 Смерть від хантавірусу, що передається людині від мишей, зафіксували в Китаї

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт GlobalTimes.
Чоловік помер у понеділок. Аналізи показали, що в нього був хантавірус, а не COVID-19.
Хантавірус викликає високу температуру, кровотечу і пошкодження нирок. Інкубаційний період для нього становить 1-2 тижні, але бувало і так, що симптоми проявилися через 2 місяці після зараження.
Хантавірус поширюється через сечу, екскременти або слину гризунів. Передатися людині він може через дихальні шляхи, очі або рот - після контакту з твариною або її послідом не варто чіпати обличчя немитими руками. Також можна заразитися через укус гризуна.
Пряма передача хантавірусу від людини до людини поки не зафіксована.
Ліків від цього вірусу для тих, хто вже заразився, немає. Але є вакцина, і щеплення вважається найефективнішим способом запобігти зараженню.
Хавай (а я, как мог, предупреждал об этом еще на заре путинизма).
может пора уже им проводить какие-то лекции что нельзя есть все что лазит ?
китаёзу - на берёзу(китаёзку - под берёзкой).
в мире - не думаю, но у нас так точно.
просто - Господь ****** зебилов. Сапогами.
методы у Господа такие.
в мире - не думаю, но у нас так точно.
+++++ и ещё раз
см. "Живущие вместо себя" - https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post_27.html
От тільки де взяти державників-інтелектуалів, які би змогли запровадити податкову і фінансову систему, щоб це стало вигідним, і де взяти своїх Ілонів Масків.
В СМИ сообщают о вирусе животного происхождения из Китая - хантавирусе.
Кто-то решил хайпануть на панике. Вирус есть, смертность - 30%, но о нем мы знаем уже 50 лет. И от него есть вакцина.
❗️Заразиться можно только от грызунов. От человека к человеку не передается. Отставить панику.