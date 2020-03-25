 Госпіталізована з підозрою на коронавірус вагітна жінка з Ірпеня народила: дитину помістили на карантин

Про це повідомив перший заступник мера Олександр Маркушин, передає Цензор.НЕТ.

"Стан мами задовільний, симптомів вірусу дедалі менше. Стан дитини теж задовільний, вага 3600", - заявив Маркушин.

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Сьогодні, за його словами, жінку переведуть в інфекційне відділення, а хлопчик тимчасово побуде на карантині.