 У Запоріжжі запроваджують надзвичайну ситуацію: виявлено чотири випадки коронавірусу

Про це заявив мер міста Володимир Буряк у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в Запоріжжі зафіксовані перші випадки захворювання коронавірусною інфекцією.
"Це підтвердили тести, які ми отримали вчора. Всі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля. Їхній вік - від 41 до 55 років", - написав Буряк.
"Коронавірус уже в Запоріжжі, тож сьогодні з 14.00 за рішенням виконкому ми вводимо надзвичайну ситуацію в місті. Але я прошу всіх не панікувати та вкотре наполягаю на необхідності залишатися вдома та виходити на вулицю тільки за крайньої потреби!", - додав він.
Мер зазначив, що лікарні міста готові до боротьби з коронавірусом. Нагадаю, сьогодні на сесії ми виділимо ще 100 млн грн на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.
хорошковский штоле?
Молодец, зеленских, привез на родину инфицированных
ЗНР - Запорожская Народная Республика
Я вам так скажу, із такою владою, скоро місце в Н.Санжарах буде коштувати, як квартира у Києві. Там буде безпечніше, ніж на вулицях...