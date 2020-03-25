 Українські вчені розкажуть про результати досліджень щодо уповільнення розмноження коронавірусів

26 березня 2020 на 11:00 відбудеться онлайн-пресконференція-звіт українських вчених про результати досліджень Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського. В ході експериментів вдалося визначити діючу речовину, яка здатна уповільнювати розмноження коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба УНІАН.
У пресанонсі йдеться, що днями завершився етап досліджень, в ході яких вивчалася здатність деяких противірусних препаратів впливати на коронавіруси. Результат виявився більш ніж обнадійливим: діюча речовина продемонструвала ефективне придушення реплікації коронавірусів в культурах клітин (invitro).
Також зазначено, що діюча речовина істотно знижує відсоток апоптотичних клітин порівняно з клітинами, інфікованими вірусом практично більше ніж в 2 рази, чим рятує половину клітин, уражених вірусом, від загибелі. Тобто, йдеться про велику ймовірність, що досліджувана діюча речовина буде здатна гальмувати розмноження коронавірусів в організмі.
Детальну інформацію про діючі речовини, результати дослідів і висновки експертів оприлюднять учасники пресконференції:
Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України, академік НАМНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор;
Вікторія Задорожна, директор Державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", професор, член-кореспондент АМН України;
Світлана Рибалко, завідуюча лабораторією експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Л. В. Громашевського АМН України, доктор медичних наук, професор;
Анатолій Новик, засновник і президент фармацевтичної компанії "Екофарм";
Олександр Гриневич, заступник генерального директора компанії "Екофарм", доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України;
Сергій Борщев - завідувач наукового відділу інтенсивної терапії та детоксикації "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", доктор медичних наук, лікар - анестезіолог вищої категорії.
Онлайн-трансляція почнеться у четвер, 26 березня об 11:00
і буде доступна за посиланнями:
https://www.unian.ua/static/press/live
https://www.youtube.com/channel/UCinbEnkKq0DQHpCcUzlZnXw
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Увага! Запитання учасникам пресконференції можна поставити ел. поштою: presszal@unian.net (з поміткою "Питання на пресконференцію 26.03), а також телефоном пресцентру УНІАН (044) 498 07 64, (питання телефоном будуть також прийматися і протягом онлайн-трансляції пресконференції ).
Акредитація для ЗМІ за телефоном: (067) 439 79 02
Увага! У зв'язку з епідситуацією і карантином кількість присутніх обмежена. Учасники пресконференції будуть забезпечені індивідуальними засобами захисту.
УФ-излучение кварцевой лампы - это часть спектра электромагнитных волн (длина - 205-315 нм), которая губительно воздействует на ДНК ядра клетки, в результате чего клетка разрушается, нарушается дыхательный процесс и микроорганизмы погибают
1. Кварцевание помещений, поверхностей и воздуха с целью обеззараживания и предотвращения передачи различных инфекций воздушно-капельным путем;
2. Кварцевание организма человека.
- Острых и хронических патологических состояниях суставов (артритах, артрозах);
- Болезнях верхних дыхательных путей и лор-органов (риниты, отиты, бронхит и другие);
- Заболеваниях женских половых органов;
- Нарушениях целостности кожного покрова и кожных заболеваниях;
- Поражениях костной ткани туберкулезной палочкой;
- Для профилактики возникновения рахита, повышения иммунитета и активизации сопротивляемости организма инфекциям.
https://prom.ua/Ultrafioletovaya-lampa.html&ved=2ahUKEwip_ISLvbXoAhUBxqYKHeS3DOMQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw3Z54MfOC59z2k_YMmAVFjU&cshid=1585134445849
PS. Якщо дійсно попит є, то можу підкинути хлопцям ідею. Бо б'ють байдики внаслідок карантину. Крім спектру (і безпеки) які ще є вимоги до цього виробу? Хто знає?
Почему нет редактирования постов?
Сохраняются в составе аэрозоля 8-10 часов, в воде - до 9 суток[8].
Против аэрозолей коронавируса и для удаления его с поверхностей предметов эффективно УФ-облучение«кварцевыми лампами». Для уничтожения вирусов с одноцепочечной РНК как коронавирусы необходима доза облучения 339-423 мкВт*с/см² ультрафиолета с длиной волны 254 нм, что даёт 90 % дезинфекцию воздуха[15]. Таким образом, время уничтожения вируса УФ лампой зависит от её мощности и обычно составляет от 2 до 15 минут[11][8]. При этом Всемирная организация здравоохранения отмечает, что использование УФ ламп применимо против коронавирусов, только если люди покинули помещение на время «кварцевания». Попадание ультрафиолетового излучения на кожу может вызывать её эритему[14].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
Там РНК
Это к слову
А Владимир Александрович Зеленский - готов принять от МВФ, олигархов, русни со всех сторон и в любых количествах ....
ингибиторы АПФ и БРА могут усилить распространение SARS-CoV-2 в организме человека. «Поскольку пациенты, получающие ингибиторы АПФ и БРА, будут иметь увеличенное количество рецепторов АПФ2 в своих легких, они могут подвергаться повышенному риску тяжелых исходов заболевания из-за инфекций, вызванных SARS-CoV-2»
Получите и распишитесь - это перечень препаратов, бездумно назначаемых нашими врачами всем подряд:
Торговые названия
Зофеноприл* (Zophenoprilum) Зокардис® 30
Зокардис® 7,5
Каптоприл* (Captoprilum) Алкадил
Ангиоприл®-25
Веро-Каптоприл
Капотен
Капотена таблетки
Каптоприл
Каптоприл Велфарм
Каптоприл Сандоз®
Каптоприл-АКОС
Каптоприл-Акри®
Каптоприл-Сар®
Каптоприл-СТИ
Каптоприл-УБФ
Каптоприл-Ферейн®
Каптоприл-ФПО®
Каптоприл-Эгис
Катопил
Эпситрон
Лизиноприл* (Lisinoprilum) Даприл®
Диропресс®
Диротон®
Ирумед®
Лизакард
Лизигамма®
Лизиноприл
Лизиноприл Гексал
Лизиноприл Гриндекс
Лизиноприл Канон
Лизиноприл Медисорб
Лизиноприл Органика
Лизиноприл Штада
Лизиноприл-OBL
Лизиноприл-Акрихин
Лизиноприл-АЛСИ
Лизиноприл-ВЕРТЕКС
Лизиноприл-КРКА
Лизиноприл-СЗ
Лизиноприл-Тева
Лизиноприла гранулят
Лизиноприла дигидрат
Лизинотон®
ЛИЗИПРЕКС®
Лизонорм
Лизорил
Листрил®
Литэн®
Принивил
Рилейс-Сановель
Синоприл
Моэксиприл* (Moexiprilum) Моэкс® 15
Моэкс® 7,5
Периндоприл* (Perindoprilum) Арентопрес
Гиперник
КОВЕРЕКС®
Парнавел
Периндоприл
ПЕРИНДОПРИЛ АВЕКСИМА
Периндоприл Пфайзер
Периндоприл-ВЕРТЕКС
ПЕРИНДОПРИЛ-РИХТЕР
Периндоприл-СЗ
Периндоприл-ТАД
Периндоприл-Тева
Периндоприл-ФПО®
Периндоприла аргинин
Периндоприла терт-бутиламин
Периндоприла эрбумин
Периндоприла эрбумин А
Периндоприла эрбумин В
Периндоприла эрбумин гидроксипропилбетадекс комплекс
Периндоприла эрбумин К
Перинева®
Перинева® Ку-таб®
Перликор
Престариум®
Престариум® А
Рамиприл* (Ramiprilum) Амприлан®
Вазолонг®
Дилапрел®
Корприл®
Пирамил®
Рамепресс®
Рамигамма
Рамиприл
Рамиприл-Акрихин
Рамиприл-ВЕРТЕКС
РАМИПРИЛ-НАНОЛЕК®
Рамиприл-СЗ
Тритаце®
Хартил®
Спираприл* (Spiraprilum) Квадроприл®
Трандолаприл* (Trandolaprilum) Гоптен®
Фозиноприл* (Fosinoprilum) Моноприл
Фозикард
Фозинап®
Фозиноприл
Фозиноприл натрия
Фозиноприл-OBL
Фозинотек
Хинаприл* (Chinaprilum) Аккупро®
Хинаприл-СЗ
Хинаприла гидрохлорид
Цилазаприл* (Cilazaprilum) Инхибейс®
Прилазид
Цилазаприл
Эналаприл + Гидрохлоротиазид (Enalaprilum + Hydrochlorothiazidum) Ко-ренитек®
Эналаприл* (Enalaprilum) Багоприл®
Берлиприл® 10
Берлиприл® 20
Берлиприл® 5
Вазолаприл
Веро-Эналаприл
Инворил®
Корандил
Миоприл
Рениприл®
Ренитек®
Эднит®
Эназил 10
Эналакор
Эналаприл
Эналаприл ГЕКСАЛ
Эналаприл Канон
Эналаприл форте
Эналаприл-Аджио
Эналаприл-АКОС
Эналаприл-Акри®
Эналаприл-Тева
Эналаприл-УБФ
Эналаприл-ФПО®
Эналаприла малеат
Энам®
Энап®
Энаренал®
Энафарм
Энвас
Энвиприл
Эналаприлат* (Enalaprilatum) Энап® Р
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Эти????
Напевно, Зеленський та його команда остаточно вирішили нищити Збройні Сили.
Не хочете годувати власну Армію, будете годувати окупаційну - путінську.