні, але бувало і так, що симптоми проявилися через 2 місяці після зараження.

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Хантавірус поширюється через сечу, екскременти або слину гризунів. Передатися людині він може через дихальні шляхи, очі або рот - після контакту з твариною або її послідом не варто чіпати обличчя немитими руками. Також можна заразитися через укус гризуна.

Пряма передача хантавірусу від людини до людини поки не зафіксована.

Ліків від цього вірусу для тих, хто вже заразився, немає. Але є вакцина, і щеплення вважається найефективнішим способом запобігти зараженню.

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