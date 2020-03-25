 Росія та її найманці мають надати спостерігачам ОБСЄ безперешкодний доступ в ОРДЛО, - речниця Борреля

Відповідну заяву речниці Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля поширено в середу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У ЄС нагадали, що з 21 березня члени збройних формувань відмовляють у доступі СММ ОБСЄ до районів, які не контролює Україна. Крім того, стикаються з труднощами в доступі організації ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).
"Украй важливо, щоб Росія і підтримувані нею збройні формування надали СММ ОБСЄ, організаціям ООН, неурядовим організаціям і МКЧХ свободу пересування на лінії зіткнення", - заявили в ЄС.
Крім того, в Брюсселі зазначили, що, відповідно до свого мандата, СММ повинна мати безпечний, надійний і безперешкодний доступ на всій території України, включно з районами Донецької та Луганської областей, що тимчасово не перебувають під контролем уряду. "Її безперешкодний доступ до та з неконтрольованих державою районів має важливе значення для надання надійної інформації про події на місцях, як це передбачено в Мінських угодах, і для забезпечення виконання її мандата на всій території країни", - наголошується в заяві.
У ЄС також констатували, що СММ "адаптувала свою роботу з моніторингу у відповідь на глобальний спалах Covid-19, щоб гарантувати всім постійну безпеку". "За нинішніх умов ще важливіше, щоб і далі доставляли гуманітарну допомогу людям у цих районах. Агентства ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста повинні мати безперешкодний доступ до тих, хто потребує допомоги, на всьому Донбасі", - йдеться в заяві.
Крім того, в ЄС зазначили, що останнім часом у Тристоронній контактній групі "відбулася низка важливих подій, як-от дискусії щодо обміну затриманими і визначення нових пунктів для розведення. "Росія не повинна наражати на небезпеку цей конструктивний дух, створюючи нові обмеження", - наголошується в тексті.
Брюссель ще раз запевнив у тому, що, "як і раніше, твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, виконання Мінських угод і роботу в "Нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі для досягнення сталого і мирного політичного врегулювання конфлікту".
второе. вы на полном серьезе считаете, что Украина способна победить расею с ее ядерным оружием??? давайте наберемся реализма.....
самым разумным вариантом, я считаю, оставить все как есть, т.е. заморозить конфликт.... для этого вдоль линии разграничения должны стать войска ООН, или союзники в лице подписантов Будапештского сговора, ну и прочих желающих, которые захотят и смогут дать адекватный ответ в случае провокаций, как Турция, к примеру...., забыть все разговоры на эту тему и жить дальше...., пока не случится то, что случилось, в свое время, с Восточной и Западной Германией после падения Стены.....
а на счет ядерного оружия вы глубоко ошибаетесь - это фанатик и убийца, которому уже нечего терять....
Напоминаю !!!!
Общество 24-мар, 20:359 6 769 0
Сегодня стало известно, что внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, человек, отвечавший за мирную реинтеграцию Донбасса в состав Украины, уволен с занимаемой должности. Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщает журналист и политолог Кирилл Сазонов.
И хотя официального подтверждения этому пока нет ни на сайте СНБО, ни от Алексея Данилова, тем не менее, информация об увольнении Сивохо уже "гуляет" по Интернету. Сазонов ссылается на "очень серьезные источники" в высших эшелонах украинской власти.
или пэрэмога!!!