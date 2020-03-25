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Все про:вірус (466) тварини (170) Китай (544) смерть (3957)

 Смерть від хантавірусу, що передається людині від мишей, зафіксували в Китаї

Чоловік помер під час поїздки в автобусі між провінціями Юньнань і Шаньдун. У решти пасажирів взяли пробу на вірус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт GlobalTimes.

Чоловік помер у понеділок. Аналізи показали, що в нього був хантавірус, а не COVID-19.

Хантавірус викликає високу температуру, кровотечу і пошкодження нирок. Інкубаційний період для нього становить 1-2 тижні, але бувало і так, що симптоми проявилися через 2 місяці після зараження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діти можуть бути суперносіями коронавірусу - хворіти, але не відчувати яскравих симптомів, - вірусолог Мироненко

Хантавірус поширюється через сечу, екскременти або слину гризунів. Передатися людині він може через дихальні шляхи, очі або рот - після контакту з твариною або її послідом не варто чіпати обличчя немитими руками. Також можна заразитися через укус гризуна.

Пряма передача хантавірусу від людини до людини поки не зафіксована.

Ліків від цього вірусу для тих, хто вже заразився, немає. Але є вакцина, і щеплення вважається найефективнішим способом запобігти зараженню.

Читайте: Міфи про COVID-19: у світі немає підтверджених випадків інфікування від тварин, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184147
 
   
 Топ коментарі
 
Е!.. Почекайте! Ми ще з цим китайським вірусом не розібралися! Горшочок, не вари!
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Млин, китайцы, почистите уже свою антисанитарию и хватит жрать кажанов, задолбали вы уже своими вирусами
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Ну началось. Нам еще мышиного вируса не хватало. Зелупа срочно туда направляй поезд дружбы и завози в Украину ету екзотику
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А це ще що за лихо ?Вже й руді миші проти людства! Точно що апокаліпсис поряд!
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В дитинстві мене вчили мити руки, лице і ноги з милом кожен день
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про це мудрий прочитає між рядками, якщо не касаб Смерть от хантавируса, передающегося человеку от мышей, зафиксировали в Китае - Цензор.НЕТ 4566
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Вот тебе, человечество, вовремя не привившееся от пуйла и рашизма, и ХХI-й век.
Хавай (а я, как мог, предупреждал об этом еще на заре путинизма).
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Е!.. Почекайте! Ми ще з цим китайським вірусом не розібралися! Горшочок, не вари!
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Скиньте на узкоглазых ядерную бомбу.
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зачем разбрасываться тем, что предназначено кремляди.
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Китайцы - это передаточное звено вирусов от животных к человеку!
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А это ищо что за зверь такой? Хантавирус. Это как хунта, только ханта? Смерть от хантавируса, передающегося человеку от мышей, зафиксировали в Китае - Цензор.НЕТ 8446
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Это от названия одной из версий древнего китая - Хань?
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Млин, китайцы, почистите уже свою антисанитарию и хватит жрать кажанов, задолбали вы уже своими вирусами
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Кажаны этол отмазка! Весть этот трипер они вывели в лаборатории биооружия в Ухане!
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если не завезли из кацапских запасов.
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Они там едят всё что не прибито гвоздями или не прикручено проволокой.
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Ну началось. Нам еще мышиного вируса не хватало. Зелупа срочно туда направляй поезд дружбы и завози в Украину ету екзотику
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Ізраїль заробляє на онколікуванні.Схоже, що Китай шукає свою нішу - вірусолікування.
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не те і не інше. Просто є ніша в світі - медичний ринок, а Китай заробляє на всьому, від тракторів до гайок - це не добрі і не погано, це так світ влаштовано. Але на медицині Китай не заробляв, а коли потягнуться на Китай мільйони народу, то тут відкривається серйозний ринок.
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Ну, началось! Опять в бежать магазин покупать пречку и туалетную бумагу....
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отраву для грызунов... ну, или напалм...
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никогда не думал, что гречка такая проносная...
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Китай еще даст всем прикурить) Один китаец съел сырую летучую мышь теперь весь мир полыхает, теперь ещё один китаец с грызуном целовался и еще один вирус)
может пора уже им проводить какие-то лекции что нельзя есть все что лазит ?
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Потім якийсь китаєць запхає в дупу осьминога й людство вимре...
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Ну, видос такой порнушный видел, только там были две японки....)))
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им лекции до задницы. международный санитарный контроль нужно устанавливать над Китаем
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коммуняку - на гиляку,
китаёзу - на берёзу(китаёзку - под берёзкой).


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да, аналогии с Антихристом не раз приходили в голову...
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- пуйло образца 2000 года - или вы тогда еще не мыслили?
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Хорошее кино, у меня ещё кассеты с ним лежат.
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Скоро у наших трупів будуть самі чисті задниці.
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Не скоро - политическому трупу Пети до сих пор не намылили задницы.
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Китайці розводять а потім жруть усілякий непотріб- а тобі віруси розхльобує вес світ!
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природа ищет пути убрать человека разрушителя из эволюции ,видать достал он природу конкретно
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Пока китайцы не перестанут жрать всё, что движется, нельзя с ними авиасообщение восстанавливать.
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Этот вирус известен с 70-х годов. И им регулярно заражаются по миру в небольших кол-вах. Кто вам запрещает гуглить инфу? Тупость или лень?
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Він правий, хантавірус відомий давно, хто з форумчан контактував колись з какашками кажана?
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поскольку наш пэрзыдент-ишак ну оооочень, ну очень "везучий", то эпидемия ханта-вируса наверняка скоро будет у нас.
в мире - не думаю, но у нас так точно.

просто - Господь ****** зебилов. Сапогами.
методы у Господа такие.
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поскольку наш .......... оооочень, ну очень "везучий", то эпидемия ханта-вируса наверняка скоро будет у нас.
в мире - не думаю, но у нас так точно.
+++++ и ещё раз Смерть від хантавірусу, що передається людині від мишей, зафіксували в Китаї - Цензор.НЕТ 7408
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понеслась пиз..да по кочкам))) гулять так гулять
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Срочно отправляйте в Китай Грету Тунберг! они хотят украсть нашу старость.
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ЦЕНЗОР, публикуя всякую хрень, уверенно подвигает власть к введению чрезвычайного положения (не ситуации), когда запретят свободу слова.
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Ага, ждем следующую публикацию про двухголовых мутантов и марсиан на треножниках, которые зародились в Китае.
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мечта всех амебных - загнать собственный народ по резервацим (самокарантинам), развозя ему еду, пойло и медикаменты спецрейсами МАУ... чтоб не мельтешил под ногами... у каждого народа - свои амебы...
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да, а когда уже коровавирус появится?...
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На всей планете только два типа организмов уничтожают свою среду обитания: вирусы и люди. Подобное к подобному...
см. "Живущие вместо себя" - https://maidanfire.blogspot.com/2017/07/blog-post_27.html

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Додатковий повід закривати будь-який імпорт з Китаю і не тільки та починати запускати своє виробництво.
От тільки де взяти державників-інтелектуалів, які би змогли запровадити податкову і фінансову систему, щоб це стало вигідним, і де взяти своїх Ілонів Масків.
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ото нечего мышиное гуано из Китая импортировать.
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Это они изобрели в уханьской лаборатории такую хрень, которая изменяет геном всех вирусов. И те вирусы, которые раньше были нейтральными к человеку, начинают мутировать и заражать людей. Так можно уничтожить цивилизацию на Земле.
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оно одноврємєнно жрьот миш лєтучую і трахайєт ползучую
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А почему бы Зеленскому не проведать Хорошковского Смерть від хантавірусу, що передається людині від мишей, зафіксували в Китаї - Цензор.НЕТ 1691
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Этот вирус гораздо опаснее короновируса. Но пока что зарегестрированы были лишь случаи заражения людей при непосредственном контакте с грызунами. И если он начнет передаваться от человека к человеку цивилизация просто исчезнет с лица Земли.
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Короче говоря, китайцы решили угробить планету Земля....
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нада кітайоз оскоплять всєх поголовно - іначє оні ******* какую-то миш, а ми всє родохнєм
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Когда хайп сильнее здравого смысла.
В СМИ сообщают о вирусе животного происхождения из Китая - хантавирусе.
Кто-то решил хайпануть на панике. Вирус есть, смертность - 30%, но о нем мы знаем уже 50 лет. И от него есть вакцина.
❗️Заразиться можно только от грызунов. От человека к человеку не передается. Отставить панику.
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