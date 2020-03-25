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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 За добу від коронавірусу у Франції померли 240 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні. ІНФОГРАФІКА

У Франції за останню добу від коронавірусу померли 240 осіб, і це найбільша кількість від початку епідемії в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Le Parisien.

Загальна кількість померлих збільшилася до 1100. За добу також зафіксовано 2444 нові випадки зараження, загалом 22 300 осіб були заражені від початку кризи.

У лікарнях перебувають 10 176 пацієнтів, зокрема 2516 в реанімації (+434).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмеження на пробіжки, закриття ринків та високі штрафи, - Франція і Нідерланди посилили карантин

За добу від коронавірусу у Франції померли 240 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184140
 
 
 Топ коментарі
 
Наших громадян у Франції не залишилося? Терміново завезти в Україну!!! А то відстаємо по зараженню від всього прогресивного людства. Зеля, коли чартери?
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УФ-излучение кварцевой лампы - это часть спектра электромагнитных волн (длина - 205-315 нм), которая губительно воздействует на ДНК ядра клетки, в результате чего клетка разрушается, нарушается дыхательный процесс и микроорганизмы погибают
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Применение кварцевых ламп

Область использования
1. Кварцевание помещений, поверхностей и воздуха с целью обеззараживания и предотвращения передачи различных инфекций воздушно-капельным путем;
2. Кварцевание организма человека.
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КВАРЦЕВАНИЕ помещений

Проводится при:

- Острых и хронических патологических состояниях суставов (артритах, артрозах);
- Болезнях верхних дыхательных путей и лор-органов (риниты, отиты, бронхит и другие);
- Заболеваниях женских половых органов;
- Нарушениях целостности кожного покрова и кожных заболеваниях;
- Поражениях костной ткани туберкулезной палочкой;
- Для профилактики возникновения рахита, повышения иммунитета и активизации сопротивляемости организма инфекциям.
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Применение кварцевых ламп

Область использования
1. Кварцевание помещений, поверхностей и воздуха с целью обеззараживания и предотвращения передачи различных инфекций воздушно-капельным путем;
2. Кварцевание организма человека.
 показати весь коментар
 
 
УФ-излучение кварцевой лампы - это часть спектра электромагнитных волн (длина - 205-315 нм), которая губительно воздействует на ДНК ядра клетки, в результате чего клетка разрушается, нарушается дыхательный процесс и микроорганизмы погибают
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РОЗМІР - 100-120 нм ДЛЯ ЧАСТИНОК cOVID -2019.

КВАРЦУВАННЯ БЕЗ ТОЛКУ.

хЛОРКА .
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Завтра ***** Микрону помощь направит
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Сегодня был побит рекорд суточного прироста новых больных коронавирусом в России

163.
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Наших громадян у Франції не залишилося? Терміново завезти в Україну!!! А то відстаємо по зараженню від всього прогресивного людства. Зеля, коли чартери?
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А ще чекаємо потяг з підаРосії, який має привезти "щирих громадян". Та й з Єгипту не всіх забрали, з Домініканської республіки... З Італії самі доберуться. Та й з Польщі й Чехії...
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ни одна страна не отказалась от своих граждан
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Так бездумно й не підготовлено? Бідних жителів Нових Санжар виставили "неандертальцями", а десятки тисяч приїхавших з-за кордону й скучивших за ненькою вільно вештаються де заманеться... А ні... Кожному дають пам"ятки з рекомендаціями сидіти вдома.
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а куда их денешь? их слишком много. если в карантин, их же там кормить нужно, и они все дружно скажут, что у них денег нет.
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Не треба 0,5 млн в карантин, два три показових арешта, і всі ці бабусі зачкають на два тихні з походами до кумів по селу.
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ПОКАЗОВИЙ КАРАНТИН ПАРУ ТИЖНІВ КІЛЬКОХ СІЛ В уКРАЇНІ -І У сЕЛАХ заставлять БАБУСЬ НЕ ХОДИТИ "ПІД ЦЕРКВУ"
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Это определяется днями. Но двигаются они в этом направлении.
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