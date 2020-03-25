 За добу від коронавірусу у Франції померли 240 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Le Parisien.

Загальна кількість померлих збільшилася до 1100. За добу також зафіксовано 2444 нові випадки зараження, загалом 22 300 осіб були заражені від початку кризи.

У лікарнях перебувають 10 176 пацієнтів, зокрема 2516 в реанімації (+434).

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