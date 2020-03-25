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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Госпіталізована з підозрою на коронавірус вагітна жінка з Ірпеня народила: дитину помістили на карантин

Жінка з Ірпеня в Київській області, яку вчора було госпіталізовано до лікарні в Білу Церкву з лабораторно підтвердженим коронавірусом, сьогодні народила хлопчика. Дитину тимчасово помістили на карантин.

Про це повідомив перший заступник мера Олександр Маркушин, передає Цензор.НЕТ.

"Стан мами задовільний, симптомів вірусу дедалі менше. Стан дитини теж задовільний, вага 3600", - заявив Маркушин.

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Сьогодні, за його словами, жінку переведуть в інфекційне відділення, а хлопчик тимчасово побуде на карантині.

Госпіталізована з підозрою на коронавірус вагітна жінка з Ірпеня народила: дитину помістили на карантин 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184137
 
 
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Здоров'я дитині та матері! Головне, щоб потім годувала грудьми.
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Госпитализированная с подозрением на коронавирус беременная женщину из Ирпеня родила: ребенка поместили на карантин (с) - шедевр. Согласуйте слова в заголовке
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а чо тобі не так, усе нормально. усе у заголовок улпихнули усе ясно.
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А тож там же наши люди, и я знаю, кто из вас стреляет ? - пояснив Єрмак.
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И всё же...
Кто оставил страну без медицинских масок ?
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Карантин.
Третий день.
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Прикольная бабёнка.
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