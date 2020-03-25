EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, За кордоном
  926  28
Матеріали за темою:
Все про:спостерігач (348) ОБСЄ (2455) Росія (26746) Донбас (15615) Євросоюз (2857) найманці РФ (1040) Боррель (29)

 Росія та її найманці мають надати спостерігачам ОБСЄ безперешкодний доступ в ОРДЛО, - речниця Борреля

В Європейському Союзі знову заявляють про важливість безперешкодного доступу СММ в неконтрольовані українською владою райони Донецької і Луганської областях.

Відповідну заяву речниці Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля поширено в середу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ЄС нагадали, що з 21 березня члени збройних формувань відмовляють у доступі СММ ОБСЄ до районів, які не контролює Україна. Крім того, стикаються з труднощами в доступі організації ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

"Украй важливо, щоб Росія і підтримувані нею збройні формування надали СММ ОБСЄ, організаціям ООН, неурядовим організаціям і МКЧХ свободу пересування на лінії зіткнення", - заявили в ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн G7 під час віртуальної зустрічі обговорять епідемію COVID-19 та ситуацію в Україні

Крім того, в Брюсселі зазначили, що, відповідно до свого мандата, СММ повинна мати безпечний, надійний і безперешкодний доступ на всій території України, включно з районами Донецької та Луганської областей, що тимчасово не перебувають під контролем уряду. "Її безперешкодний доступ до та з неконтрольованих державою районів має важливе значення для надання надійної інформації про події на місцях, як це передбачено в Мінських угодах, і для забезпечення виконання її мандата на всій території країни", - наголошується в заяві.

У ЄС також констатували, що СММ "адаптувала свою роботу з моніторингу у відповідь на глобальний спалах Covid-19, щоб гарантувати всім постійну безпеку". "За нинішніх умов ще важливіше, щоб і далі доставляли гуманітарну допомогу людям у цих районах. Агентства ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста повинні мати безперешкодний доступ до тих, хто потребує допомоги, на всьому Донбасі", - йдеться в заяві.

Також читайте: США закликає РФ припинити вогонь на Донбасі "вже сьогодні", - посольство

Крім того, в ЄС зазначили, що останнім часом у Тристоронній контактній групі "відбулася низка важливих подій, як-от дискусії щодо обміну затриманими і визначення нових пунктів для розведення. "Росія не повинна наражати на небезпеку цей конструктивний дух, створюючи нові обмеження", - наголошується в тексті.

Брюссель ще раз запевнив у тому, що, "як і раніше, твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, виконання Мінських угод і роботу в "Нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі для досягнення сталого і мирного політичного врегулювання конфлікту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184131
 
 
 Топ коментарі
 
5 лет уже выпрашивают доступ у агрессоров и террористов.
 показати весь коментар
 
Обещать не значит жениться, святая простота... И вообще кто сказал, что кацапы собираются уходить с донбасса, какие гниды распускают эти слухи?
 показати весь коментар
 
Сьогодні наше найвеличніше сцикло підпише остаточну капітуляцію в Мінску.

Напоминаю !!!!

Россия и ее наемники должны предоставить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в ОРДЛО, - пресс-секретарь Борреля - Цензор.НЕТ 3773
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
5 лет уже выпрашивают доступ у агрессоров и террористов.
 показати весь коментар
 
 
Обещать не значит жениться, святая простота... И вообще кто сказал, что кацапы собираются уходить с донбасса, какие гниды распускают эти слухи?
 показати весь коментар
 
 
Распускают бредни про примирение, интеграцию, миру-мир? Каким нужно быть идиотом, что бы верить в то что пуйло заварил такую кашу, а теперь все бросит и уйдет.
 показати весь коментар
 
 
Сначала "выровнять" линию фронта, от Волновахи до Луганска через Шахтерск, заняв выгодые высоты и не подходя к границе на 20 - 30 км., и вычистить эту клоаку. Заодно будет тема для переговоров с пуйлом о мире. Оставить кишку в степях вдоль границы для ярых домбаситов, пусть там живут.
 показати весь коментар
 
 
та нет смысла платить за это дерьмо жизнями........
 показати весь коментар
 
 
Нет смысла жить в дерьме, с такими понятиями как у вас нужно отступить до Польской границы. А так и будет если постоянно пятится. Что бы закончить партию, нужно сделать ход, отсидеться не получится, пока кацапы не получат по рожам они разговаривать не начнут, так всегда было и будет. Просто наши "правители" истории не знают, пеняют на Финляндию 39 года, да они отдали часть территории, но сначала уконтропупили 400000 большевиков, и зафиксировали мирный договор, а если бы пятились как мы, то не было бы сейчас Финляндии вовсе.
 показати весь коментар
 
 
а с такими разговорами, как у вас, выходит следующее: "я не буду вырезать опухоль, потому, что это МОЯ опухоль, даже если я от нее умру".....
второе. вы на полном серьезе считаете, что Украина способна победить расею с ее ядерным оружием??? давайте наберемся реализма.....
самым разумным вариантом, я считаю, оставить все как есть, т.е. заморозить конфликт.... для этого вдоль линии разграничения должны стать войска ООН, или союзники в лице подписантов Будапештского сговора, ну и прочих желающих, которые захотят и смогут дать адекватный ответ в случае провокаций, как Турция, к примеру...., забыть все разговоры на эту тему и жить дальше...., пока не случится то, что случилось, в свое время, с Восточной и Западной Германией после падения Стены.....
 показати весь коментар
 
Вы не слышите меня, нужно сделать ход, что бы принудить кацапов к переговорам, у них пустые окопы, никого там нет, можно легко продвинуться вперед обойдя Донецк, а эти бредни про ядерное оружие, и непобиидиимую армию призывников, сами кацапы и распускают. Что бы сесть за стол переговоров в пуйлом, Эрдоган ***** им по рылу с ноги, и переговоры быстро состоялись. Зафиксирована линия и никто не стреляет. С нашим ЗЕленым чмом никто говорить не будет пока мы будем пятится со своей земли, все это будет продолжаться годами.
 показати весь коментар
 
 
ну хорошо, пусть по-вашему - Донбасс наш! и что дальше? вы понимаете, что там уже не за что сражаться? там уже нет ни заводов, ни шахт, них*я! а вы понимаете, что уже на следующий день все это озлобленное на Украину быдло будет ломать ворота в Верховну Раду, в которую сядут все те же гиви и моторолы? а вы понимаете, что эта мразь расползется по всей Украине и будет резать, стрелять и взрывать? подумайте об этом.....
а на счет ядерного оружия вы глубоко ошибаетесь - это фанатик и убийца, которому уже нечего терять....
 показати весь коментар
 
Ладно, еще раз. Я не про весь дамбас, карту посмотрите, продвинуться на выгодные позиции, километров на 15 - 20, оставить коридоры, что бы это ватное дерьмо сдрыснуло к себе на восток. Занять позиции на высотах и чистой местности, не стоять упершись в населенные пункты из которых постоянно идут обстрелы, или сидя в низинах куда наши полководцы норовят отвести войска. Кремль сразу завоприт про переговоры сам. И не будет никакого ядерного оружия, у них все дети и внуки на западе давно, весь его кооператив "озеро", никто ему не позволит. Все это фейки.
 показати весь коментар
 
И к угольным шахтам, где добывают танки, пушки, "Грады" и боеприпасы, тоже? КОШМАР!!!...
 показати весь коментар
 
 
хотя бы к шахтерам которые все это где то берут.
 показати весь коментар
 
 
Кажуть вони там вже нарили і маски від вірусу. Чого тільки немає в тих шахтах.
 показати весь коментар
 
 
да там гарні вугольні фільтри, тільки поглибше тре спуститися і зверху присипати.
 показати весь коментар
 
 
Боррелю больше дела до Украины, чем самим зебилам...... позорище.....
 показати весь коментар
 
 
Каждое слово ОБСЕшника Борреля - на основе консенсуса с руснёй. Иначе он был бы не Боррелем, а голодной борыллой.
 показати весь коментар
 
 
Ось тільки погладять шнурки, так і нададуть доступ.
 показати весь коментар
 
Сьогодні наше найвеличніше сцикло підпише остаточну капітуляцію в Мінску.

Напоминаю !!!!

Россия и ее наемники должны предоставить наблюдателям ОБСЕ беспрепятственный доступ в ОРДЛО, - пресс-секретарь Борреля - Цензор.НЕТ 3773
 показати весь коментар
 
 
Лялька на мотузочках нічого підписувати не може.
 показати весь коментар
 
 
А хіба мальдівську простітутку хтось на це вповноважував?????
 показати весь коментар
 
«Вышвырнули как п…» "Двери прямо там, прощайте!" - стало известно об увольнении Сивохо из СНБО, детали
Общество 24-мар, 20:359 6 769 0

Сегодня стало известно, что внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, человек, отвечавший за мирную реинтеграцию Донбасса в состав Украины, уволен с занимаемой должности. Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщает журналист и политолог Кирилл Сазонов.

И хотя официального подтверждения этому пока нет ни на сайте СНБО, ни от Алексея Данилова, тем не менее, информация об увольнении Сивохо уже "гуляет" по Интернету. Сазонов ссылается на "очень серьезные источники" в высших эшелонах украинской власти.
 показати весь коментар
 
 
за "внутренний конфликт" надо гнать однозначно.
 показати весь коментар
 
 
ну, допустим - выгнали тупого чмыря-алкоголика чтобы вместо него поставить умную мерзкую мразь...
или пэрэмога!!!
 показати весь коментар
 
 
пісюн, йди ляльками грайся а не сереш тут... мала шмаркля...
 показати весь коментар
 
Так карантин же, того и не пускают. Вот после 3-го апреля пусть пробуют.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору