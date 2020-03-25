 За добу від коронавірусу у Франції померли 240 осіб - найбільша кількість від початку епідемії в країні. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Le Parisien.
Загальна кількість померлих збільшилася до 1100. За добу також зафіксовано 2444 нові випадки зараження, загалом 22 300 осіб були заражені від початку кризи.
У лікарнях перебувають 10 176 пацієнтів, зокрема 2516 в реанімації (+434).
Проводится при:
- Острых и хронических патологических состояниях суставов (артритах, артрозах);
- Болезнях верхних дыхательных путей и лор-органов (риниты, отиты, бронхит и другие);
- Заболеваниях женских половых органов;
- Нарушениях целостности кожного покрова и кожных заболеваниях;
- Поражениях костной ткани туберкулезной палочкой;
- Для профилактики возникновения рахита, повышения иммунитета и активизации сопротивляемости организма инфекциям.
Область использования
1. Кварцевание помещений, поверхностей и воздуха с целью обеззараживания и предотвращения передачи различных инфекций воздушно-капельным путем;
2. Кварцевание организма человека.
КВАРЦУВАННЯ БЕЗ ТОЛКУ.
хЛОРКА .
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