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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 У Запоріжжі запроваджують надзвичайну ситуацію: виявлено чотири випадки коронавірусу

У Запоріжжі зафіксовано перші випадки захворювання коронавірусною інфекцією, тому за рішенням виконкому запроваджують надзвичайну ситуацію.

Про це заявив мер міста Володимир Буряк у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в Запоріжжі зафіксовані перші випадки захворювання коронавірусною інфекцією.

"Це підтвердили тести, які ми отримали вчора. Всі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля. Їхній вік - від 41 до 55 років", - написав Буряк.

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"Коронавірус уже в Запоріжжі, тож сьогодні з 14.00 за рішенням виконкому ми вводимо надзвичайну ситуацію в місті. Але я прошу всіх не панікувати та вкотре наполягаю на необхідності залишатися вдома та виходити на вулицю тільки за крайньої потреби!", - додав він.

Мер зазначив, що лікарні міста готові до боротьби з коронавірусом. Нагадаю, сьогодні на сесії ми виділимо ще 100 млн грн на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184146
 
 
 Топ коментарі
 
Буряк сообщил о четырех зараженных Covid-19 в Запорожье, которые вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля.



Молодец, зеленских, привез на родину инфицированных В Запорожье сегодня вводят чрезвычайную ситуацию - Цензор.НЕТ 9996
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В Санжары их и министра здравоохранения туда.
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Буряк сообщил о четырех зараженных Covid-19 в Запорожье, которые вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля.



Молодец, зеленских, привез на родину инфицированных
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В Санжары их и министра здравоохранения туда.
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бывшая министерка пристроилась на СТБ гавкае как она две недели самоизолировалась в Новых Санжарах.
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с каких это пор местные власти вводят чрезвычайное положение
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С таких, с каких центральной власти в Украине больше нет.
ЗНР - Запорожская Народная Республика
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Все идет к дефолту по завету великого зебеня.
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Земрази ввезли в Украину инфецированных, маски и лекарства вывезли. Зебилы разом сделали геноцид украинского народа. Впрочем ничего нового...
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Обрали віслюка президентом, тепер і маємо.
Я вам так скажу, із такою владою, скоро місце в Н.Санжарах буде коштувати, як квартира у Києві. Там буде безпечніше, ніж на вулицях...
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Это было бы грустно, если бы не было так смешно Если бы не коронавирус, то его стоило придумать. Оказалось, что медицина в Украине нужна не только бедным Богатые тоже могут оказаться в той же шопе И никуда не улетишь...
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