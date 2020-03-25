 Госпіталізована з підозрою на коронавірус вагітна жінка з Ірпеня народила: дитину помістили на карантин

Про це повідомив перший заступник мера Олександр Маркушин, передає Цензор.НЕТ.
"Стан мами задовільний, симптомів вірусу дедалі менше. Стан дитини теж задовільний, вага 3600", - заявив Маркушин.
Сьогодні, за його словами, жінку переведуть в інфекційне відділення, а хлопчик тимчасово побуде на карантині.
Зеленський відправив 50 тисяч масок у Донецьк !
А тож там же наши люди, и я знаю, кто из вас стреляет ? - пояснив Єрмак.
Отака Зе йухня, малята.
Роззуйте очі !
Кто оставил страну без медицинских масок ?
"Слуга" "Слуги" Ермак потратил на новый мерс в 3,5 раза больше
Третий день.
Разговорился с женой.
Прикольная бабёнка.
https://twitter.com/brutfoot/status/1241782935579168776
Президент под давлением России согласился вести переговоры на равных с военными группировками на востоке страны