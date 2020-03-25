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 Купування на перевірених сайтах, інформація з офіційних джерел: кіберполіція розповіла, як захиститися від шахраїв на карантині

Розсилка смс і телефонні дзвінки про державні компенсації (виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу) - типові випадки шахрайства під час коронавірусу.

Про це повідомляє кіберполіція на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз найпоширенішими спробами обдурити людей є:

  • Розсилка СМС та телефонних дзвінків про державні компенсації (виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу)
  • Розповсюдження фейків з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації в умовах карантину
  • Шахрайські дії для заволодіння особистими даними чи грошима під приводом продажу захисних масок, антисептиків, медичного обладнання.

Кіберполіція рекомендує не повідомляти особисту інформацію особам, які телефонують і представляються банківськими співробітниками.

Також рекомендується купувати медичні засоби тільки на перевірених платформах. Крім того, радять отримувати інформацію з перевірених джерел.

Читайте також: Від початку карантину кіберполіція з мережі видалила майже 80 фейків про коронавірус

Купування на перевірених сайтах, інформація з офіційних джерел: кіберполіція розповіла, як захиститися від шахраїв на карантині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184134
 
 
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Настають золоті часи для різного жулья.
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Якби їм давали ВІД 4 років БЕЗ УДО, анажимать и т.д. то "золоті часи" дуже швидко можна припинити. А ще краще "прадафцоф"-бариг розстрілювати. Наприклад в прямому ефірі показати контрбандистів масок, зачитати вирок і розстріляти. Було би дуже ефективно.
Весь інтернет засраний сайтами-однодневками.
Не гребують навіть торгувати бадами з підораші які ТАДАМ допомагають при коронавірусу.
Ці всі гівна давно треба почистити. Лохотронщикам давати реальні і нормальні строки. Надурив - молодець - отримай пятірку, пятірку зони. Повторив - молодець -пятірка за новою системою - 12 років. Третій раз - пожиттєво.
В Китаї дуже розумних розстрілюють, іншим строки.
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В Ів.-Фр. з цим нормально. Фірма "ЖІВО" - весь асортимент, від свіжх риби, мяса, фруктів до різної бакалії. Замовили, підтвердили, на другий день привезли. Гроші віддали хлопцям в руки після звірки чеку і товару
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