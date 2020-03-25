 Купування на перевірених сайтах, інформація з офіційних джерел: кіберполіція розповіла, як захиститися від шахраїв на карантині

Про це повідомляє кіберполіція на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зараз найпоширенішими спробами обдурити людей є:
- Розсилка СМС та телефонних дзвінків про державні компенсації (виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу)
- Розповсюдження фейків з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації в умовах карантину
- Шахрайські дії для заволодіння особистими даними чи грошима під приводом продажу захисних масок, антисептиків, медичного обладнання.
Кіберполіція рекомендує не повідомляти особисту інформацію особам, які телефонують і представляються банківськими співробітниками.
Також рекомендується купувати медичні засоби тільки на перевірених платформах. Крім того, радять отримувати інформацію з перевірених джерел.
Весь інтернет засраний сайтами-однодневками.
Не гребують навіть торгувати бадами з підораші які ТАДАМ допомагають при коронавірусу.
Ці всі гівна давно треба почистити. Лохотронщикам давати реальні і нормальні строки. Надурив - молодець - отримай пятірку, пятірку зони. Повторив - молодець -пятірка за новою системою - 12 років. Третій раз - пожиттєво.
В Китаї дуже розумних розстрілюють, іншим строки.