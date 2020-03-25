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 Українські вчені розкажуть про результати досліджень щодо уповільнення розмноження коронавірусів

Українські вчені розкажуть, як можна уповільнювати розмноження коронавірусів.

26 березня 2020 на 11:00 відбудеться онлайн-пресконференція-звіт українських вчених про результати досліджень Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського. В ході експериментів вдалося визначити діючу речовину, яка здатна уповільнювати розмноження коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба УНІАН.

У пресанонсі йдеться, що днями завершився етап досліджень, в ході яких вивчалася здатність деяких противірусних препаратів впливати на коронавіруси. Результат виявився більш ніж обнадійливим: діюча речовина продемонструвала ефективне придушення реплікації коронавірусів в культурах клітин (invitro).

Також зазначено, що діюча речовина істотно знижує відсоток апоптотичних клітин порівняно з клітинами, інфікованими вірусом практично більше ніж в 2 рази, чим рятує половину клітин, уражених вірусом, від загибелі. Тобто, йдеться про велику ймовірність, що досліджувана діюча речовина буде здатна гальмувати розмноження коронавірусів в організмі.

Детальну інформацію про діючі речовини, результати дослідів і висновки експертів оприлюднять учасники пресконференції:

Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України, академік НАМНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор;

Вікторія Задорожна, директор Державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", професор, член-кореспондент АМН України;

Світлана Рибалко, завідуюча лабораторією експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Л. В. Громашевського АМН України, доктор медичних наук, професор;

Анатолій Новик, засновник і президент фармацевтичної компанії "Екофарм";

Олександр Гриневич, заступник генерального директора компанії "Екофарм", доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України;

Сергій Борщев - завідувач наукового відділу інтенсивної терапії та детоксикації "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", доктор медичних наук, лікар - анестезіолог вищої категорії.

Онлайн-трансляція почнеться у четвер, 26 березня об 11:00

і буде доступна за посиланнями:

https://www.unian.ua/static/press/live

https://www.youtube.com/channel/UCinbEnkKq0DQHpCcUzlZnXw

https://www.facebook.com/GripUA/

Увага! Запитання учасникам пресконференції можна поставити ел. поштою: presszal@unian.net (з поміткою "Питання на пресконференцію 26.03), а також телефоном пресцентру УНІАН (044) 498 07 64, (питання телефоном будуть також прийматися і протягом онлайн-трансляції пресконференції ).

Акредитація для ЗМІ за телефоном: (067) 439 79 02

Увага! У зв'язку з епідситуацією і карантином кількість присутніх обмежена. Учасники пресконференції будуть забезпечені індивідуальними засобами захисту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184142
 
   
 Топ коментарі
 
И продемонстрировали схему размноженияУкраинские ученые расскажут о результатах исследований по замедлению размножения коронавирусов - Цензор.НЕТ 1303
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Василий Петрович Голобородько не был попрошайкой.
А Владимир Александрович Зеленский - готов принять от МВФ, олигархов, русни со всех сторон и в любых количествах ....
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О КВАРЦЕВАНИИ помещений

УФ-излучение кварцевой лампы - это часть спектра электромагнитных волн (длина - 205-315 нм), которая губительно воздействует на ДНК ядра клетки, в результате чего клетка разрушается, нарушается дыхательный процесс и микроорганизмы погибают
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О КВАРЦЕВАНИИ помещений

УФ-излучение кварцевой лампы - это часть спектра электромагнитных волн (длина - 205-315 нм), которая губительно воздействует на ДНК ядра клетки, в результате чего клетка разрушается, нарушается дыхательный процесс и микроорганизмы погибают
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Область использования
1. Кварцевание помещений, поверхностей и воздуха с целью обеззараживания и предотвращения передачи различных инфекций воздушно-капельным путем;
2. Кварцевание организма человека.
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Проводится при:

- Острых и хронических патологических состояниях суставов (артритах, артрозах);
- Болезнях верхних дыхательных путей и лор-органов (риниты, отиты, бронхит и другие);
- Заболеваниях женских половых органов;
- Нарушениях целостности кожного покрова и кожных заболеваниях;
- Поражениях костной ткани туберкулезной палочкой;
- Для профилактики возникновения рахита, повышения иммунитета и активизации сопротивляемости организма инфекциям.
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Кварцування давно відоме, але я давно не бачу в продажі кварцових ламп.
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Там були спеціальні лампи з кварцевим склом.
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Тож искать надо, а дрл-ку разбил-и вот кварц. Ну и конечно включать только через дроссель.
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Ну я не заморачивался, это же не детектор валюты. Озон при работе шпарит, значит ок. Главное с комнаты свалить на время работы, бо даже обои выгорают.
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Наиболее интенсивные линии - 184.9499, 253.6517, 435.8328 нм.
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184 и 253 - самое то, проще говоря - 184.9499 и 253.6517...
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А УФО не потянет как заменитель кварцевой лампы?


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Не, тож инфракрасный спектр, обогрев. А тут Ультра Фиолет, уничтожение всего живого.
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Продаётся везде, купил за 400 гривень. Да и сами лампы уф продаются вкручивай в любую лампу дневного света.
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Сумніваюсь. Таких ламп на складах було неміряно. А блоки живлення (підпалу) з таймером зробити елементарно.

https://prom.ua/Ultrafioletovaya-lampa.html&ved=2ahUKEwip_ISLvbXoAhUBxqYKHeS3DOMQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw3Z54MfOC59z2k_YMmAVFjU&cshid=1585134445849

PS. Якщо дійсно попит є, то можу підкинути хлопцям ідею. Бо б'ють байдики внаслідок карантину. Крім спектру (і безпеки) які ще є вимоги до цього виробу? Хто знає?
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Колись (у 80-ті) було актуальним питання де дістати кварцеві лампи (стирати ПЗУ, перевіряти купюри тощо). Ми їх "діставали" у Парку Слави. Там були наземні світильники у вигляді стовпчиків заввишки один метр. Викручували лампу, акуратно розбивали зовнішню колбу з люмінофором, в ній була ртутна кварцева лампа. Дроселі та стартери дефіцитом не були. Можна було дістати у будь-якого електрика.
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Точно. Просто зараз DRL означає Day Running Lights (на автомобілях).
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Я походу уже динозавр. и да, нашел про дрл-ки: Наиболее интенсивные линии - 184.9499, 253.6517, 435.8328 нм.
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Жесткий ультрафиолет, сдыхает всё. Ишшо чуток-и рентген.
Почему нет редактирования постов?
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У мене зараз інша проблема - де купити 4 патрони Е27 для ремонту звичайної люстри. З кріпленням на різьбі М10. В останні дні перед карантином на базарах були лише під 12 мм. В лом їхати до Епіцентру.
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У нас в Днепре Эпицентр не працюе, только через черный ход.
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Увага! З лампою працювати у надійних окулярах. За мінімумом - сонцезахисних, великих. Обов'язково перевірити у (відкритому зараз) салоні оптики на спектрометрі. Має відсікати по 400 нм. Причому - увага! Поміряв скляні італійські - пре майже весь спектр. А дві пари пластикових, дешевих Noname - відскіає абсолютно.
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Не надо на неё дивитись, врубил-ушел, через 10 минут зашёл-вырубил.
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Іноді треба виставити лампу відносто предмету, який дезинфікую (наприклад розкласти пачку купюр, потім перегорнути їх. Так щоби не було затінень). У мене побутова УФ лампа 70-х років випуску. Така що складається. Medicor Budapest, 240 VA, Макс. тривалість сеансу 30 хвилин.
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Софа, да ищу я свой кварц уже второй день, не могу найти. У меня из ДРЛ 400 сделан
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Защита от аэрозолей с коронавирусом

Украинские ученые расскажут о результатах исследований по замедлению размножения коронавирусов - Цензор.НЕТ 9403


Сохраняются в составе аэрозоля 8-10 часов, в воде - до 9 суток[8].
Против аэрозолей коронавируса и для удаления его с поверхностей предметов эффективно УФ-облучение«кварцевыми лампами». Для уничтожения вирусов с одноцепочечной РНК как коронавирусы необходима доза облучения 339-423 мкВт*с/см² ультрафиолета с длиной волны 254 нм, что даёт 90 % дезинфекцию воздуха[15]. Таким образом, время уничтожения вируса УФ лампой зависит от её мощности и обычно составляет от 2 до 15 минут[11][8]. При этом Всемирная организация здравоохранения отмечает, что использование УФ ламп применимо против коронавирусов, только если люди покинули помещение на время «кварцевания». Попадание ультрафиолетового излучения на кожу может вызывать её эритему[14].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
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в короновирусе НЕТ ДНК
Там РНК
Это к слову
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Це ті кого держава у відпустку за власний рахунок відправила?
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Вони! Може ВР змінити бюджет на їхню користь?
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И продемонстрировали схему размноженияУкраинские ученые расскажут о результатах исследований по замедлению размножения коронавирусов - Цензор.НЕТ 1303
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Василий Петрович Голобородько не был попрошайкой.
А Владимир Александрович Зеленский - готов принять от МВФ, олигархов, русни со всех сторон и в любых количествах ....
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Лучше расскажите как поезда *дружбы* с вирусом, которые власти регулярно присылают в Украину из самых епидемиологических очагов всего мира, повлияют на епидемиологическую обстановку в стране в которой до сих пор небыло вируса?
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Становится понятной повышенная смертность людей пожилого возраста.
ингибиторы АПФ и БРА могут усилить распространение SARS-CoV-2 в организме человека. «Поскольку пациенты, получающие ингибиторы АПФ и БРА, будут иметь увеличенное количество рецепторов АПФ2 в своих легких, они могут подвергаться повышенному риску тяжелых исходов заболевания из-за инфекций, вызванных SARS-CoV-2»

Получите и распишитесь - это перечень препаратов, бездумно назначаемых нашими врачами всем подряд:

Торговые названия
Зофеноприл* (Zophenoprilum) Зокардис® 30
Зокардис® 7,5
Каптоприл* (Captoprilum) Алкадил
Ангиоприл®-25
Веро-Каптоприл
Капотен
Капотена таблетки
Каптоприл
Каптоприл Велфарм
Каптоприл Сандоз®
Каптоприл-АКОС
Каптоприл-Акри®
Каптоприл-Сар®
Каптоприл-СТИ
Каптоприл-УБФ
Каптоприл-Ферейн®
Каптоприл-ФПО®
Каптоприл-Эгис
Катопил
Эпситрон
Лизиноприл* (Lisinoprilum) Даприл®
Диропресс®
Диротон®
Ирумед®
Лизакард
Лизигамма®
Лизиноприл
Лизиноприл Гексал
Лизиноприл Гриндекс
Лизиноприл Канон
Лизиноприл Медисорб
Лизиноприл Органика
Лизиноприл Штада
Лизиноприл-OBL
Лизиноприл-Акрихин
Лизиноприл-АЛСИ
Лизиноприл-ВЕРТЕКС
Лизиноприл-КРКА
Лизиноприл-СЗ
Лизиноприл-Тева
Лизиноприла гранулят
Лизиноприла дигидрат
Лизинотон®
ЛИЗИПРЕКС®
Лизонорм
Лизорил
Листрил®
Литэн®
Принивил
Рилейс-Сановель
Синоприл
Моэксиприл* (Moexiprilum) Моэкс® 15
Моэкс® 7,5
Периндоприл* (Perindoprilum) Арентопрес
Гиперник
КОВЕРЕКС®
Парнавел
Периндоприл
ПЕРИНДОПРИЛ АВЕКСИМА
Периндоприл Пфайзер
Периндоприл-ВЕРТЕКС
ПЕРИНДОПРИЛ-РИХТЕР
Периндоприл-СЗ
Периндоприл-ТАД
Периндоприл-Тева
Периндоприл-ФПО®
Периндоприла аргинин
Периндоприла терт-бутиламин
Периндоприла эрбумин
Периндоприла эрбумин А
Периндоприла эрбумин В
Периндоприла эрбумин гидроксипропилбетадекс комплекс
Периндоприла эрбумин К
Перинева®
Перинева® Ку-таб®
Перликор
Престариум®
Престариум® А
Рамиприл* (Ramiprilum) Амприлан®
Вазолонг®
Дилапрел®
Корприл®
Пирамил®
Рамепресс®
Рамигамма
Рамиприл
Рамиприл-Акрихин
Рамиприл-ВЕРТЕКС
РАМИПРИЛ-НАНОЛЕК®
Рамиприл-СЗ
Тритаце®
Хартил®
Спираприл* (Spiraprilum) Квадроприл®
Трандолаприл* (Trandolaprilum) Гоптен®
Фозиноприл* (Fosinoprilum) Моноприл
Фозикард
Фозинап®
Фозиноприл
Фозиноприл натрия
Фозиноприл-OBL
Фозинотек
Хинаприл* (Chinaprilum) Аккупро®
Хинаприл-СЗ
Хинаприла гидрохлорид
Цилазаприл* (Cilazaprilum) Инхибейс®
Прилазид
Цилазаприл
Эналаприл + Гидрохлоротиазид (Enalaprilum + Hydrochlorothiazidum) Ко-ренитек®
Эналаприл* (Enalaprilum) Багоприл®
Берлиприл® 10
Берлиприл® 20
Берлиприл® 5
Вазолаприл
Веро-Эналаприл
Инворил®
Корандил
Миоприл
Рениприл®
Ренитек®
Эднит®
Эназил 10
Эналакор
Эналаприл
Эналаприл ГЕКСАЛ
Эналаприл Канон
Эналаприл форте
Эналаприл-Аджио
Эналаприл-АКОС
Эналаприл-Акри®
Эналаприл-Тева
Эналаприл-УБФ
Эналаприл-ФПО®
Эналаприла малеат
Энам®
Энап®
Энаренал®
Энафарм
Энвас
Энвиприл
Эналаприлат* (Enalaprilatum) Энап® Р
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Поки що це лише гіпотеза, що не має експериментального підтвердження. Хоча її потенційну можливість легко усвідомити, якщо знати, що для проникнення в клітину SARS-COV2 використовує поверхневі ACE2 ферменти. Але точно немає жодних підстав для твердження про "бездумне призначення препаратів". Будь який лікарський засіб, зокрема ******* інгібітори АТФ, приносять користь і мають ризик побічної дії. Інших нема.
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Ага бездумно. Препараты от давления. Ну тогда собственно выбор не велик инсульт/инфаркт или короновирус.
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Ну, позвонил маме, она принимает ренитек и еще какую то фигню, не входящую в этот перечень.
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Уся остання група препаратів з переліченого списку, містить ту саму діючу речовину, що й ренітек.
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Чем больше врач пациенту выписывает лекарств, тем больше получает процент от аптек. Это у нас в последние лет 10 бизнес такой. Вы думаете почему аптеки как грибы растут? Вот у меня вокруг остановки общественного транспорта я насчитал 9 аптек и такая ситуация по всей стране. Значит выгодное дело таблеточками торговать...
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Инвитро» - российская компания, предоставляющая услуги в области лабораторной диагностики.

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Эти????
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То шо там написано ЮА еще ниче не значит!
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В даному випадку invitro це науковий термін.Означає,що дослідження проводились поза організмом,можна сказати в пробірці.Це самі прості і дешеві дослідження,вони для збору інформації(що відбувається в клітині,як і т.п.)
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...так чего там долго рассказывать? Финансирование сократили - исследования замедлились, разве не так? Украинские ученые расскажут о результатах исследований по замедлению размножения коронавирусов - Цензор.НЕТ 1433
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"действующее вещество, которое способно замедлять" Коронавирус!!! Куда прешся без бахил, по свежевьімьітому полу...
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Весь институт отправить в отпуска за свой счет! Всем выговоры! Руководителя группы исследования уволить по статье и открыть криминальное дело! Ишь ты, чего удумали! Про откаты чинушам не думают, страх потеряли...
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ТАк вы за то чтобы кацапская компания ИНВИТРО подзаработала на Украинцах? А чего они в кацабздане свои исследования не предлогают???
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Анатолий Новик, основатель и президент фармацевтической компании "Экофарм"; - И со случайности эти препараты, вещества выпускаются именно Экофармом?)
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так это всегда так делалось, любой фуфломицин впаривался через эти Институты. Приходит руководитель компании которая делает фуфломицины к руководству Института, с чемоданчиком денег, и через месяц появляется статья о том что фуфломицин чего-то там тормозит и чему-то способствует. Потом этой статьей трясут перед пенсами, впаривая им этот фуфломицин по цене космического корабля.
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Сейчас зелёные барыги снова продадут все за границу
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Расскажут, расскажут, как только придумают.
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З 25 березня харчування Армії скорончується на 40%.
Напевно, Зеленський та його команда остаточно вирішили нищити Збройні Сили.Украинские ученые расскажут о результатах исследований по замедлению размножения коронавирусов - Цензор.НЕТ 8606
Не хочете годувати власну Армію, будете годувати окупаційну - путінську.
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https://censor.net.ua/news/3184050/ofis_prezidenta_prosit_oga_pomoch_voinskim_chastyam_produktami_v_svyazi_s_vozmojnymi_sryvami_postavok
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с учетом склада фамилий очень понятно что именно будут толкать и рекламировать.
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Я б зха те, щоб половину грошей з заплати депутатів ВР пустити на цих науковців... Українці це підтримують! Слуги народу і Зеленський теж???? Чи ні???
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